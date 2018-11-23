細說宮廷后妃：斷腕「殉夫」的智謀皇后 ​​​​​​​——遼太祖皇后述律平

文：張志君

斷腕「殉夫」的智謀皇后

————遼太祖皇后述律平

西元十世紀中葉，正是唐王朝末期，中原大地群雄逐鹿，你爭我奪，亂哄哄，你方演罷我登場。一向臣屬於唐，奉唐太宗李世民為「天可汗」的契丹、回紇等北方少數民族乘機脫離中原羈絆。那時候，契丹族各部之間組成聯盟，由其中的一部選出可汗，另一部選出夷里堇（軍事長官）。西元九○一年，一個年輕的契丹人耶律阿保機就任夷里堇。十五年後，他借助於結髮妻子的鼎力相助，建元神冊，大遼宣告誕生。

耶律阿保機的妻子，即我們本文的主角隨之成為大遼歷史上第一位皇后。

熟悉歷史的人應該知道，遼代的皇后大多數姓蕭，太后更是清一色的蕭氏。當然，這並不是巧合。一方面是因為身為皇族的耶律氏將述律氏和拔里氏的姓氏改為蕭，另一方面則是因遼代定下規制——耶律氏和蕭氏世代通婚。我們熟知的文學作品《楊家將》中的蕭太后蕭綽（蕭燕燕）就是遼代眾多蕭太后中最著名的一個。

那麼問題來了，我們本文的主角是否也姓蕭？

非也，雖然後來她的弟弟都改姓蕭，她卻一直用的本姓——述律，一直到死。所以，她成為遼代唯一一個沒有改姓蕭的蕭太后。

輔佐一代英主耶律阿保機成就帝業的這個沒有改姓的女人是誰？後世人又為什麼稱其是遼國歷史上最可怕的女人？

我們將在本文中揭開此女神祕的面紗。

「青牛嫗，曾避路」

童謠助己成地皇后

西元八七八年，契丹右大部，一個女嬰呱呱墜地。女嬰的父親原本是個回鶻人，其遠祖名叫糯思。糯思生魏寧舍利，魏寧生慎思梅里，慎思生婆姑梅里。這個婆姑梅里就是女嬰的父親，他娶了耶律阿保機的祖父勻德實的女兒，生下此女。二十九年以後，憑著自己的聰明才幹以及美貌，此女登上了大遼皇后的寶座。她就是述律氏，單名平，人稱述律平，閨名用契丹話說叫月理朵。

青少年時代的月理朵不僅人長得漂亮，是個遠近聞名的美人兒，而且頗工於心計。她和阿保機雖是姑表兄妹，但一開始卻並非青梅竹馬，一見鍾情。當時的契丹，雖不像中原漢人那樣有「男女授受不親」之大防，但少年阿保機卻是個「不愛紅裝愛武裝」的人。史載，當時的阿保機言談不離時事。他的伯父主持契丹國政，遇有疑問總是詢問他。長大以後，阿保機身高九尺，額頭豐滿，能拉三百斤拉力的硬弓，上馬殺敵、下馬決策，很少顧及兒女私情。

阿保機無暇顧及兒女私情，月理朵可有些等不及了。女大當嫁，十八姑娘一朵花，來求親的人踢破了門檻，可是月理朵卻不是嫌這個呆，就是嫌那個蠢。一來二去的，母親看出些端倪了，這小女子是想嫁給表兄阿保機。「唉，癡女子！」母親歎了一口氣：「這單相思是要把人熬壞的啊！總得想個辦法才好！」

是啊，是得想個辦法。

不久，天旱無雨，契丹各部頭領及族人在遼水河邊舉行求雨儀式：「瑟瑟儀」。這瑟瑟儀有點類似於後世的蒙古族那達慕盛會，無論男女都可參加。儀式上要進行射柳比賽，男子依官位元高下順序射柳。女子則可駕勒勒車，踏青，折花，尋情郎。

還沒等盛會結束，會場上就到處傳著一件神奇的事。右大部的月理朵，遇見地祇（土地神）了，據說地神還給她讓路呢！此消息不知出自誰之口，但卻越傳越神，傳得有鼻子有眼。據知情者說，事情是這樣的：

