都市菁英總統「不接地氣」，法國超過28萬人響應「黃背心」，抗議馬克宏政府

法國時間17日發生全國性的「黃背心」大抗議，超過28萬名法國用路人，為了抗議油價上漲，堵塞法國超過2000處交通路口，抗議行動甚至造成1名婦人死亡。這次抗議的導火線雖然是油價上漲，但也反映出民眾對於馬克宏政府的長期的不滿。

法國全國性大抗議，超過28萬名用路人合力堵塞交通

法國時間17日清晨開始，發生全國性大抗議，超過28萬名法國用路人，為了抗議汽油價格再度上漲，開車堵塞法國各地的交通路口。抗議人士統一穿上顯眼的螢光黃色背心，因此被稱為「黃背心」。

《中央社》報導，法國內政部長斯塔納（Christophe Castaner）接受《RTL廣播電台》訪問時表示，17日，法國全國約有28萬8000名民眾分別聚集法國2034處抗議地點，其中約有3500人徹夜示威。

卡斯塔納說：「昨晚動盪不安⋯⋯發生攻擊、打架及持刀傷人事件。『黃背心』抗議人士間也發生爭執。」卡斯塔納18日表示，抗議事件已導致400多人受傷，是17日最後統計數字的兩倍，其中14人傷勢嚴重。光18日，受傷人數就達到409人，包括警察、憲兵及消防人員共28人。而警方共訊問282名抗議人士，其中73人是在夜間接受警方詢問，157人被拘留。

《轉角國際》報導，由於部份示威者情緒激動，包圍、拍打、甚至攻擊往來「沒響應行動」的車輛，進而引發多起死傷事件——像是南法的尼斯，就有被惹毛的駕駛，逕行衝撞抗爭者；而西南部的薩瓦省，也有一名媽媽開車載小孩要看醫生，結果卻在路上被包圍而來示威者「嚇到」，意外將煞車踩成油門而暴衝，當場輾死了一名女性「黃背心」。

油價只是「最後一根稻草」，鄉村地區對馬克宏政府積怨已久

《中央社》報導，這次抗議導火線是近期交通部打算調漲燃料稅。《法國新聞電台》（Franceinfo）報導，歐洲聯盟（EU）的汽油價格平均每公升1.4歐元（約新台幣49元），柴油每公升1.38歐元，而法國每公升汽油1.54歐元，柴油每公升1.51歐元，法國在歐洲本來就屬於油價偏高的國家，但近期，法國交通部更打算調漲汽油稅每公升0.04歐元、柴油稅0.07歐元，引發用路人強烈不滿。

《轉角國際》報導，這次的黃背心抗爭，一開始只是由一群卡車司機發起，但「活不下去」的號召，很快地就在都市郊區、農村之間發酵——這些地方也缺少公共運輸，而極為仰賴自用車移動。

法國政府表示，今年以來的民生油價飆升，最主要的原因仍是「國際油價走高」，但憤怒的用車人卻認為這只是法國政府「搶錢的藉口」，他們認為，政府以各種「環保」、「綠能」、「反空污」為名，要加徵燃料稅——對用車人來說，政府的種種舉動，忽略地方生活型態與產業結構的「傲慢歧視」。

《金融時報》分析，法國鄉村用車人的反彈、甚至對於國家環保政策的抗議，並不一定是對「綠色政策的不屑」，而更是對當前政治的「相對剝奪感」。

《中央社》報導，例如，政府取消「富人稅」（ISF）、瓦斯及電力能源漲價、提高社會保險分攤稅（CSG）、退休金縮水等，在在都讓法國大眾感到不平。《法廣》報導，而馬克宏的「巴黎菁英形象」也讓他在衝突中顯得更「不接地氣」。

《轉角國際》報導，面對強大的社會壓力，法國總統馬克宏也於17日晚間，透過電視「下詔罪己」。「沒能在法國民眾與他們的領袖間搭橋溝通，是我的過失。」馬克宏表示，「大家的憤怒，我聽到了⋯⋯我相信讓每一個人有權表達不滿，是法國社會的基本權利與價值。」抗爭前馬克宏也早緊急宣布應急紅利，開放了每個月20歐元的鄉村油價退稅（需證明是為了工作，且地方無替代公共運輸方案）。

《中央社》報導，但根據17日公布的民調結果，馬克宏的人氣再次下滑。根據伊佛普研究所（Ifop）本月9日至17日間對近2000人所進行的民調，只有25%的受訪者滿意馬克宏的施政成果，低於10月的29%。

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核稿編輯：楊之瑜