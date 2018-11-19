暢銷電玩遊戲《吉他英雄》幕後推手，黃中凱：要不要賣掉公司？先選一個數字吧！

2005 年，一款風行世界的電玩遊戲《吉他英雄》（Guitar Hero），躋身電玩遊戲史上的暢銷排行榜之列。推出五年後，《吉他英雄》至少賣出 4500 萬套遊戲。這款爆紅遊戲背後的推手就是 Red Octane 的共同創辦人黃中彥（Charles Huang）和黃中凱（Kai Huang）兩兄弟。

黃中凱和黃中彥皆是連續創業家，早在 1998 年矽谷網路創業風起雲湧的年代，兩人就創立了伺服器家電軟體 Adux Software。1999 年，黃中凱跟哥哥決定第二次創業，共同創辦 Red Octane，創業六年間，經歷了三次關鍵轉折（pivot）。黃中凱說，「不管你創業多少次，創業從來都不容易！一開始想做的題目跟最後會成功的題目，往往完全不同。」

搭上《勁爆熱舞》（Dance Dance Revolution, DDR）的爆紅浪潮，他們成立全球第一個線上遊戲租賃服務 Webgamezone，消費者在租跳舞遊戲時，也希望能租跳舞墊，沒想到此需求為 Red Octane 創造了新的商業模式。他們開始研究市面上最好的產品，與中國製造商合作開發品質最好的跳舞墊，公司也因而邁向第二個轉折，銷售電玩遊戲配件。

自製的跳舞墊熱賣，讓 Red Octane 在 2004 年轉型電玩遊戲發行商，發行第一款遊戲《In The Groove》即為跳舞遊戲。2005 年推出第二款產品《吉他英雄》，剛推出就遇上聖誕假期，在第一個假期中狂銷 15 萬套，該遊戲最終成為美國最暢銷遊戲。

軟硬整合，硬體製造所需的時間超乎想像

Red Octane 不只賣音樂類遊戲，更搭配自製吉他配件一起出售，《吉他英雄》的軟硬整合經驗，可供台灣新創借鏡。黃中凱指出，「軟硬體整合最大的挑戰是，硬體製造所需的時間超乎想像，以我的經驗來說，往往比預期的時間多出 2 至 3 倍！」

他解釋，硬體製造的時程不如軟體簡單，從硬體設計、原型到製造產品，往往費時數月。等硬體製造完後，才有辦法進行軟硬體第一次整合，測試軟體的可行性。若硬體需要修改，又得再經歷設計和製造的流程，使得軟硬體整合的挑戰極大！

因此，黃中凱建議「為製造設計」很重要，心目中的設計與製造產品的最佳方法之間，得找到平衡點。若創業者本身沒有硬體製造經驗，很難製造出簡單又有成本效率的產品。他也建議要找製造過類似產品的硬體廠商合作，才能減少期待的落差。

創業失敗最大的原因往往是預算錯誤。黃中凱說，「在你成功之前，有沒有給自己足夠的時間和金錢去失敗一次、二次，甚至五次？你不知道你什麼時候會做出對的決定，這是我在創業過程中所學到的最大一課。」

Photo Credit: REUTERS/Aly Song/達志影像

Red Octane 經歷了許多低潮，創業六年沒有任何創投願意投資，因此三次轉折都得「靠自己的雙手去贏」，思考與募資遊戲完全不同的路徑，試著創造產品營收。Red Octane 曾瀕臨破產三次，第三次在《吉他英雄》產品要上市前，最後跟家人朋友借了 50 萬美元才熬過成功前的最後難關。

要不要賣掉公司？先選一個數字吧！

2006 年，動視（Activision Publishing）以 1 億美元收購 Red Octane。當時 Red Octane 處於產品上市的初早期階段，產品銷售、事業及營收皆前景看好，但黃中凱兄弟難以想像 Red Octane 的成長規模。

團隊的顧問建議他們，「與其思考是否賣掉你的公司，不如先選一個數字吧！（pick the number）」多年後黃中凱才明白這是非常關鍵的問題，能讓創業者做出專業且自律的決定，而非情緒化的決定。

問起當時如何決定 1 億美元這個併購價格？黃中凱笑說，「訂出數字的過程很有趣，我們討論：我們願意被收購的數字到底是多少？ 1 億美元聽起來好像很不錯！馬上就決定是這個數字了。動視前三次收購的價格未達到，我們都拒絕了。最後動視提出 1 億美元收購條件，我們便決定賣掉公司。」

他建議創業者思考：「我願意賣掉公司的價格到底是多少？選一個數字！是百萬或億元美元？」接著思考：「驅動我決定這個數字的背後原因是什麼？我想要財務自由、退休、買房子，或是想打造 10 億美元的獨角獸新創？」

新創公司在被大公司收購前要注意什麼事呢？黃中凱建議，不要接受「或有價金（Earn-out）」條件！也就是收購方設立各階段的業績里程碑，若達成目標，原有的公司股東才能得到更多分潤獎金。然而，他認為風險太高，大部分新創都無法達成條件。

仍擁有創業者之心的黃中凱兩兄弟，2010 年離開 Red Octane，共同創立健康科技服務 Blue Goji。多年來黃中凱連續創業，包括參與創辦下一個世代的智能電動車 Flashbike.io。

黃中凱還當天使投資人，投資遊戲、健康科技、消費硬體等相關領域的新創，已投資超過 23 家新創公司，並已有 6 家成功出場，其中有兩家分別被 Google 和 Intel 收購。

黃中凱也積極參與協助台灣創業生態體系，投資包括電競隊伍 Gen.G、遊戲開發商 Kabam 以及音樂服務 Mixerbox 等等。也擔任包括 Garage+、SparkLab Taipei 國際加速器、台灣新創競技場 TSS 等台灣創業加速器的輔導業師。

黃中凱發現，台灣創業生態系最大的問題是募資斷層（Funding Gap），他說，若要解決台灣的募資斷層，例如成立組織投入台灣創業生態體系，「矽谷創業幫」樂意貢獻一己之力。現在有許多年輕人創業，也有許多創業資源和初早期投資投入，這是他觀察台灣創業生態系十多年來感到最樂觀的時刻。

台灣創業者如何鏈結矽谷？黃中凱說，矽谷有很多具有募資、上市、併購經驗的創業者，跟他們交流，可以學到很多。「就像你想當演員，一定要去洛杉磯一樣。如果你想創造全球公司，矽谷是你可以去學習的地方之一！」

他認為，台灣創業者必須知道如何打造一個全球化的公司，他說，如果你只待在台灣，沒有去過其他創業環境，很難知道別國創業者如何營運公司，如何讓公司成長。黃中凱建議台灣新創，「把台灣當成小型的創新試驗場，測試你的想法和市場，接著快速擴張到其他市場，但不要把台灣當成市場！」

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