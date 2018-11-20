鄉民口中的「沒用文組」現象，是誰造成的？

文：Hiroshi

在1990年代教改廣設大學以來，大學入學率迅速攀升，2015年台灣的大專組在學率已達到83.7%[1]，表示現在大多數的人在完成中等教育後都會繼續進入高等教育；但同時隨著台灣成為超低生育率社會，少子化未來將對學校造成的衝擊已引起政策制定者的注意。在面臨相似處境的日本，文部科學省曾在2015年以人口減少、確保人才需求及教育研究水準為由，敦促國立大學裁撤人文社會科系[2]。台灣社會也時常有網路輿論質疑「文組無用」，政府朝向人文社會科系動刀之日是否不遠？人文社會科系真的沒有產能嗎？那麼，從人文社會科系畢業的學生們，將何去何從？

本文的討論將從大學生迷茫於「學用落差」的困境，到研究生煩惱畢業後要往學界謀取教研工作或是進入業界求職。除了前段提及的「裁撤人文社會科系」外，台灣也有人提出用「實習」制度來弭平學用落差[3]。然而，我認為光是這些從「供給面」下手的解方，是一種大學端被動地接受業界現狀的態度；從「需求面」下手，指出政府端、大學端與企業端應該如何負起責任，認識、創造人文社會學科的「產能」，而不是將職涯發展的巨大難題丟給學生個人去面對處理，則是本文意圖提出的解決視角。

台灣文科畢業後的出路，總是「一言難盡」

在中等教育的教育內容及目標中，雖然現在籠罩在升學主義之下，但仍然是在培養一個「現代公民」的基礎能力。所有從中等教育畢業的人，將來都會成為台灣的公民，共同經營我們的社會。然而，高等教育提供專業訓練，畢業生卻未必都會從事該專業工作。除了專業養成型的科系（例如：醫學系、會計系、工程學系、社會工作系等）外，大學的教學內容主要是提供學術知識及培養學術生產能力。由於學術是一個小圈子，可想而知大多數的畢業生未來都不會從事本科系的教研工作，那麼是否這些科系的教育效益就很低落呢？

這樣的煩惱特別容易出現在人文社會科系的學生身上，因為多數的人文社會科系並沒有直接對應的專門職業。國立台灣大學每年三月杜鵑花節的學系博覽會都吸引大量的高中生及家長前來認識大學科系，但是對於這些科系的導覽志工而言，「你們畢業後的出路是什麼？」這個問題一向是一言難盡。並不是這些前來當志工的大學生做功課不認真，而是在課程學習的過程中，這個問題往往是房間裡的大象。

學用落差的難題，被簡化成以「畢業後有沒有直接對應的專門職業」為「有用／無用」的判準，其實是一個大大的稻草人，遠非學用落差的全貌。同時，也是在把巨大難題丟包給學生個人去面對。事實上，學用落差難題的關鍵是在於「就業市場沒有考量到人才擁有的能力來提供職位」。

舉例來說，哲學系是其中一個飽受質疑「無用」的科系。然而，哲學除了哲學家以外，其他產業真的用不到嗎？其實，比方說在文學、電影、動漫的產業中，哲學的運用往往能夠大幅提昇作品的內涵，引導觀眾更深度的探討人類生命、社會與世界的意義。當然太深度的作品或許難以引起觀眾共鳴，但哲學妥適的運用可以大幅提昇作品的可看性，也能夠進一步提昇票房與人氣。如何有效的運用則正是業界如何創造哲學的「產能」的關鍵。反過來說，當哲學完全被當作與這些大眾文化脫鉤的知識時，一方面哲學深度的人類意義討論無法推廣、引領更多大眾思考，另一方面大眾文化作品也容易流於俗套、了無新意。

人文學科並非沒有出路，只是學校和產業缺乏重視

產業應用人文社會學科知識其實已經不是假想，而是已經有企業開始採取的實例。汽車製造商Nissan就延攬了人類學博士，主導公司的人機互動研究[4]。因為自動駕駛汽車還在開發的過程中，但光是倚賴工程知識，無法處理人類複雜的符號性行動及溝通模式。因此，看似只關於工程學的汽車研發，事實上由於汽車是人類使用的工具，不和掌握人類行為的社會科學知識合作，開發出來的汽車在使用者體驗上很可能就不夠精準。

但是，就業市場沒有提供適當的職位並不單只是企業端一方的問題而已，而是包括政府端、大學端都應該一起負起責任。當前在高等教育上，政府和大學時常迷信於國際大學排名，而國際大學排名又常繫於研究成果上。因此，大學教授背負著沈重的研究產出壓力，壓縮到了輔導學生發展的時間和精力。另一方面，大學教授也不見得有意識到學用落差是他們應該組織性投入改善的問題。畢竟在現在教學、研究、服務的三元評價系統中，學生的職涯發展並不直接包含在其中。大學教授自己從大學一路到博士班的學術訓練，很可能也並沒有培養出處理學科知識與就業市場的連結的能力，以致於大學教授的專長就只在於學科知識與學術生產。

