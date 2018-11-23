「不求於外、只求於內」，是老天給內向小孩最棒的禮物

文：羅怡君

沒有不公平，而是想做得更好

許多感受敏銳、體貼他人的內向者，自我改變的動力往往來自於「利他動機」。事情總有一體兩面，特別是尚未完全建立自信、正在摸索成長的內向孩子，他們特別容易受他人影響，把錯誤都歸咎到自己身上。

還記得有次學校分組演話劇，每個小組討論角色分工時剛好妹妹請假，沒想到她就因此成為主角；雖然之前也有上台經驗，但有選擇的時候，她絕對不會違反本性自願上台。放學後，她神色緊張的對我說：「媽媽，明天我要上台當主角，同學說分角色時我不在所以就是我，然後我還要畫道具。我覺得好不公平喔，他們沒有一個人想演，還說如果因為我不演就棄權，因此而罰寫課文的話，我要替大家罰寫，因為都是我害的。」她停下腳步望著我：「媽媽，妳覺得真的是我害的嗎？我覺得怪怪的可是不知道該怎麼辦。」

怒火中燒的我，心中升起一連串問號：這是什麼團體分工？為什麼一定要答應這種條件？你們憑什麼決定一切啊？難道不能說不嗎？然而我更清楚，自己深層的恐懼和憤怒是：我的小孩為什麼願意忍受這種委屈？明明覺得不公平卻要承擔這麼多？她會不會以後就這樣一直被人欺負？……看著因為感受到我的憤怒而不敢再多說話的她，我明白現在最需要克制的，就是把自己的恐懼再加到孩子的身上。

激動的回應

無法解決眼前的難題

吃完晚飯，妹妹拿出畫筆做道具，我當她的小助理幫忙剪剪貼貼，畫畫和手作稍稍平息我們各自的情緒，話題才又回到這件事。「既然妳是主角，為什麼還要畫道具啊？」我隨口找話聊。「畫道具是我自願的，因為我很想做這件事，大家討論之後決定用色鉛筆。」、「可是舞台道具尺寸比較大，用色鉛筆畫很慢耶，這樣今晚怎麼來得及完成？為什麼要規定用什麼畫啊？」我又急又氣拉高分貝，心想著這個孩子為什麼這麼容易被別人牽著鼻子走呢？

我的反應嚇了她一大跳，妹妹連忙安撫我：「媽媽妳不要生氣，其實我已經背好台詞了，也喜歡慢慢畫道具，只是真的不想上台，而且我不喜歡他們硬要我接受的態度，還說都是我害的。」、「那妳當下為什麼不表示妳的想法呢？」、「他們講話好快好大聲，我一說他們又很兇地回一大堆，我不知道要怎麼辦，妳不要生氣嘛。」

「妳覺得我在生妳的氣？」妹妹點點頭。她為難地轉述討論內容，我腦袋裡浮現大家左一言右一語「夾攻」說服她的畫面，這場面當然不好應付，就連大人也難以承受這種團體壓力。冷靜想了一下後，我跟妹妹說：「媽媽不是生妳的氣，是對事情生氣，不過若用我的方法說不定還會跟人家打起來，這樣好像也沒有比較厲害。」

妹妹噗哧一笑，但強忍在眼眶裡的淚水也一起流了下來。

抓到關鍵點

練習勇敢表達自己的心聲

明天表演可不能開天窗，既然成為主角已是事實，只剩下道具可以努力了。

「妹妹，關於畫畫妳一向很有想法，妳也覺得用色鉛筆畫是最好的方法嗎？」、「當然不是啊，色鉛筆顏色比彩色筆淡，台下的觀眾容易看不清楚。」、「那怎麼辦？妳覺得同學當時有沒有想到這點？」妹妹掙扎了一下，竟然同意推翻小組結論，換上彩色筆。至於要畫多久，那是做母親的心疼她，對她而言一點都不重要，對一個在意群體表現、他人觀感的孩子來說，多做一點並不是不公平，只要能夠讓小組取得最好成績就好。從這個角度順著孩子的思考，放下「為自己想」可能引發的衝突感，「利他」動機浮現，冷靜、勇敢就呼之欲出了。

後來整個晚上花最多時間討論的就是「如何向同學說明彩色筆比色鉛筆好」，看著孩子一遍又一遍地練習說法、睡前還在擔心同學反應的確令人心疼，另一方面卻又慶幸能在此時陪著她累積人生經驗。好奇隔天結果嗎？小組成員當然一點都不在意用什麼筆畫，甚至還稱讚她畫得好，想要收藏。

至於公平不公平，這就是下次要練習的進階題了！

想要，比被看見更重要

在學校生活裡，老師經常要求學生進行分組以進行各種活動或比賽，上一篇討論的是團隊「分工」，這篇就來談談另一種團隊「分功」。

某個學期剛好有機會和學校老師合作，帶領孩子和她的同學進行一項課外活動，這個活動需要大量討論、腦力激盪、取得共識並實踐團隊的想法，一整個學期不斷磨練「分工」的技巧，原本吵吵鬧鬧的團隊漸漸培養出默契。這個跨班級組成的團隊中，其中有兩名孩子的個性外放，一位和妹妹氣質相近，同屬內向小孩；一位大概介於兩種個性之間，比較中庸。

