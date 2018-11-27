天底下本無新鮮事： 所謂「創新」，比的其實不過兩件事情

太陽底下本來就無新鮮事，所謂「創新」，其實比的是誰有本事在對的時間地點，率先「規模化」與「商業化」。

前陣子兩則新聞吸引了我的注意：〈台灣人倫敦賣車輪餅，英媒盛讚〉，以及〈高鐵，移動支付，網購及共享經濟四大發明並非中國原創〉。前著也就是典型的台灣之光案例，在海外把小事業經營得有聲有色後紅回家鄉；而後者大抵又是強國滿滿自信過了頭，正好被某些立場特定的媒體逮到機會來砲一下。如同月經文，三不五時就會出現吸引大眾目光，然後，就沒有然後了。

兩個故事看起來風馬牛不相及，不過從商業的角度，我倒是覺得他們有些共同值得玩味的地方。當然，這邊姑且不針對「當事者國籍」採取任何特定立場。台灣之光很棒，能看到家鄉味在異國發揚光大並且被當地人喜愛，確實於有榮焉，另一方面，無論有沒有被斷章取義或刻意扭曲，「四大發明」確實可以在記錄中找到比中國更早的應用，故某種程度上那些反中媒體的論調也沒錯。但很可惜的，在點閱率取向標題黨的操作手法下，我們多半看到的是濃濃的對「自家人」的吹捧，以及酸溜溜對「別人」的批判，至於深入的來分析一下各自背後商業模式，大環境的交互關係，以及表面之下的其他因果與關聯，似乎這類的文章就比較少，可能，點閱率也比較低。

來聊聊我想對兩個故事的切入點，一如標題，天底下本無新鮮事，這年頭什麼「大眾創業，萬眾創新」喊得響亮，各種新創，青年創業家成功的故事動輒正奮人心。但說實話，在資訊極其快速流動的現代，任何想法都可以被快速複製，甚至是說，任何自以為有新意的想法，搞不好早就存在在世界的某個角落，正被一群創業者汲汲營營的實踐中。

其實在商業世界裡，去爭論誰是第一個發現／發明某樣東西並無太大的意義（除非牽涉到專利訴訟），過度把焦點放在某種商業行為在異國有多麽的發揚國威，也僅僅只是種搏眼球的噱頭（甚至還帶點置入廣告的意味）。真正有意思的討論，應該著重在到底誰率先大規模商業化，誰又能在競爭激烈的市場裡，找到定位，把營銷策略成功貫徹。

高鐵，移動支付，網購及共享經濟雖說不是中國發明的，但放諸當今世界，中國確實是把這4個概念運用的最為普及，相關的配套技術與服務也做的有一定的水準，實際的消費者經驗，也確實幫生活帶來許多便利。

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當然，我們也不必避諱成功商業模式的背後，肯定也有不少可以進一步批判的地方，例如以行動支付與網購為例，大量的使用者個資可能被政府掌控；共享經濟熱度衰退，大批名為共享、實則極其普通的項目也逐漸被淘汰出市場；又或是高鐵技術輸出夾帶苛刻的貸款與租借條件，在不少開發中國家引起「被殖民」的反感等等，都是可以討論的議題。不過，這些伴隨科技進步與經濟成長所帶來的外部成本，是每一個地區發展過程中都經歷過的相似陣痛，也並不是民主先進國家的政府，就當真完全把「人權」視為不可侵犯的領域。只不過因為中國特殊的政治與體制，加上某些人對中國就是毫無理由的反感，因此當同樣公權力濫用的問題發生在美國或日本，我們好像比較可以容忍，但一旦發生在中國（也確實發生的很頻繁啦），自然傾中派要鋪天蓋地的淡化，反中派則是全體動員去找碴。

回到主題，「最先發明」與「最先商業化」其實是兩回事。印象中曾讀過一本書以愛迪生的例子舉例，我們都很直觀地認為愛迪生「發明」了電燈，但其實更正確的說法，應該是愛迪生最先把電燈商業化然後盈利。早在他點亮第一顆燈泡的前幾年，就已經有科學家成功點亮了英國上議院的大廳（雖然只持續了幾秒），只是當時所用的耗材成本很高，通電效能很差，且可應用的領域尚未被努力發掘。反倒是愛迪生克服了上述幾點，並且用企業經營的方式率先大規模生產製造，以及在市場上大力推廣，最後取得了巨大的成功，也將這所謂的「發明」，改善更多人的生活。

