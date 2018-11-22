養殖取代捕撈就是「永續漁業」？廈門鮑魚養殖場的思辨之旅

關於和平號大海學校：1983年，一群日本大學生不滿政府對二戰侵略責任迴避的態度，自行組織了一艘名「和平號」的船，前往曾被捲入戰爭的亞洲國家，深度了解當地的戰爭經歷。

「和平號」後來發展為國際非營利組織，每年執行推動世界和平的教育計劃，激發青年人思索和平、人權、貧富、永續發展等全球性議題。計畫執行30多年來，今年已進入第99次環球航行。每到一個港口，他們會下港訪查，用自己的雙腳雙眼探訪歷史，深掘每個城市的獨特。2018年，他們走訪了四國五城，日本廣島、中國廈門、新加坡、柬埔寨暹粒以及金邊。

文：程敏淑

打掃時，看到不斷從牆壁爬出來的螞蟻，心裡稍有不適，便忍不住拿抹布擦過，那些會游移的小黑點即刻成為屍體，你不禁感到絲毫愧疚，因蟻類絕非罪大惡極，自己對牠們也無深仇大恨。如此未經深思便一手抹滅，只因為那是如此容易。談不上有惡的動機，行為卻是惡的展現。對於一次性使用的餐具和塑膠也是。即使買了環保筷和水壺，有時沒帶，但不去忍住想吃喝的口慾時便清楚知道自己已淪為便利的奴徒，抱持著小惡無傷大雅之僥倖心理，一杯手搖飲料垃圾就包含了塑膠吸管、封口與紙杯。

總覺得還能做得更多，在生活方式這一塊。

當眷戀著美食時，從前是不知道、現在是選擇性地對不人道的殺生手段或對環境的負擔視而不見。許多被籠養動物，出生目的即為被食用，或許生存在惡劣環境，靠藥物維持健康、靠激素加快生長速度。當人類世界以前所未有之進步，極盡地延長人類生命與減緩痛楚，我們很少去想為了自身的存活，人類如何操弄其他物種的生命。科幻小說《墟行者》中，描述科學家利用基因技術製出了超高CP值的九身無頭雞，挪去被食用生物之腦，減輕我們對毀滅生命的罪惡感，其實是種控訴，超市裡頭被分裝在塑膠盤與保鮮膜裡的雞腿，誰在乎過牠們的頭呢？

於是，當知道廈門要談論的是海洋議題時，十分期待。明白自己也是現代社會弔詭的一部分，吃東西卻不知食材出處。生長在小島上，對海洋的認識卻寥寥無幾。為什麼明明在生活，卻與生活如此脫節？

Photo Credit:程敏淑提供

廈門大學的團隊每兩週要去碼頭向近海漁船收樣本，擁劍梭子蟹（Red Swimming Crab）是主要研究標的物。這項研究計畫獲得美國政府資金挹注，因美國想了解從中國進口這食用物種，會否帶給環境過多負擔。每隔週一次的隨機取樣，實驗室研究人員必須清點撈捕的漁獲中，有多少是規劃中的魚種，又有多少浪費。

台上講解的教授義憤填膺的說起這類螃蟹棲息在海底，而為捕捉螃蟹的海底拖網技術，其實大大破壞生態系統，想像拖網經過之處，眾生物皆被一掃而空，海底重回一片沙漠的沈寂。更令人心驚的是，網中漁獲高達40％都是不適於供人類直接食用的「廢物」，雖說那些體型過小、經濟價值較低的魚不是直接被丟棄，會被做成飼料等物再利用，但當那比你手指還細小的魚類屍體擺在你眼前，當聽見科學家說起海洋生物多樣性遞減的速度，你不禁慎重的疑惑起自己在每次選擇吃什麼的背後，究竟是做了什麼。

實驗室裡的量測頗無聊，研究員須先辨認不同物種，將其分類後再以土法煉鋼的基礎資訊獲得法，一人量身寬體長確定大小、一人秤重並記錄。看來毫不起眼的工作，他們要持續大半年，將每次取樣成果累積成可觀測生態影響的大數據，期待數值的走向能言明這種無差別性的捕撈方式，如何衝擊海底生態。事實上，中國政府已意識到過度捕撈所造成的漁獲量下降，也因此開始設立禁捕期，主張留給海洋生物更多時間孕育新生命，期讓生態系統恢復完整與健康的循環。但咎其背後的思考脈絡，明白所為的並非海洋本身，而是消費至上主義。為免我們再無魚肉海鮮可吃，勢必得先留給牠們一條生路，等存活量夠多後，便能重新展開掠奪。

當然，這政策上的控制無法減緩人民因生活水準提高而與日俱增的需求，於是養殖漁業成了另一種解套方式。從廈門驅車，一路來到東山縣山南一水鮑魚養殖場，穿著T恤短褲的年輕經理在沿海的小漁村裡迎接我們。而參訪前，必須先填飽眾人的肚子。