學期結束活動即將進入尾聲，老師想挑出幾張照片，搭配孩子的心得感想編輯成果，於是運用一堂課，讓大家共同欣賞活動時的側拍照片，挑選照片的同時也一起回顧整個歷程。活動紀錄原本就會因為各種因素，無法每一張都呈現每個孩子的正面角度，加上成員時有請假，不見得每張均會全員入鏡。大夥兒一起看照片時，其中一位同學忍不住開口：「老師，為什麼都是某某某的照片？他的照片好多喔。」另一位外向孩子接著發難：「老師，這張我的臉不清楚耶。」、「老師，這張我不好看，千萬不要挑這張喔！」外向孩子們紛紛勇於表達自己的想法，其他孩子則保持沉默，為了讓他們也有機會說話，我問了一下大家該怎麼挑照片？

其中一位內向孩子說：「有好幾張照片人比較少耶，要不要挑大家都在的？」、「這張沒有某某某耶，咦？那天他沒來還是沒照到？」我家妹妹更誇張：「挑這張好了，只有我的背影，沒有照到我的臉！」孩子的天性完全展露無遺：外向者希望被別人看見、內向者則希望不要注意到他；外向者注重個體表現、內向者更在意團體和諧。兩方意見非常容易達到交集，照片挑選當然順利完成、皆大歡喜。

心裡的踏實滿足

更勝於外顯的「被看見」

回家路上我好奇問妹妹為什麼她只挑背影照，她回答：「我覺得這樣很好啊，反正報告上就有寫我的名字，我真的有參加就好了，其他好像沒有關係吧！」那麼大人有沒有關係呢？家長會怎麼看呢？如果照片裡自己孩子的角色不多，但實際上付出不少，我們會不會替孩子覺得不值、不甘心別人搶鋒頭、占了孩子便宜呢？

老天給內向孩子最棒的禮物之一，便是「不求於外、只求於內」的滿足和快樂，當孩子已經在過程裡得到自己想要的，旁觀者就要學習放下「為他感到不平」的情緒，更必須進一步學習體會孩子向內探索的價值觀，這份與生俱來、自給自足的幸福感，正是內向孩子穩定自在的來源。

若我們一再提醒孩子不要吃悶虧、一再要求孩子積極爭取各種地位與角色，內向孩子原有的價值觀就會一夕摧毀，完全否定他們的感受和想法，要勉強自己才能得到外在肯定，也不會真心感到快樂，因為他們已經失去看待事物的標準與原則，必須仰賴他人給的肯定才有立足點，這樣真的比較不吃虧嗎？

內向孩子比較敏感，對事情的黑白曲直一切看在眼裡，若非發自內心的不在意，他們也無法勉強自己毫無感受。在人情世故、進退拿捏的分寸上，內向孩子的技巧與哲思，反而更能做到人人關照、面面俱到喔！

書籍介紹

本文摘錄自《愛，我的內向小孩：若我們為內向孩子擔憂煩惱，那是因為我們不懂如何去愛》，親子天下出版

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作者：羅怡君

若我們為內向孩子擔憂煩惱

那是因為我們不懂如何去愛

寫這本書的動機，一開始是想替內向孩子發聲。這個世界總是充滿喧嘩的聲音，求表現、講速度的社會裡，不斷要求他們符合別人的期待標準，無法做自己發揮天賦的內向孩子，不是被誤解沒有能力，就是被忽略視而不見。——羅怡君

我們對內向小孩的擔心、焦急，敏感他們都感受得到。因為大人不願意接受內向孩子的現有樣貌，而讓他們開始懷疑自我，產生許多無形壓力，最終甚至可能會迷失了自己。《愛，我的內向小孩》這本書，正是想避免這些事情發生，提醒我們，別去否定內向者真實的樣貌。——溫美玉

是否，曾在孩子或自己身上，找到這些對號入座的行為特質？

與其跟一大群人在一起，更喜歡跟少數人相處或獨處。 與其參加朋友的活動，更喜歡看書，或做自己感興趣的事。 與其麻煩或干擾別人，更寧願自己默默將事情做好。 有時精力充沛、健談，有時卻精疲力竭不說一句話，性格出現反差。

在鼓勵表達的社會價值下，父母們總是擔心內向小孩很難在快速變化與競爭激烈的社會中生存。其實，內向者的沉穩、謹慎、細膩、專注等特質，都是成功人士的必備條件。

獻給家有內向人的家庭——

台灣首本鼓勵、肯定內向小孩專書。

為內向者發聲，讓內向小孩安心做自己。

用等待和同理，醞釀內向者特有的「靜」爭力。

13道內向特質檢核項目X18篇成長故事真誠分享Ｘ6組教養顧問溫柔理解Ｘ18本閱讀資源交心陪伴，教你看懂內向孩子，或者那個曾經被誤解的自己。

Photo Credit: 親子天下出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航