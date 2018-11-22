《高勝算決策》：單純的獲取經驗，並不會讓你因此成為專家

文：安妮．杜克

運用結果檢驗自己的信念和賭注

我們不能只是「吸收」經驗，便期望可以從中學習。正如小說家兼哲學家阿道斯．赫胥黎（Aldous Huxley）所云：「所謂經驗，並非一個人遭遇之事，而是一個人如何因應自身的遭遇。」獲取經驗和成為專家，兩者差異極大，關鍵在於：能否找出決策結果透露了什麼，並領悟其中的教訓為何。

無論是在賽馬場下注2美元賭「神馬飛揚」這匹馬會贏得比賽，或是告訴孩子他們可以隨心所欲吃東西，任何決定都是下注，目標是替自己創造最美好的未來，而下注的未來會透過一系列結果來開展。我們隨時在下注：熬夜觀看足球賽，鬧鐘響了還賴床，起床後疲憊不堪，結果因為上班遲到被老闆臭罵一頓。但我們熬夜之後，也可能會有其他的結果：例如：準時醒來，然後提早上班。當我們決定熬夜看足球賽時，其實就是在打賭，無論未來會發生什麼事，我們看完足球賽後會更快樂。我們會下注，決定搬到德斯莫恩去尋找夢寐以求的工作、期待遇到今生的摯愛，或是練習瑜伽。我們也可能像約翰．漢尼根一樣，搬到德斯莫恩2天就膩了，只好花1萬5000美元認賠回家。我們會下注去解雇分區經理或命令球員傳球，然後等待事態發展。可用圖三表示這種情況。

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隨著未來逐漸出現一系列的結果，我們將面臨另一項決策：為什麼事情會變成這樣？

我們弄清應該從某個結果學習什麼（如果有的話），這又會成為另一項賭注。當結果逐一浮現時，必須弄清這些結果主要是由運氣引起，或是由我們特定決策導致的可預測結果，這就是影響深遠的賭注。

如果我們確認自己的決策促成了結果，便可從決策獲得的數據得到反饋，進而建構和更新信念，創造如圖四的第一種決策學習循環。

我們可以參照未來如何發展而學習，藉此改進之後的信念和決策；從經驗中得到愈多的證據，對信念和選擇的不確定性就愈少。積極運用結果去檢驗自己的信念和賭注去構成回饋循環，從而減少不確定性，這是重要的學習之道。在理想情況下，只要我們從經驗中學習，本身的信念和下注將會逐漸改善。在理想情況下，獲得的訊息愈多，愈能做出良好的決策去對未來下注。在理想情況下，愈從經驗中學習，愈能評估做出任何決策可能產生什麼結果，也能更準確預測未來。

然而在我們處理經驗時，正如各位所想，「理想情況」並非總能套用。如果生活比較像下西洋棋而不是打撲克，我們就能以更理想的方式去學習。由於不確定性很少，結果品質和決策品質間的聯繫相當清楚明確。問題在於，任何結果都可能源自於多種原因。逐漸顯露的未來就像巨量的資料紀錄，我們必須對其歸因和詮釋。世界不會幫我們將結果和原因聯繫起來。

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如果有人因為咳嗽而到診所看病，醫生必須根據這項症狀（某項疾病進程的一個結果）去反推，從各種病因去判斷，到底病人為何會咳嗽。病毒感染嗎？細菌感染嗎？癌症嗎？神經症狀嗎？無論是癌症或病毒感染，咳嗽的症狀都很類似，想從症狀去反推病因非常困難，因此看診風險很高。倘若出現誤診，患者甚至可能會死亡，因此醫生需要經過多年培訓，才能正確診斷出疾病。

當未來逐漸發生在我們身上時，很難說明個中原因。

假設有同公司的2位銷售人員打電話給客戶。喬在1月時推銷公司產品，獲得1000美元的訂單。簡在8月時打電話給同一位客戶，拿到了1萬美元的訂單。這究竟是發生了什麼事？難道是簡比喬更厲害嗎？或是該公司在2月時更新了產品線？還是殺價求售的競爭對手在4月時倒閉了？或者2位銷售人員是出於什麼出人意料的原因，才有這樣的業績差別？我們很難知道為什麼，因為無法回到過去，讓喬和簡互換位置來進行對照實驗。但公司如何歸因結果，足以影響培訓、定價和產品開發的決策。

對撲克玩家來說，這問題是頭等大事。大多數牌局結束後，揭露的訊息都不完整：某位玩家下注，但沒有人跟注，下注者贏得籌碼，沒有人會透露他們的暗牌是什麼。玩幾手之後，玩家仍不清楚自己為什麼會贏或輸。贏家的牌型比較好嗎？輸家是否蓋了較好的牌？贏家若採取不同打法，是否會賺到更多彩金？輸家若以別的方式打牌，贏家是否可能會蓋牌放棄？在回答這些問題時，沒有一個玩家知道對手實際持有什麼牌，或者玩家會對不同的投注決策做出何種反應。玩家如何根據經驗來調整玩法，將決定自己的牌局結果。他們如何解讀這些未知訊息是一個重要的下注，關係到能否因此更擅長打撲克。

人善於找出想要追求的「更好」目標（變得更好、更聰明、更富有及更健康等），但經常無法實現這些「更好」目標，因為追求目標時很難落實所有小決策。我們在過程中要分辨到底該「何時」與「如何」對回饋循環下注，也就是針對那些當下的決策，確定它們是不是學習的機會。為了實現長期目標，必須更能分辨逐漸顯露的未來是否能讓我們學到東西，以及能否構成回饋循環。

相關書摘 ►《高勝算決策》：成功歸於自己，失敗歸咎運氣的「自利偏差」

書籍介紹

《高勝算決策：如何在面對決定時，降低失誤，每次出手成功率都比對手高？》，采實文化出版

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作者：安妮．杜克

譯者：吳煒聲

賓州大學認知心理學博士安妮．杜克，在因緣際會下成為德州撲克玩家，甚至拿下比賽冠軍。她認為，只要是人，在做決策時，通常會受上面三種心理認知偏誤影響。

在二十多年的職業生涯中，她發現下決策與打撲克有許多共通點，玩家不知道對手的底牌，也無法掌握所有外在的環境因素，卻必須在短短2分鐘的一場牌局裡，迅速思考並做出將近二十項決策，若想贏，必須提高每次出手的成功率，這不僅需要熟練的技術，還需要強大的心理素質與實用的決策技巧，幫助自己不被僵化的信念與偏見綁架，才能在激烈的競爭中常保勝算。

杜克將撲克技巧與心理學的專業知識加以結合，協助金融市場、策略規劃、人力資源、法律和創業等各領域做出更好的決策，深受學界、商界等各界菁英與專家的一致讚譽。

運用這套決策心法，你將學到：

避免掉入「後見之明偏誤」的陷阱，不再以成敗論英雄，更在乎決策本身的品質

跳脫非黑即白思維，接受「不確定性」的存在，並且慎重判斷情勢

不再受限於「自利偏差」的本位思考，並因此不斷精進自己的能力

經營共同學習的「求真團體」，靠成員幫助找出偏見，獲取更全面的資訊

遵循「默頓科學規範」，容許各種異議，以懷疑精神評估決策的可行性

使用「心智時光旅行」回憶過去或放眼未來，避免情緒失控而做出不理性選擇

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航