漠視的結果，就是業界自己的營運規則，會把進入職場的新鮮人「再社會化」一次，覆寫他們在高等教育所學。當業界用現行的邏輯——一套不考慮大學畢業生在大學所習得的能力的運作邏輯——來重新訓練員工時，等同於大學科系直接退守，放任業界用業界的方式來評價、使用這些學科能力。對於大學教授在教學時珍視的那些學科價值和功能，很可能在職場上淪入邊緣、不重要的位置。尤其現在人文社會學科的培養普遍的得不到業界的正面肯認之下，學生們的四年所學幾乎形同白紙，那麼就產生所謂「學用落差」的問題了。

前述討論雖然主要以大學畢業生為對象，碩博士研究生面臨的學用落差難題並沒有比較不嚴重。教改之後，研究生人數所佔的比例也大量的擴張了。在85學年度，每7.5名大學生才有1名研究生；到了105學年度，研究生比例攀升到每有3.9名大學生就有1名研究生[5]。但是，研究生的比例雖然上升，學術圈卻顯然沒有這麼多的職缺，那麼接受這些學術專業訓練的碩博士之中，必然有多數人未來是要進入業界工作的。

Photo Credit: Keith Bedford/ Reuters/ 達志影像

由於筆者現為社會學研究所的碩士生，以下將以台灣社會學現況為主軸，進一步討論研究生的難題。

這個難題一方面展現為博士與博士後頭角崢嶸的教研職缺競爭，反方面則展現為進入研究所升學的人的龐大沉沒成本。博士畢業後的教研職缺競爭暫且不論，近年來社會學界也正在正視這個問題；正在就學中的研究生則是一群無聲的犧牲者。在研究所修業過程中，評價的邏輯隱隱然被簡化為「會做研究／不會做研究」，表面上可以說「學生可以適性發展，不適合可以離開」，現實上當投入的時間、勞力和金錢成本越多，誰敢輕易的承認自己「不會做研究」而退出？況且，大學端也並沒有提供充分的職涯輔導，讓已經投入龐大成本的研究生能夠在減少學用落差的條件下就業。當然，更別說前述的「創造職缺」的難題根本沒有浮上檯面，成為組織化的努力目標。

對比國外的「開路」方式，台灣能做些什麼？

日本有著「社會科學綜合大學」之稱，完全由社會科學學科構成的名校一橋大學，在2011年4月在職涯輔導室中增設了輔導研究生的研究活動與出路選擇的「研究所部門」，正視了研究生的職涯輔導的問題。在2014年，三位在該校輔導中心服務的社會學者將累積的輔導成果加上相關數據資料，出版為《開創人文社會科學類研究生的職涯：連結「研究與就業」的實踐》（人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く：〈研究と就職〉をつなぐ実践）[6]一書。

該書中指出，在1991年日本政府為了培養學術人才，打出「研究所重點化」政策之後，碩博士生大量擴張，至今已經進入供給過剩的局面。事實上，數據也顯示了日本約七成的碩士生在畢業後選擇就業，僅有約一成繼續升學。在博士班的階段狀況則不太樂觀，2013年的數據顯示剛修完博士課程者，人文科學領域僅32.4%就業、社會科學僅49.6%就業。在這些背景下，輔導碩博士就業的需要迫在眉睫。除了在學界就業外，如何幫助碩博士理解、活用自身的優勢，思考自己的能力可以如何貢獻於社會及結合產業需求，已經成為職涯輔導的重要目標內涵。

台灣雖然不見意識到碩博士就業難題的職涯輔導，但已經有學者注意到博士在尋找教研工作上的供需失衡困境，並指出理出新思維突破困境的重要[7]。例如，台灣社會學會近來正在檢討仿效日本實施「社會調查士」證照制度[8]。該證照內容主要為量化與質性研究法的能力檢定[9]。如果透過學會等組織的力量，推廣讓業界了解擁有社會研究方法能力的學生有何優勢，「社會調查士」證照在台灣的落實或許有機會成為處理學用落差的組織性努力的一步。

總而言之，我認為要改善人文社會科系學生的學用落差難題，不能只是在學生畢業後就鬆手交給業界宰割，也不能只是透過空泛的「企業實習」等方式讓學生個別的去思索如何結合學科能力與產業需求。政府端、大學端及企業端投入組織性的努力，去檢討如何開創人文社會科系的「產能」也應該納入必要的解決手段之中。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航