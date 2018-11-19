【插畫】陣營九宮格看你的書籤選擇

夜透紫的茄子粉絲貓鍋

俗話說見微知著，一室之不治會不會管不好天下國家見仁見智，但從讀到一半的書的擺放方式，確實可以看出一個人的「陣營」屬性，是守序或崇尚混亂，是善良抑或心懷不軌。

例如，純粹靠記憶或總會讀到特定章節「絕對中立」的一群，用普通書籤或是書本原有絲帶來記住頁次的人，可以被歸類至「中立善良」的陣營，用折書角這種近乎破壞性的方式標記進度，就展現出了一個人「中立邪惡」的特質。

至於那些直接拿濕杯子來壓書的「混亂邪惡」朋友......我們還是道不同不相為盟吧。

►讀書不是愛讀就行，它也需要技術：寫一個好讀書筆記的四個層次

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航