身處核武競賽的「不充分資訊賽局」，是否該主動向對方透露資訊？

文：清水武治

充分資訊賽局與不充分資訊賽局

賽局規則成為共有知識的賽局，稱為「充分資訊賽局」，或稱「資訊充分賽局」；反之，規則並未成為共有知識的賽局，就稱為「不充分資訊賽局」，或稱為「資訊不充分賽局」。

資訊的非對稱性

不充分資訊賽局，必須要與充分資訊賽局採取不同的策略。

比方說，業界經常可見這種情形：

某廠商即便能夠預測競爭對手的製造方法，但沒有辦法完全使用相同的原料，或者沒有辦法得知對手的完整費用結構等。知道對手所不知道的資訊時，就常有這種狀況。

像上面這樣，雙方所掌握的資訊數量有差距的情形，就稱為「資訊不對稱」。另外，當我方擁有對方所不知道的資訊，該資訊就稱為「私有資訊」。

欠缺「私有資訊」的一方，通常會比較有效率地達到結果。但是，通常大多數的人都是處於「資訊不充分」的狀態。

這個時候，擁有私有資訊的一方就會利用這個局勢，採取策略性行動。因此，資訊方面處於劣勢的競爭對手為了克服這個困境，就必須採取一些手段。

這種對手看不見我方私有資訊的情形下，會發生什麼問題呢？

此外，將自己的私有資訊透露給對手知道，或是讓對方揭露其私有資訊，又應該下什麼工夫呢？

接下來的章節，我將針對這些問題進行探討。

Photo Credit：商周出版

是否應向對方透露資訊？

依據賽局的不同，有的時候，讓對方獲知資訊，反而會比只有自己知道該資訊要來得有利。

具備開發核武的能力，是否該讓對方知道？

A與B是對立的兩個國家。B擁有核武，但是A則沒有。不過後來，A國也成功開發了核子武器。

對A國而言，公開表示自己擁有核子武器比較好呢？還是應該將核武當作秘密武器，等到萬一真的發生戰爭時，就可以出其不意攻擊對方？

公開表示自己有核武比較有利

大部分的情況都是自己擁有對手不知道的資訊時，對自己比較有利。但有些時候，反而是讓對手獲得我方的資訊，對我方會比較有利，上述情況就是如此。

若是隱瞞我方擁有核子武器，萬一對方認定我方只能拿一般的武器對抗，那麼以核子武器攻擊我方的可能性就會提高。

但是，倘若對方獲知我方同樣擁有核子武器，根據「核武抑制理論」，對方理應會顧忌我方，不敢輕易動用核子武器。因此，在這個賽局中，公開表示自己擁有核子武器比較好。

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中古車買賣

在美國，人們稱狀態不佳的中古車為「檸檬」，這是因為光從外觀很難判斷車子到底是好是壞。像這類問題，就稱為「檸檬市場的問題」。

要用多少金額購買比較好？

顧客前來中古車市場，想要賣掉自己的汽車。在中古車市場中，狀況好的車子要一百萬日圓，狀況差的車子則賣50萬日圓。好車的比例為50％，狀況不好的車子比例同樣是50％。

以平均值（期望值）購車

前來賣車的顧客知道自己的車子保養得如何、過去有沒有發生過事故，但是買方並不知道這些事情。

在這裡，就發生了「資訊不對稱」的狀況。就買方而言，就只能根據好車的比率以及狀況不好的車子的比率去評估，也就是依據車子的期望值（註）來購買。

計算式為：0.5×100＋0.5×50＝75，可知交易價格為75萬日圓。

註釋：期望值：指事物確定會再以同樣形式發生時的平均值，將事情實現時的價值乘以可能發生的機率，就可以得到期望值。

這個時候，賣方會怎麼做？

擁有好車的賣方會認為自己的車子價格被低估了，因此不會將車子放在這個交易市場中進行買賣。

車子狀況較差的賣方則覺得狀況對自己有利，因此理所當然樂於將車子放進該交易市場。

如此一來，狀況不好的車子比率就會增加，而買方願意花的錢自然跟著減少，這會導致擁有好車的車主更不願意將車子投入該市場，最後整個二手車市場將會充斥著狀況較差的車子。

這個時候，就會產生所謂的「逆選擇」。

Photo Credit：商周出版

書籍介紹

《賽局理論圖解（二版）》，商周出版

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作者：清水武治

譯者：謝育容

從塞局理論的基本命題到利用方法，以易懂的圖示漸進地讓你通盤了解！

所謂賽局理論，是指當存在競爭對手時，為了達成自己的目標，進行合理性思考應該採取何種行為的科學。現在，賽局理論被廣泛運用在經濟學、政治學、社會學，以及生物學等各個不同領域，成為現代知識的基本架構。

賽局理論中發展出的各種思考模式，也常常出現在電視或報章雜誌上被提出來討論運用，例如：「囚犯困境」、「零合賽局」、「懦夫賽局」、「最後通牒」。

賽局理論是在思考合理性且具有組織性事物時不容忽視的理論。本書不在艱澀難懂的數學理論鑽牛角尖，而是透過文字或圖解，將賽局理論思考的精髓做有效傳達。就算是第一次接觸賽局理論的人，只要融會貫通這本書的重點，就能在商場或是日常生活上碰到問題時提昇解答力！

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航