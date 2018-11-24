土豪「tuhao」、大媽「dama」，這些中式英語進辭典了嗎？

文：曾泰元（東吳大學英文系副教授）

早些年有人戲稱「人山人海」的英文是people mountain people sea，對於這樣的中式英語，聽者多半笑笑，沒人當真。後來中國的網路上說英文詞典已將其收錄，而且言之鑿鑿，網民無不拍手叫好，甚至發揮各自的想像力，加油添醋熱議了一番。

接下來中國又陸續出現了類似的中式英語，一樣是把中文的說法逐字翻成英文，謂者亦稱英文詞典已經收錄，如：

Photo Credit：世界公民文化中心

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中式英語伴隨「中國現象」被關注

第一例較早，約莫在2006年迎來關注的高峰。後三例則集中出現在2013、2014年左右，恰巧也是中國的tuhao（土豪，有「土財主、暴發戶」之意）、dama（大媽，指「退休的中老年婦女」）紅極一時、盛傳即將進入《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）之際。那時中國的經濟實力進入了爆發期，中國在世界舞臺的能見度益發顯著，許多英文媒體都在密切關注中國現象。相應而生的中文新詞語，眼看著就要挾帶著中國特色，攻破英語詞彙的藩籬，許多中國人都信心滿滿，樂觀面對，屏息以待。

是嗎？真相如何？

先說音譯的「土豪」、「大媽」。根據我從牛津大學出版社得到的內部消息，當時先是記者誤解，媒體誤報，然後就如星火燎原，一傳十，十傳百，最後大家都信以為真。事實證明，5年之後的現在，2018年也都過了一半，tuhao、dama還是沒有進OED，也不見收於任何的牛津詞典。

Long Time No See還真進詞典了

在探討上述4句中式英語是否進詞典之前，我們不妨先試著了解一下中式英語本身。中式英語（Chinglish）就是中國式的英語（Chinese English），單詞Chinglish是個混成詞，由Chinese的前一半和English的後一半縮合而成。顧名思義，Chinese English就是帶有中文特色的英文。

中式英語由不諳中文者觀之，就是一種有問題的破英文，經常會讓外人不知所云。最經典的例子之一，是正式收錄於多部英文詞典、已成為英文一份子的long time no see（好久不見）。long time（長時間）的英文沒問題，是道地的說法。no see（不見）則直譯自中文，語法不對。把long time no see這4個詞串起來，中文味十足，像英文卻又不是英文。

Chinglish用英語講中文

「中式英語」這個四字詞語，迄今仍不見收於任何中文詞典，不過15年前早就進駐了英漢詞典。2003年1月，北京的中國人民大學出版社出版了李華駒主編的《21世紀大英漢詞典》，在Chinglish這個詞條下，詞典提供了兩個中譯──「中式英語」和「洋涇浜英語」。

「中式英語」的英文對應詞是Chinglish，多部英文詞典都查得到。OED於2004年12月收錄、發佈，當時還引發了媒體的報導和社會的關注，然而OED卻不是最早收錄Chinglish的英文詞典。我手邊的資料顯示，最早收錄Chinglish的英文詞典，應該是1997年澳洲出版的《麥考瑞詞典》（Macquarie Dictionary）第3版，它對Chinglish的定義比較簡單：

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OED對Chinglish的定義十分詳盡，鉅細靡遺的程度居各英文詞典之首：

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綜合以上，我們不妨如此理解Chinglish：中式英語是一種英文，是一種融進中文特色的英文，以英文為表，中文為裡，依托著英文詞彙的載具，包裝的是中文的選詞與句法結構，多為中文人士所用。

其餘中式英語仍「逗留街頭」

回到文初的4例中式英語：people mountain people sea（人山人海）、give you some color to see see（給你點顏色瞧瞧）、no zuo no die（不作不死）、good good study, day day up（好好學習，天天向上）。這4句到底進沒進詞典？我的答案是「亦是亦非」（yes and no），比例為「是一非九」。

此話怎講？

是一，乃真有詞典收錄這些中式英語，此即Urban Dictionary（多譯作《城市詞典》），所以十分裡我給了「確有其事」的一分。《城市詞典》是個1999年問世的線上詞典，由當時加州理工州立大學（California Polytechnic State University）電腦科學系的大一學生Aaron Peckham（亞倫．佩克漢姆）所架設、擁有，主機設在美國，專攻英語的俚俗詞語。《城市詞典》上線至今近20年，在美國的年輕族群中有一定的影響力。

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非九，指的是除了《城市詞典》這個孤例之外，所有正式出版的英語詞典均無收錄這些中式英語，「非」的比例遠在九成以上。尤其重要的是，《城市詞典》以Define Your World（定義你的世界）為口號，完全開放由線民「眾包」（crowdsourcing），因此只要有臉書（Facebook）或谷歌郵件（Gmail）的帳號，任何人都可以自由撰寫，介紹自己感興趣的事物概念，幾乎沒有門檻可言。

這部詞典的同一詞語可由多人分別編纂，各自編成的條目列舉並陳而不加整合，缺乏專家審核把關，僅由網友投票表達意見，點選「拇指朝上」（thumbs-up）表示贊成，點選「拇指朝下」（thumbs-down）表示反對，是故權威性偏低，參考可以，認真倒是不必。我在此所謂的「非九」，更多的是對它可信度的粗略評價。

回到語言本身。截至目前為止，people mountain people sea（人山人海）、give you some color to see see（給你點顏色瞧瞧）、no zuo no die（不作不死）、good good study, day day up（好好學習，天天向上）這四句中式英語，都僅僅還停留在搞笑、好玩的階段，尚未獲得權威的認可，無須當真。不過令人好奇的是，這幾句中式英語能否繼long time no see（好久不見）之後，正式為權威詞典所納編，成為英文裡有戶口的一員？

語言的變化經常出人意表，誰也說不準，甚至只能事後諸葛，放放馬後炮。我們不妨持續觀察，拭目以待。

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航