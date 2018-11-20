小格局的大學宿舍，是侵蝕台灣學生能力的一大因素

文：曾文哲（醫師、兼職作家，著有《不是資優生，一樣考取哈佛！台大醫科生的考試高分法與超強筆記術》以及《美國留學攻略：哈佛畢業生教你寫CV&SOP、考試祕笈、融入校園》）

4到6人擠一間小小的宿舍房間是很多人的大學青春回憶，回想起來總有股青澀感，這樣的日子看似簡單美好，事實上，大學生卻被剝奪了許多能力而不自知。

來到美國念書之後，發現國外的宿舍幾乎都是家庭式的設計，而且每個人一定都有自己的房間。有些是三個人一個單位，共用一間廚房、廁所衛浴、客廳，有些是二個人、甚至一個人獨享。

這樣的好處，除了生活品質高之外，廚房也讓大家有練習煮飯、自理生活的機會。國外的學生三不五時就會舉辦Potluck，每個人出一道菜、喝點小酒，除了享用別人準備的佳餚外，也是促進同學感情的重要場合。共用空間的清潔與維護也訓練學生溝通協調、做家事的能力。

每個人有自己的房間非常重要，除了有個人隱私外、避免大家互相干擾外，對於有交往對象的學生而言也能保有與伴侶的私密空間，這對培養異性（或同性）的相處能力是很重要的。

國外的學生宿舍除了家庭式的房間格局外，也一定會有一些共用設施，例如健身房、圖書室、自習間、交誼廳，甚至是電腦教室或兒童遊戲室（供已有小孩的學生使用）。健身房（陽春一些也至少會有幾台跑步機）可讓大家養成運動習慣，冬天天氣寒冷不用出門就可以運動。宿舍也不定期會在交誼廳舉辦活動，不管是週末早餐聊天、感恩節派對、超級盃（美式足球冠軍賽）轉播、桌遊等，都能促進學生之間的交流，並學習當地文化。

大學生或研究生的生活能力在這種環境中會無形地進步，大家之間的感情也更緊密，更有家的感覺。

可惜的是，以上這些東西台灣的大學宿舍幾乎通通沒有。4到6人擠在不到5坪大的房間裡，室友間難免互相干擾，有時連在房間內念書都有困難，何來生活品質可言。許多歐美來的交換學生看到台灣的大學宿舍環境掉頭就走，打死也不願意住進去，可憐的台灣大學生還在為便宜的住宿費（有的也不怎麼便宜）感到欣慰，卻不知道學校如何剝奪自己學習生活的機會。

大學宿舍的設計看似是小事，但實際上某種程度也反映了一個國家的思想發展程度。例如某些非民主國家的大學雖然在學術上有卓越成就，甚至與歐美頂尖大學並駕齊驅，但學生宿舍格局卻與台灣相似，甚至一到午夜就會斷電，強迫學生就寢。這種對學生作息的嚴格控管，正反映了這些國家政府對人民的監控與壓迫。

有些人可能會反駁——國外的大學宿舍雖然設備好，但是價格昂貴，貧窮的學生根本住不起怎麼辦？沒錯，國外的大學宿舍房租並不會比外面租房子便宜，有時候甚至還貴了一些。

但是大學本來就不是義務教育，應該是有心深造的學生才需要進大學唸書。現今台灣的大學常已淪為「學歷製造工廠」，許多對唸書或科系沒興趣學生魚貫進入大學唸書，那才是真正的浪費，此外，國內大學的學費已經比歐美便宜許多，在美國，大學畢業生身上背著二、三百萬台幣的學貸是家常便飯，台灣的大學生相較之下已經幸福許多。許多台灣學校與民間組織也提供清寒獎助學金，確保這些學生不會因為貧窮而被迫中斷學業。

追根究底，台灣社會已經太習慣「cost down」的思惟，什麼東西都要嫌貴，卻不去思考背後的真正價值。台灣教育部把大學學費當作「控制民生物價」的一種手段，嚴禁大專院校漲學雜費，造成學校出不起高薪聘請優秀學者、高教人才嚴重外流、研究經費嚴重短缺，政府補助又沒增加，大學教育品質當然不可能提升。

近年來台灣的大學宿舍雖然硬體設備改善程度不大，但也開始興起「男女宿舍房間同層」、「跨性別廁所」等議題，顯示出台灣社會漸趨開放的多元文化價值觀。期望台灣政府能夠更重視高教品質，不要再因民粹主義而一味追求大學教育「cost down」，犧牲教育品質。也希望台灣大學生能更積極為自己向政府與學校爭取權益，不要讓自己美好的大學生活被擁擠、吵雜、不自由所糟蹋。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航