那一天月理朵獨自駕著一輛勒勒車，沿著遼河趕往瑟瑟儀會場，走著走著，前面來了一輛青牛車，駕車人是個老嫗。別的勒勒車到了這輛車跟前倘不避開，不是翻，就是「毛」（指拉車的馬受驚）。眾人正覺得奇怪，眨眼間月理朵的車正好和青牛車走了個對面，只聽「騰」地一聲，眾人定睛一看，月理朵的車好端端地仍停在那裡，而那輛青牛車卻不見了。當時，大家都覺得不可思議，認定是遇上地祇了（契丹族一直流傳著青牛白馬的傳說，學者根據史料推測，青牛代表地祇，象徵女性；白馬代表天神，象徵男性）。

就這樣，一傳二，二傳三，慢慢地傳出了一首童謠：「月理朵，真神道，青牛嫗，曾避路！」

話雖沒有腿，卻跑得飛快。此事被阿保機知道了，一心渴望不凡，因而在擇偶方面也渴望不凡的表兄立即遣人向表妹提親。

結果，一提一個准，動了一番腦筋的月理朵改名述律平，下嫁耶律阿保機。

不久，經過「燔柴告天」儀式之後，述律平正式成為大遼的地皇后。

簡重果斷平室韋

遠慮深謀釋延徽

遼以鞍馬為家，男女均有騎射傳統。在這種氛圍中長大的述律平，決不是個弱不禁風的美人兒。她不僅弓馬嫺熟，而且還頗具政治謀略和統軍指揮才能。

還是在統一契丹各部的過程中，有一次耶律阿保機率軍出征黨項，這是一次艱難的遠征：不僅要對付數十萬與契丹人同樣剽悍的黨項族人，而且還要遠距離奔襲，最重要的是得跨過橫亙於契丹與黨項之間的沙漠。阿保機為了示威於西夏，決定冒險出征。所謂冒險，並不僅僅是出征這一方，留守大遼的人也同樣危險。在當時，遼各部雖然名義上都奉阿保機為夷里堇，為可汗，但有些開化較晚的部族，如室韋諸部，卻對遼的統治陽奉陰違，而且一直在尋找機會脫離遼的統治。

室韋諸部中以黃頭、臭泊二部為最強。他們的首領名叫莫賀咄，兇猛剽悍，而且也很有野心。這時他探聽到遼兵力的三分之二都已被阿保機帶走，不由心中暗喜，立即召集手下眾千戶計議，準備乘虛直搗遼都上京。

細作將此事飛報朝廷，大遼留守的文武聽了無不為之失色，因為論起強悍兇猛，室韋比起化外之地的女直（女真）並不遜色。大遼的精兵都遠征黨項去了，剩下些老弱病殘，這仗怎麼打。久思無計，只好請負責留守的地皇后定奪。

「咱們能降嗎？」述律平問畏戰的大臣。

「不能！」誰敢說個「降」字啊！

「咱們可以退避三舍，把上京讓給莫賀咄嗎？」述律平不動聲色地又問。

眾人噤聲，有些膽小的新貴們確實有此打算。

「好，那就這樣吧！」述律平見沒人發表意見，大聲說：「同意退避三舍，讓出上京的人站到左邊，主戰的人請站到右邊！」

一陣沉默以後，有兩個畏戰又恃得阿保機之寵的新貴站到了左邊。

「還有沒有？」述律平平靜地看了眾人一眼，突然把眼一瞪，高聲喝令：「來啊，把這兩個畏戰、動搖人心的傢伙推出去斬了！」然後，她下達第二道命令：立即徵集所有在京的兵丁，把宮中的金銀玉帛拿出勞軍。

經過一番必要的準備以後，述律平立即揮軍北上，迎擊黃頭、臭泊二室韋，「奮擊，大破之。」（《遼史．后妃傳》）

以少勝多，大破室韋以後，述律平的威名遠揚到中原。當時的中原正是群雄割據的局面。後來建立了後唐的李存勖，當時還只是個晉王，他為了對付朱溫，而以「叔母事后」——認述律平做叔母，備極恭謹。割據幽州的劉守光也不甘居後，派心腹韓延徽前往結援。

誰知這韓延徽人是來了，但態度比起李存勖的特使來卻不恭得多，見了阿保機竟欲行敵軍之禮。一怒之下，一向自視甚高的遼太祖命人將韓延徽扣留，準備叫他到極北之地牧馬。

韓延徽來使時，述律平因為偶感風寒正在後宮休息，所以沒能參與接見。傳遞消息的宮女將發生在前廷的事一五一十地稟報給她的時候，述律平也不知從哪裡來的一股勁，從床上一躍而起，被一個宮女攙扶，立即去見丈夫。

