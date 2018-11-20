韓國瑜的崛起，得力於民進黨崩壞的「政治信任」

文：柯汎禧（中山大學政治所博士生）、楊家華（中山大學社會所碩士生）

支持泛綠的鄉民為什麼大量減少？

最近對高雄市選舉有許多說法，其中一種觀點是，韓國瑜的網軍技巧相當厲害，很多一般的高雄市民都受到打動；反之，民進黨則採取地方的組織戰，放棄空戰。

針對這個觀點，我認為有許多值得反思的地方。首先，至少在日常用語的理解中，「網軍」至少會有兩個意涵，一個是受到特定政黨所奧援的發言者；另一種則是自發性幫特定立場護航的鄉民。而讀者認為網軍是否有說服力，大多所取決的關鍵是——是否有一定數量、品質的自發性護航者。

所以，應該思考的事情是，為什麼泛綠的自發性網軍，在短短幾年內數量大為減少？其次，至少在PTT八卦版、高雄版的脈絡下，我並不認為泛綠陣營的言論在空戰受到全面性的壓制。

對於第一點，也就是「為什麼泛綠的自發性網軍，在短短幾年內數量大為減少？」我想這原因有非常多，但就簡單分成全國跟高雄兩個層次來討論。

在全國的層次上，PTT或臉書風向之所以日趨保守化，跟2016年之後，民進黨政府幾個政策決斷的走向有著正相關：

1. 對同婚議題的退縮

2016－2017年之交，曾經發生過民進黨立委分裂成兩派的爭端，雖然這個爭端看似以2017年的同性婚姻釋憲案告終，但從今天的角度來看，民進黨政府對同婚的解套方式，似乎是要訴諸正反方社會力量廝殺的結果，以決定同性婚姻法的實質內容。

2. 2017年年底，民進黨政府修惡勞基法，並大幅提高彈性工時

當時，鍾佳濱、林靜儀、邱議瑩等綠委，以及三立、民視、自由等綠媒，皆以網民所無法接受的言論替勞基法護航。

3. 今年年中，民進黨、獨派與柯文哲的合作正式破裂

當然，我沒有要替柯文哲近日的言論護航，我僅只想表達，兩造同盟的破裂，代表著在一方面，民進黨必須透過各種媒體、名嘴近乎是浮誇的宣傳，把自身的支持者從柯文哲的支持者中抽離出來，而這意味了泛綠陣營失去框構柯文哲言論、行動的能力；另一方面，泛綠支持者也與柯文哲支持者發生了斷裂。

這三件事情，意味著民進黨對價值、經濟、支持者社會基礎的全面退守，並直接導致網路政治言論——尤其是部分年輕世代的言論轉向。這最終的結果是，在內政的問題上，當民進黨政府在面對國內真正的保守勢力——例如反年改團體的壓力時，它喪失了自發性護航者的奧援；在同時，民進黨政府唯一僅存的優勢領域只剩下與主權相關的國防與外交。

Photo Credit: Reuters/達志影像

進一步來說，泛綠自發性網軍的減少，與這些族群對民進黨政府政治信念感的降低，可能是一個互為因果的關係。在這裡，可以簡要說明政治信任的定義：

政治支持最終所依靠的關鍵，並不是事實數據的說服，而是民眾對特定政黨的信仰與信念。

換言之，要重新說服這些自認為曾受到民進黨所背叛的族群，說服者必須花上比以往更多的時間成本，而這種狀況，現在就發生在高雄市的選舉。

我們都知道，民進黨致力在高雄推動城市轉型，但工業城市的轉型，並非是在短短幾年內所能完成的事情。這邊有很多細部的環節並非我專業，因此我只能在我所閱讀跟知道的範圍內，簡單勾勒事情發展的邏輯。