同樣的邏輯其實也可以套用在高鐵，移動支付，網購及共享經濟等方面，這些都是需要經過不斷測試，不斷累積數據，不斷優化的項目，中國有他非常獨特且龐大的內需市場，作為發展這些技術，有其得天獨厚的環境，以及基於經濟規模可大幅壓低的成本。

作為一個普通的旅客，我會顧慮我的個資、言論自由與人身安全，但在絕大多商務洽公，觀光旅遊，探親訪友的日常情境裡，我可能更在意便捷的支付方式，快速的城際或跨境交通，方便的購物體驗，以及更省錢與新穎的服務。以筆者常駐的東南亞來看，中國正在把高鐵、移動支付、網購及共享經濟大舉推向這塊市場。有沒有顧慮？當然有，不少人也會擔心之後是不是敏感議題會被監聽，但同時，當「昆明到曼谷高鐵只要6小時」，「曼谷到新加坡高鐵只要5小時」，「北東協全境可手機支付」等項目完全落實之際，那會是何等的方便。

至於「倫敦賣車輪餅」的故事，也有部分相似的邏輯套路。主角肯定不是第一個在倫敦嘗試賣車輪餅的青年。筆者當年在英國念書時，舉凡你想得到的台灣小吃，多少都有團隊在試圖商業化，試著做出點成績來成就「台灣之光」的名號與吸引媒體的追捧。印象所及，早年有3個台灣女生以刈包闖出了一片天，這陣子也有車輪餅榮登英媒，不過一如所有創業者的故事一樣，成功的少，失敗者眾。那些試圖賣英式柯仔煎，歐式滷肉飯的團隊，很多也都默默地退出市場，認賠離開。

任何的點子其實都不新，但想做到商業化就需要點本事；而要達到商業化而後做出成果，要嘛你有龐大的資本可以幫你迅速佔據主要市場與通路（例如中國在東南亞的佈局），要不就得懂得掌握好時機，會操作社群與媒體，再加上一點點的運氣，同樣也有機會一炮而紅，快速累積流量與培養消費者認知。

製作車輪餅是什麼很困難的創業項目嗎？可能不然；在街頭販賣台灣小吃是多麽厲害的國民外交嗎？或許也不是。但整件事有意思的地方就在於他能把一件簡單平凡的小事，在複雜的商業世界中做到可運行的盈利模式與可操作的系統化，進而在輿論操作、市場營銷等方面精準定位，並快速獲得一定程度的知名度。這通常是由天時地利人和的相互協作，加上當事人自己的努力以及能夠妥善運用資源，這樣的模式絕對有參考價值，但不一定能夠複製。

同樣，「四大發明」也必須要有某種先天的優勢，與後天人為的推頗助瀾，方能造就成功的商業模式。光是「發明／發現」其實並不足以造福廣大使用者；你得要有規模化，標準化與企業化的能力，才能真正將項目落實發展。曾有人評論道，高鐵、移動支付、網購及共享經濟這些當代非常重要的概念，並非中國原創。不過，能夠「大規模商業化」且有本事把成熟的技術向外輸出，這本身就是一項了不起的成就，他的難度與所需面臨的挑戰，與原創相較，難分秋色。

也因此，我們在看待與分析一些現狀時，其實可以更多著墨在現象與大環境的關聯，以及現象本身有意思的地方。太陽底下沒有新鮮事，講句不中聽的，沒什麼創意是真正獨一無二不可取代的。所謂嘔心瀝血的計劃與方案，很有可能早就實踐在某個地方。你是不是第一個想到這個點子的其實並不那麼重要，但你如果是首先做出可行的經營模式，在競爭激烈的市場中精準定位並掌握消費大眾，那才是值得深入論述之處。至於什麼台灣之光啊，講中國壞話之類的，放在標題吸引流量即可，但若通篇內容都圍繞在一味的稱頌或批評謾罵，到底，並無太大意義。

本文經Jack Huang授權刊登

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航