見妻子抱病前來，耶律阿保機感到很不安，忙問有什麼事。

述律平喘息未定，說：「聽說陛下要懲治幽州來的使節韓延徽？」

「對，」阿保機氣呼呼地說：「叵耐這廝見了朕竟欲行敵軍之禮！」

「陛下打算怎樣處置他？」

「我已命人將他扣留下來，送到北地牧馬！」

「唉！」述律平長歎一聲，似有隱憂。

「愛妻有何見教？」

「還是不說了吧！」

「請講，請講！」

「聽讀書人說，南朝漢代有個蘇武出使北境，被貶去牧羊，結果成就了他的千古氣節，反襯出北境君王的不明！如今對這韓延徽應以禮招待，他守節不屈，是一個賢者啊！有此賢才，我們正需想千方設百計留住他，現在陛下卻要罰他去牧馬，豈非成他人氣節，墮我大遼賢君聲名！因此，深為陛下惜之！臣妾恐怕從今以後，天下賢能之士將裹足不敢北來，大遼文武中將多是不忠不孝之輩，可惜，可歎啊！」

求賢若渴的阿保機聽了皇后的話不由得驚出一身冷汗，大叫：「虛名誤我！」他立即遣人請回韓延徽。已是一身牧馬人打扮的韓延徽，手握一杆牧鞭，為遼太祖指劃統一天下之策，雖無諸葛孔明未出茅廬已先三分天下之雄才，但也著實出了不少好點子。諸如，築城供俘降的漢人居住（可免去大批漢人被「打草穀」的遼軍殺死、餓死）；建立各種法律制度，以免皇親貴族們胡亂殺人，等等。後來韓延徽以功被封魯國公，拜南府宰相，成為大遼的一個重要謀臣。述律平的識人之能得到了充分驗證。

斬腕殉夫蕩氣迴腸

愛子難立英雄氣短

遼太祖天贊三年（九二四年）六月乙酉日，耶律阿保機突然給妻子述律平及幾個兒子下了一道手詔：

上天降監，惠及烝民。聖主明王，萬載一遇。朕既上承天命，下統群生，每有征行，皆奉天意。是以機謀在己，取捨如神。國令既行，人情大附……良籌聖會，自有契於天人；眾國群王豈可化其凡骨？三年之後，歲值丙戌，時值初秋，必有歸處。

此詔一出，述律平覺得有些不祥。誰必有歸處？「歸」到什麼地方？這些當時諱莫如深的話她沒有說出來。

轉眼過了兩年，到了天顯元年（九二六年）七月甲戌日，正在渤海國（時已被併入大遼，改稱東丹）舊地扶餘城巡視的耶律阿保機突感身體不適。

病情發展得極快，到了晚上，天象連連示警。據《遼史．太祖紀》記載：「是夕，大星隕於幄前」——令人想起《三國演義》中的孔明逝世：「辛巳平旦，子城上見黃龍繚繞，可長一里，光耀奪目，入於行宮，有紫黑氣蔽天，逾日乃散。」

從甲戌日到辛巳日，不過七天的時間，南征北戰、拓疆開土的一代君王阿保機就死於床簀。「必有歸處」終於應驗了！

兇信報入後宮，述律平痛苦萬分，但她還得支撐著出來操辦家事，料理朝中事務。

當時，擺在她面前的是一個大而且雜的亂攤子。

且不說南有後唐，東有高麗，北有女直（女真），西有黨項，群敵環伺，內部這一攤也讓她頗費心思。

該立誰當皇帝？這是一個最切實、最迫切的問題。

按照漢人的傳統，「立嫡以長」，皇位恐怕該由皇長子耶律倍承繼，可是這個小字圖欲的大兒子卻最不為乃父阿保機喜歡。述律平也夫唱婦隨，像春秋戰國時的鄭莊公的母親鄭太后一樣，覺得大兒子遠不如二兒子耶律德光那麼順眼。立誰？不立誰？好在還有些時間可供思考。

第二天（壬午日），一夜沒有合過眼的述律平神態剛毅地出現在前廷，開始了她為期近兩年的臨朝稱制生涯。

稱制後的第一件事，述律平就安排丈夫的遺體西遷，這是一件大事。

遼代雖然不像南朝漢人那樣講究厚葬，但一個堂堂的天子死了，怎麼也得操辦一番吧。於是，時間就耽擱了下來。直到這一年的八月甲午日，述律平才扶著丈夫的靈柩西返。

走了將近一個月，回到了遼都上京。由於事出倉促，眾人只能權且先把大行皇帝的靈柩安放子城（城中之城）的西北。

遼太祖是於他逝世的第二年即西元九二七年八月才入土安葬的。

這期間，遼先後發生了盧龍軍節度使盧國用叛奔後唐，以及大遼南院夷里堇耶律迭里、郎君耶律匹魯等謀反的惡性事件。幸虧「權軍國事」的述律平老謀深算，處置有方，才沒有使處於「瓶頸」階段的大遼出什麼大亂子。

