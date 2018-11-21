調體質就要喝健康醋、鹼性水？小心買到的只是文案和想像

文：劉育志醫師

「35號，王張女士。」護理師打開門叫號碼。王張女士是60多歲的乳癌患者，幾個禮拜前接受手術，準備開始後續治療，不過走進診間的只有她女兒。

「你媽媽呢？」護理師問。

「她去廁所，馬上就回來。」王小姐坐了下來，道：「醫生，待會兒能不能請你幫個忙？」

「幫什麼？」

「勸她少喝一點醋。」

「喝醋？」我沒搞懂她的意思。

「對啊，她從年輕就喜歡喝水果醋，可是現在都已經得乳癌了，總不能再繼續喝下去吧。」王小姐一臉憂愁：「我們好說歹說，她都講不聽，只好拜託醫生幫忙。可是記得別提到我，你就在解釋病情的時候稍微提一下說醋對身體不好，要盡量少喝。」

「欸……」我搔搔頭。

「醫生，你一定要幫幫忙！」見我面有難色，王小姐便拱手拜託。

「其實，喝醋和癌症沒有關係耶。」

「怎麼沒關係？」王小姐一臉訝異：「喝醋把體質變成酸性，當然會導致癌症啊，我現在都只敢喝鹼性水。」

「你知道胃酸的pH值是多少嗎？」我反問。

王小姐聳了聳肩。

「胃酸的pH值可能低到1.5，這是為了讓胃蛋白酶分解蛋白質，太鹼了反而不好。同樣的，人體也會將血液酸鹼值維持在相當恆定的範圍內，好讓各項生理機能順利運轉。正如體溫會維持恆定一般，人體各處的酸鹼值均受到精密的調控。」

「醫生，你說體內酸鹼值必須維持恆定，所以喝太多醋自然會讓人生病啊。」王小姐依舊很堅持。

「別再相信這類無稽的都市傳說了。」我搖搖頭，道：「簡單來說2個重點，第一點，除非喝下大量強酸或強鹼，否則飲食不太會改變人體的酸鹼值。第二點，當體內的恆定遭到干擾或破壞時，患者不會得癌症。患者會有立即生命危險。」

王小姐露出懷疑的眼神，問：「那我媽為什麼會得癌症？」

「罹患乳癌的因素很多樣，我沒辦法給你確切答案，不過我倒是能肯定地告訴你，如果有人聲稱，吃某種東西即可治病、強身、防癌、保健康，那千萬別懷疑，這人絕對是騙子。想賣醋的時候，就標榜『健康醋』，想賣水的時候，又標榜『鹼性水』最養生。說穿了，顧客掏錢買到的都只是文案與想像罷了。」

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