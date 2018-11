土豪「tuhao」、大媽「dama」，這些中式英語進辭典了嗎？

文:曾泰元(東吳大學英文系副教授)

早些年有人戲稱「人山人海」的英文是people mountain people sea,對於這樣的中式英語,聽者多半笑笑,沒人當真。後來中國的網路上說英文詞典已將其收錄,而且言之鑿鑿,網民無不拍手叫好,甚至發揮各自的想像力,加油添醋熱議了一番。

接下來中國又陸續出現了類似的中式英語,一樣是把中文的說法逐字翻成英文,謂者亦稱英文詞典已經收錄,如:

Photo Credit:世界公民文化中心

Photo Credit:世界公民文化中心

Photo Credit:世界公民文化中心

中式英語伴隨「中國現象」被關注

第一例較早,約莫在2006年迎來關注的高峰。後三例則集中出現在2013、2014年左右,恰巧也是中國的tuhao(土豪,有「土財主、暴發戶」之意)、dama(大媽,指「退休的中老年婦女」)紅極一時、盛傳即將進入《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary,簡稱OED)之際。那時中國的經濟實力進入了爆發期,中國在世界舞臺的能見度益發顯著,許多英文媒體都在密切關注中國現象。相應而生的中文新詞語,眼看著就要挾帶著中國特色,攻破英語詞彙的藩籬,許多中國人都信心滿滿,樂觀面對,屏息以待。

是嗎?真相如何?

先說音譯的「土豪」、「大媽」。根據我從牛津大學出版社得到的內部消息,當時先是記者誤解,媒體誤報,然後就如星火燎原,一傳十,十傳百,最後大家都信以為真。事實證明,5年之後的現在,2018年也都過了一半,tuhao、dama還是沒有進OED,也不見收於任何的牛津詞典。

Long Time No See還真進詞典了

在探討上述4句中式英語是否進詞典之前,我們不妨先試著了解一下中式英語本身。中式英語(Chinglish)就是中國式的英語(Chinese English),單詞Chinglish是個混成詞,由Chinese的前一半和English的後一半縮合而成。顧名思義,Chinese English就是帶有中文特色的英文。

中式英語由不諳中文者觀之,就是一種有問題的破英文,經常會讓外人不知所云。最經典的例子之一,是正式收錄於多部英文詞典、已成為英文一份子的long time no see(好久不見)。long time(長時間)的英文沒問題,是道地的說法。no see(不見)則直譯自中文,語法不對。把long time no see這4個詞串起來,中文味十足,像英文卻又不是英文。

Chinglish用英語講中文

「中式英語」這個四字詞語,迄今仍不見收於任何中文詞典,不過15年前早就進駐了英漢詞典。2003年1月,北京的中國人民大學出版社出版了李華駒主編的《21世紀大英漢詞典》,在Chinglish這個詞條下,詞典提供了兩個中譯──「中式英語」和「洋涇浜英語」。

「中式英語」的英文對應詞是Chinglish,多部英文詞典都查得到。OED於2004年12月收錄、發佈,當時還引發了媒體的報導和社會的關注,然而OED卻不是最早收錄Chinglish的英文詞典。我手邊的資料顯示,最早收錄Chinglish的英文詞典,應該是1997年澳洲出版的《麥考瑞詞典》(Macquarie Dictionary)第3版,它對Chinglish的定義比較簡單:

Photo Credit:世界公民文化中心

OED對Chinglish的定義十分詳盡,鉅細靡遺的程度居各英文詞典之首:

Photo Credit:世界公民文化中心

綜合以上,我們不妨如此理解Chinglish:中式英語是一種英文,是一種融進中文特色的英文,以英文為表,中文為裡,依托著英文詞彙的載具,包裝的是中文的選詞與句法結構,多為中文人士所用。

其餘中式英語仍「逗留街頭」

回到文初的4例中式英語:people mountain people sea(人山人海)、give you some color to see see(給你點顏色瞧瞧)、no zuo no die(不作不死)、good good study, day day up(好好學習,天天向上)。這4句到底進沒進詞典?我的答案是「亦是亦非」(yes and no),比例為「是一非九」。

此話怎講?

是一,乃真有詞典收錄這些中式英語,此即Urban Dictionary(多譯作《城市詞典》),所以十分裡我給了「確有其事」的一分。《城市詞典》是個1999年問世的線上詞典,由當時加州理工州立大學(California Polytechnic State University)電腦科學系的大一學生Aaron Peckham(亞倫.佩克漢姆)所架設、擁有,主機設在美國,專攻英語的俚俗詞語。《城市詞典》上線至今近20年,在美國的年輕族群中有一定的影響力。

Photo Credit:世界公民文化中心

非九,指的是除了《城市詞典》這個孤例之外,所有正式出版的英語詞典均無收錄這些中式英語,「非」的比例遠在九成以上。尤其重要的是,《城市詞典》以Define Your World(定義你的世界)為口號,完全開放由線民「眾包」(crowdsourcing),因此只要有臉書(Facebook)或谷歌郵件(Gmail)的帳號,任何人都可以自由撰寫,介紹自己感興趣的事物概念,幾乎沒有門檻可言。

這部詞典的同一詞語可由多人分別編纂,各自編成的條目列舉並陳而不加整合,缺乏專家審核把關,僅由網友投票表達意見,點選「拇指朝上」(thumbs-up)表示贊成,點選「拇指朝下」(thumbs-down)表示反對,是故權威性偏低,參考可以,認真倒是不必。我在此所謂的「非九」,更多的是對它可信度的粗略評價。

回到語言本身。截至目前為止,people mountain people sea(人山人海)、give you some color to see see(給你點顏色瞧瞧)、no zuo no die(不作不死)、good good study, day day up(好好學習,天天向上)這四句中式英語,都僅僅還停留在搞笑、好玩的階段,尚未獲得權威的認可,無須當真。不過令人好奇的是,這幾句中式英語能否繼long time no see(好久不見)之後,正式為權威詞典所納編,成為英文裡有戶口的一員?

語言的變化經常出人意表,誰也說不準,甚至只能事後諸葛,放放馬後炮。我們不妨持續觀察,拭目以待。