且說阿保機入土的那一天，一開始，一切事情都按部就班，有條不紊：

先是未亡人哭臨於蕞塗殿。大行之夕四更天，群臣入柩前三致奠。然後，官員抬著靈柩出西北門，小心翼翼地把它安放在早已準備好的韞輬車（古時的一種臥車，因李斯最早曾用它載過秦始皇的屍體，後代用之代喪車）上，靈柩的下麵要鋪素色的褥子。行前，巫者還要行「祓除」的儀式，這樣一折騰，不知不覺就到了第二天早上。當韞輬車行至墓地時，早已候在這裡的皇族、外戚、眾文武，在京的各色官員大小人等，再一次叩頭靈前，焚香祭奠。

然後，宮人開始燒太祖皇帝生前用過的弓、箭以及紙紮的馬、儀衛等。

這些，本來都是「先人揚沙，迷後人的眼睛」，是做給別人看的，誰料一身喪服的地皇后竟不顧死活地要往火裡跳，想要自焚殉夫。此舉嚇壞了眾宮女，震驚了眾文武。他們一個個也顧不得等級之尊卑了，死死扯住了述律平。

只聽述律平傷心欲絕地哭道：「先皇啊，你這麼早就撇下我，這千斤的重擔我可怎麼擔啊！你是天皇帝，我是地皇后，沒有天，地還能做什麼呢？罷了，罷了，還是讓我隨你去吧！」見大家齊奏願一如既往接受地皇后的統轄，並且扯住自己的衣襟死死哀求，述律平心裡真是又得意又難過。

只聽「刷」地一聲，她抬手抽出隨身攜帶的寶刀，左手舉刀，右手伸臂，一刀斬去，一隻右手齊腕斬斷，嚇得眾文武噤若寒蟬。述律平卻強忍疼痛，用那隻殘存的左手高舉起自己剛斬下來的右手恭敬地舉過頭頂，低沉而又鎮定地說：「既然你們都不願意我追隨先帝於地下，那我就斬腕以代了！」說到這裡，她頓了頓，接著說道：「我們今後要君臣協力，倘有二心，有如此腕！」

這種「英雄斷腕」的舉動鎮住了當時所有在場的人。所以，當述律平趁熱打鐵說出立皇次子耶律德光為皇帝時，在場的人沒有一個敢持異議。

將二兒子拉上金鑾寶殿以後，述律平覺得有一種失落感。

是的，這一年她四十九歲，正是人生的壯年時期。作為開國君王的妻子，她曾參與了遼太祖耶律阿保機的一系列軍國大事，上馬管軍，下馬管民，真是日理萬機。如今教她待在元和殿，面對一群和她同樣年紀的宮女看日出日落，數星指月，她可實在有些受不了。

當然，也不是沒有熱鬧的時候。比如，前不久她過生日時，高麗、契丹、漢人各色人等（當然是有頭有臉的重要人物）及滿朝文武分班而立，天子親自「降御座，進奉皇太后生辰禮物」，然後由皇帝領頭，文武隨後輪班向她叩頭。之後，是皇帝親自向她敬酒，而且是跪著敬的，直等她滿飲此杯，再續上酒遞給皇帝時，皇帝才敢起身。然後是露臺上的五拜三叩首禮，且有漢人奏樂，契丹人起舞，端的是熱鬧非凡，但這熱鬧畢竟是太少了。

大遼也有一些傳統的節日，像什麼二月一日中和節，三月三日上巳節，五月五日討五賽，六月十八日宴國舅，八月八日屠白犬，九月九日群臣射虎等，述律平一點一點地消磨著這些節日，也一點一點地消磨著她的生命。倘不是因為牽掛著小兒子李胡，她也許早就與世長辭了。

述律平一共為阿保機生過三個兒子，長子耶律倍，次子耶律德光，三子耶律李胡。

三個兒子中她最器重的是次子，而最喜愛的則是李胡。

俗話說「小兒子，大孫子，是老太太的命根子」，這話不假！因此，當扶立次子承繼大統時，述律平就有言在先：「現在這個位子先由你（指耶律德光）坐，將來你一旦捐館舍，則要讓給老三。」乖覺的耶律德光初登大寶，想也沒想就答應了母后的要求，封三弟為皇太弟。