雖然很多人嘴民進黨政府在高雄執政長達20年，但民進黨在高雄市的執政，確實會碰到許多資源分配的結構性問題。包含，在政治上：

府會不同調：市議會直到2014年才由泛綠過半數。 中央地方的不同調：預算分配的權力，由中央政府統籌。

同時，也牽涉資源分配的問題：

城市、產業轉型的初步，必須有良善的硬體建設，包含交通路網、甚至是看不見的地下汙水處理設施。而依照高雄市政府的統治資料，高雄市政府的舉債大多花在地下汙水處理管線。 縣市合併之後，高雄市的面積甚至較新北市為大，因此，原縣區的硬體建設或許也相對停滯。

這幾個原因簡單歸納起來，最終所造成的結果，是高雄市的城市轉型還停留在基礎硬體的建設上，產業轉型還沒有全面地實質的開展，而這或許也是一般高雄市民最有感的現象。在這裡，城市、產業轉型的結構性困境，與上述在全國層次所提到的政治信任感接上了線。

憑筆者印象所及，在2014年的地方選舉過程中，至少PTT、或者我在現實生活裡所接觸的高雄市民，大多並沒有認真檢視陳菊或楊秋興的政策；但在2018年，高雄市民卻以較為嚴苛的標準審視陳其邁的政策；而對韓國瑜的政策採取寬鬆的標準。

換言之，在眾多的選民皆「無法相信」民進黨能在短期內解決產業問題的前提下，相較於韓國瑜的未經審慎研究的政策宣稱，陳其邁及其團隊必須拿出大量的事實證據以及時間成本，才能重建政治信任的門檻，並賦予選民理由、信念去投票。

正是這一點，導致了現在網路輿論的現象。但至少在PTT八卦版、高雄版的脈絡下，筆者並不認為泛綠陣營的言論在空戰受到全面性的壓制。撇除本來就難以說服死忠選民，與其說泛綠言論受到全面性的壓制，不如說很多網路言論所彰顯出來的意涵是「價值的真空」。

Photo credit: 中央社（高雄市都發局提供）

簡言之，網民大概能夠理解韓國瑜的論述空泛，陳其邁的政策看起來好像較為可行，但因為先前種種政治事件所導致的不信任，許多選民無法真誠的說服自己，必須找到一個非得投陳其邁的理由。

據此，在價值真空的前提上，我並不覺得網路戰的層次上，泛綠陣營的社會輿論有如此悲觀，若從政策或者選民的角度，稍微擴大這個現象背後的意義，筆者認為，或許這標誌了眾多選民更需要的是城市、產業轉型的具體時程跟方向感，重建市民的政治信任，而不僅僅是政策如何執行的細節。

從「空汙、黑金、性平」檢視韓國瑜

代議制選舉從來都不是要追求至善，而僅僅只是要避免至惡，無論是在空汙、地方政治、性平教育的層次上，韓國瑜皆站在清廉政治與進步價值的對立面。因此，韓國瑜的主張就是高雄市民所應避免的政治至惡。進一步來說：

韓國瑜宣稱自己「反空汙」，但在高雄市長達半世紀以下來的產業結構下，空汙問題和產業轉型的結構性問題高度相關，但韓國瑜並沒有提出具體可行的產業轉型政策。因此，可以明確地說，韓國瑜所宣稱的「反空汙」僅僅只是政治口號。 韓國瑜主張恢復議員工程款，這樣的主張不僅逃避監督，更意圖綁樁地方派系。應該不難想像，黑道的復辟將讓高雄地方政治倒退20年。 韓國瑜反對婚姻平權，遲早干預性平教育的內容。

從空汙檢視韓國瑜

高雄的空汙問題，和高雄的產業結構有著密切的關係。台灣大半個世紀以來，高雄一直擔綱重工業城市的角色，至今，重工業仍貢獻高雄諸多產值。根據高雄市經發局的統計，2016年高雄市的服務業產值為55.74%，工業產值為43.67%；但同時，2016年高雄市的PM2.5，有32%的來源是基於工業汙染物的排放。

我們明顯看到，工業依然是高雄的重點產業，使得高雄人被迫要在空汙跟生計之間作出抉擇。所以要面對高雄的空汙問題，必須連同「產業如何轉型」的結構性問題一起思考，如此才能找到恰當的解方。也就是說，要改變空汙現況，產業轉型是至要的關鍵。