Photo Credit:程敏淑提供

阿紅餐館裡，兩個大圓桌，桌上擺好一組組以塑膠密封的「已消毒碗筷」，門口擺著許多活跳海鮮，在玻璃水箱或小型臉盆裡，這不是什麼陌生的場景，你羞愧的是自己連一種魚的名稱都說不出來。只有學員Sharon還算博學，她說在高雄小時候常和家人上傳統市場買菜，看多就懂了。

「沙蟲」、「土鮑魚」是當地特色菜，魷魚、炸蝦也跟著上桌，足見經理的熱情。當你吃得津津有味時，只見同桌的印度女孩，一面小心翼翼、一面充滿冒險精神地嘗試那些她從未見過的海鮮，夾起魷魚放進嘴裡卻咬不斷，稍不留神便掉到地上。你飽嚐口腹之慾，卻不見她有同樣的享受，她說自己只喜歡番茄炒蛋，雖願意嘗試新味道與口感，卻無法忽略來自體內自然的排拒。於你是食材本味的魅力，對她來說卻是難以忍受的肉腥味，你這才驚覺文化與習慣如何建構我們對美食的定義與接納度。私底下你羨慕印度女孩。因她無需刻意努力，就能吃得簡單而環保，反觀自己，若想更擁護環境保護與動物權，則需要刻意壓抑被慣養出來的胃口。

養殖場裡，經理詳細介紹適合鮑魚的生存環境與其生長週期，其中最讓你意外的是「南鮑北送」機制，因鮑魚的生長速度與存活機率取決於溫度，太熱會死亡，太冷長得慢。早年鮑魚多生長在山東沿海一帶，廈門是近年擴充養殖的區域，但夏季高溫，鮑魚易亡，於是養殖場夏天將鮑魚空運至山東避暑，等秋季時再運回來。

鮑魚屬高單價海鮮，養殖場的作法當然服膺於市場機制，平衡過支出與收益。這或許是聰明的變通，你卻看見人類與自然的對抗到了一種結構化的地步。這是進步的象徵，但同現象的反面，顯露的卻是人類不斷過於膨脹的自我。

雖然世界總體的漁獲量，來自養殖的已超過捕撈，不得不深入探究的是，如此便能說養殖業是「永續發展」的解決方式嗎？廈大的研究員Emily解釋雖然政府的白皮書如此定義，但對她來說那仍流於口號，因為沒有為「永續」建立起標準，更何況「發展」只被限縮在提高收入的經濟效益而已。她進一步解釋，科學家仍須繼續監管養殖可能造成的海洋污染。養殖魚類的排泄物是否經過處理後才回流到大海？業者是否為了產量而過度養殖，將大批魚類海鮮擁擠的圍在池塘裡，靠投抗生素避免生病？

養殖鮑魚｜Photo Credit:程敏淑提供

訪查廈門隔天，再次透過角色扮演來揣摩議題的複雜性。學員們被分配到政府官員、遠洋漁業企業主、沿岸漁村的漁民、城市中的消費者等不同組別，思考其角色可能的需求與掙扎。政府考量的非單一族群，而是全國國民的福祉，並將經濟發展與國民收入的高低視同國力的表徵。遠洋漁業企業主大手筆投資器材設備，目的是累積大量利潤。沿岸漁村大多面臨資源枯竭的窘境，可能也難以和大企業的低價抗衡。同時，城市中的消費者，為了自身生存的便利與可持續性，購物的首要考量可能是價錢或CP值，而非環保或食安。

然而那些低成本卻可能是偽裝的。當享受著全球便利的空海運時，請別忽略我們沒算上廢氣油耗所造成的環境成本，平價漁貨可能因為船上的漁工被壓榨剝削，再多想一下，那些我們所付出的價格，究竟到了誰手上？是具有巨大資本的企業？是販賣身體勞力的捕魚工？還是提供我們珍貴資源的環境本身？

若取之於自然，我們又為她做了什麼？

其實誰不想做個「負責任的消費者」，但從擁劍梭子蟹和鮑魚入手，便明白需要理解的事物與體系龐大，資訊不只多，很多時候相關資訊並非公開透明。於是，越來越多的產銷履歷等機制產生，成了產品提供者與消費者之間的中介人，唯有得到其認可，消費者才有安心的可能。

還能怎麼做？從選擇食用對環境負擔較小的魚類海鮮開始？練習拒絕使用一次性的塑膠與紙杯？答案絕對是肯定的，但阻礙在眼前的什麼？是種不能否認的被寵壞，不願放棄習以為常、唾手可得的方便。斷、捨、離，捨得放下與拒絕不斷出現在眼前的誘惑，是經歷此趟後必須繼續自我要求的挑戰。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航