但這李胡卻實在是個扶不起來的人，《遼史》上稱他「少勇悍多力而性殘酷，小怒則黥人面，或投水火中」。有一次，遼太祖耶律阿保機命李胡兄弟三人在大寒日出去采薪（拾柴火），結果耶律倍不擇而取，拾回的最多，回來得最早；耶律德光拾的是乾柴，捆了一捆帶回來交差；只有李胡取少而棄多，什麼也沒帶回來，回到老爹面前，只能袖手而立。三人的長短由此可見一斑。阿保機當時曾有「長巧而次成少不及矣」的慨歎。

西元九四七年四月，耶律德光在南下伐晉（後晉）的北歸途中病逝。

消息傳到上京，述律平沒怎麼悲痛，她以為這下子該是小兒子當皇帝的時候了。於是，在遼都上京，述律平開始醞釀扶立李胡繼皇帝位。

誰料，李胡這壁廂皇帝的寶座夢還沒醒呢，就傳來眾文武擁立另外一個人當皇帝的消息。

被擁立的人名叫耶律兀欲，又稱耶律阮，乃是述律平最不待見的耶律倍之子，是李胡的親侄子。他是在鎮陽即位的。

鎮陽距上京近千里，等消息傳到李胡和述律平的耳裡時，耶律兀欲已經率南征之師北返，渡過黃河了。

連接兩番探馬細作報來的消息，把個述律平氣得差點兒背過氣去。她立即點齊了人馬，和李胡一起南下堵截打算回京的遼世宗（即耶律兀欲，耶律兀欲廟號世宗），兩軍在潢河（今內蒙古西拉木倫河）相遇，一場廝殺看來已是不可避免。史稱「孝友寬慈，有君人之度」的遼世宗實則是個詭計多端的傢伙。他怕真的打起來會留下以孫弒祖母、以侄弒叔的惡名，於是他決定釜底抽薪，派手下的說客、皇族成員耶律屋質去見述律平，請她三思而後退兵。

在潢河北岸的橫渡（地名），耶律屋質見到了好久未見到的太后述律平。

少了一隻手的述律平比以前憔悴多了。相互簡短問候了之後，耶律屋質說明瞭來意，大意謂：一朝不能立二主，現在世宗皇帝已承繼了大統，而且還得到了群臣的支援，就應該承認這個事實！

耶律屋質這個人是個有名的「花舌子」（能說善道的人），述律平不知不覺差點讓他給繞糊塗了。李胡卻不買耶律屋質的帳，只見他圓睜雙眼，高聲吼道：「一朝不可二主，為什麼立兀欲不立我？我在兀欲安得立？」

有恃無恐的耶律屋質快言快語：「本來打算立大王您的，無奈……」

「無奈什麼？」

「無奈公酷暴失人心何！」

李胡還想狡辯，述律平長歎了一聲，說：「癡兒，算了吧！過去，我和你皇父愛你異於常子，這溺愛坑了你啊！俗話說『偏憐之子不保業，難得之婦不主家』啊！娘已盡了力，但人心所向，皆不立汝啊！」說到這裡，一向侃侃而談的述律平忍不住有些哽咽了。服侍她的宮女突然發現，她們的主子娘娘竟好像一下子老了十歲！

遼穆宗應曆三年（九五三年）十月，一代皇后述律平死於大遼境內祖州，時年七十五歲。

相關書摘 ►細說宮廷后妃：集三千寵愛於一身的妃子————唐玄宗貴妃楊玉環

書籍介紹

本文摘錄自《本宮：這些后妃不簡單．細說宮廷》，台灣商務出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：張志君

當代之眼，看盡本宮

取材獨有，解讀另類後宮

以史實為依託，講述從唐代到清代二十位傳奇后妃的後宮生存智慧，故事新穎好看，取材有巧思，更具啟發性。

本書取材側重於避「重」就「輕」，少言一般正史所大書特書之事，著意書寫教科書中語焉不詳或輕描淡寫的私生活。書中主角或為史學家所忽略的「小」人物，若如長孫皇后、武則天、大清孝莊皇后等「大」人物則拾遺補缺，盡展其少為人知的一面。

後宮向來是宮廷女性追逐權力與地位的名利場地，也是她們施展才華和智慧的戰場。這其中的后妃雖不乏奪位爭寵之輩，但也不乏足智多謀、有雄才大略的巾幗英傑。

Photo Credit: 台灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九