但綜觀韓國瑜的說法，無論是「愛情摩天輪」「太平島挖石油」，都並非是本於高雄脈絡的產業政策，也嚴重背離常識。除了鐵桿深藍外，連淺藍跟意圖教訓民進黨執政不利者，也都承認這些政策是多麼的空洞且毫無可行性。韓國瑜並沒有企圖從產業轉型的角度，徹底解決空汙問題。換言之，韓國瑜僅只是在不切實際的情境中，對空汙呼喊空洞、不負責任的口號。

Photo Credit: Reuters/達志影像

從黑金檢視韓國瑜

公共工程的建設，是民眾最有感的政策。大到輕軌、流行音樂中心，小至柏油路、監視器、公園溜滑梯等。因此，公共工程可以說是最基礎、最細微，且連結到民眾日常的政治事務。

過去，高雄市議會存在著「工程建議款」的制度，起初是希望由比較理解地方需求的議員，向市府建議要做哪些公共建設。然而，這樣方便議員做市政建議的制度，卻漸漸淪為選舉綁樁、派系分贓、收取回扣的手段，這最終導致了公共工程逐漸和民眾的日常脫節，甚至難以受到市民的監督。

但韓國瑜卻明確地表達「恢復工程建議款」的主張，並宣稱要由許崑源－這位地方色彩濃厚的市議員重新擔任市議會議長。一旦「小型工程款」的陋習恢復，我們除了再次把高雄市8000萬的公帑丟進無底深淵，更讓在地的兒童少年－必須吃不營養的營養午餐、騎車的上班族要忍受不平的柏油路、想要休閒的市民－必須吞忍設計不佳的公共空間；同時，一旦恢復「小型工程款」的陋習，它將更直接地導致過往黑金、派系政治的復辟。

Photo Credit: AP / 達志影像

從性平教育檢視韓國瑜

11月24號的投票，除了是地方性的選舉，更有議題層面的公投，而韓國瑜偕同市議員參選人，已明確地表達反對性平教育的立場。雖然「反性平教育」的公投是全國性的議題，投票結果所針對的是中央政府的〈性別平等教育議題課綱〉，但假若高雄市政府未來由韓國瑜所入主，必然會實質影響未來高雄市政府教育局－對性平教育的立場。

據〈國民教育法〉的第8條之2項，雖然地方政府無法從制度化的層面，直接干預性平教育的教學內容，但〈國民教育法〉對中央、地方政府的權力劃分，容有相當程度的模糊空間。這意味著，如果「反對性平教育的市政府」試圖動搖高雄地區的性平教育內容，市政府一定具備這樣的政治能力。換言之，市政府對反性平教育的政治宣稱，並無法受到既有中央、地方的制度架構所限制。

一言以蔽之，市政府教育局能夠藉由公文「建議」各國中、小的教科書版本與授課內容，加之，在部分保守家長團體的施壓下，我們難以想像哪間學校不會屈服於部分家長團體與市政府的意志。亦即，即便市政府無法更改性平課綱，但「反對性平教育的市政府」依然能藉由各種技術性的手段，迫使教學單位選用特定版本的性平教材；或者是讓第一線的教師，迫於地方政府與部分家長的壓力，而略過特定的教學內容。

可以料想的情境是，假若韓國瑜的市政府上任，那麼，高雄市的教師，除了要負擔保守團體的施壓，更要面臨市政府的壓力，最終可能在第一線的教學現場受到各個擊破，而被迫放棄自身的教學立場。

結論

政治的發展總是進三步退兩步，許多人大可批評民進黨的執政不盡人意，但它遠非黑金政治與保守意識型態的結合；它也遠非空汙、黑金、反性平的三合一敵人。因此，筆者難以相信選民對韓國瑜的支持，能夠讓自己在不自我毀滅的前提下制衡民進黨。選舉的結果還尚未可知，但高雄的發展處在歷史的轉捩點，而高雄市民現在就處在危機的當下。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航