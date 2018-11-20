「幼有所長、老有所終」對桃園人而言，已不是掛在嘴邊的夢想

桃園人口平均年齡38.6歲，除了年輕人口遷移定居桃園之外，很大一部份的原因要歸功於桃園的高出生率。依據 內政部統計 ，2018年1到10月的粗出生率，桃園的8.47‰遠高於全國平均6.38‰，同時期的結婚率與結婚對數，桃園也以5.32%、11719對，遠高於全國平均4.63%、10068對。這代表的是年輕人對桃園有足夠的信心，願意在此許諾成家、在此生養下一代。

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桃園也有全台最高的生育政策「333甜蜜托育」，每生一胎補助3萬元，育兒津貼則是零到3歲、每月3千元。過去3年來桃園市府為鼓勵生育、育兒，編列80億元預算，支出將近78億元，效果顯然相當宏大。

幸福宜居 桃園高生育率得來並非僥倖

鄭文燦的金頭腦提出這些走在前頭的鼓勵生育、養育政策，甚至引來中央跟進，行政院長賴清德今年7月也宣布全國性的新準公共化托育津貼政策，讓其他縣市在8月跟進。對此鄭文燦不掩喜悅，「桃園政策走在中央前面，中央跟進了，證明這個政策是對的！」

為提升生育意願，讓懷孕婦女能安心養胎，桃園市政府撥了3千萬元經費，為婦女生育第一胎之前提供婚後孕前檢查服務補助，鼓勵新婚夫妻「做人」。此外，還有孕期羊膜穿刺檢查，以及六都首創的人工生殖（試管嬰兒）補助，造福許多年齡偏高的準媽媽，其中試管嬰兒的成功率高達1/3，日後也將隨著醫學技術的進步而增長，讓眾多家庭能夠一圓生兒育女的夢想。

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中醫調理也納補助 減輕年輕夫妻負擔

衛生局也聽進市民心聲，將中醫調理納入補助，創全國之先辦理「中醫助孕養胎調理計畫」，已婚未孕婦女，每人每年提供2次孕前中醫助孕調理。懷孕女性，每人每胎提供2次孕期中醫養胎調理。中醫調理的內容包含中醫四診診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健、中藥調理等5項服務，對改善孕期不適症狀、及中醫調理助孕案例頗豐，貼心的服務都具有相當成效，也減輕年輕夫妻的心理與經濟負擔。

生了小孩，如何撫養成人、並在過程中做好教育，是另個讓家長們頭疼的難題。不可諱言，工商社會雙薪家庭讓父母難以兼顧養育責任，便宜又值得信賴的公辦托嬰中心是家長的第一選擇，但長期以來供需不平衡，家長們心中有苦難言，桃園市長鄭文燦力推的「一區一公托中心」政策，此時就派上大用。

一區一公托中心 努力追上高出生率

「一區一公托」其實只是第一階段的部份政策，搭配的還有「一區一親子館」，讓桃園整體的服務量可逾2萬人次，追上一年23000人次的出生率。桃園市現有龜山、新屋、中壢、大園與蘆竹公辦民營托嬰中心，每月收費9千元，價格較私托低廉。

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然而需求量遠大於建設的速度，這些托嬰中心收托率總是衝上百分之百，桃市府社會局也加緊腳步，積極籌設中壢1家、八德2家、楊梅1家與觀音1家，5家公托將於年底前陸續開幕，預計每家可收托40至80名，力保所有家長對公托都可以「看得到、吃得到」。

鄭文燦規劃兒少處 推「行動親子車」

「未來市府會持續於設置公托中心、幼兒園等設施，『一區一親子館』提升到『一生活圈一親子館』。」鄭文燦說。依規劃，3年內桃園要達到30座親子館的目標，甚至在他腦海中已經在盤算，要將兒少服務業務從社會局分出來，為這些孩子成立專責的「兒少處」。

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對於生活圈更為遙遠的復興區，孩子不易到達固定設施的「親子館」，鄭文燦也有創新的作法。他在去年10月開辦了「行動親子車」，將豐富教具、書籍與玩具裝上廂型車，讓專業師資伴著車輛在桃園山區裡活動，為資源有相當落差的原鄉學校帶來更多的資源與活動規劃，每週二至週六巡迴鄉間提供服務，結合衛生保健、社會福利等各社福團體服務，讓偏遠山區的孩子與家長親子共學共玩不只是奢侈的夢想。

加碼重陽敬老金 落實各項長青福利

對於逐漸高齡化的人口結構，鄭文燦也花了不少心思，桃園除了提供三節敬老金每節2500元，重陽節再加發2000元，總金額為全國最多，還進一步擴大敬老愛心卡800點用途，除了可搭機捷，還延伸到運動中心跟市立游泳池扣點免費入場，其他如愛心計程車、13衛生所掛號費，各項貼心用途讓長者更為便利使用。

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此外，鄭文燦也宣布將在桃園和中壢各蓋一座長青國民運動中心、230處社區關懷據點、381處長照2.0據點，同時也實施老人免費健保、假牙補助，以及肺炎鏈球菌疫苗等免費施打，切實照顧到長者的健康與生活。

「使老有所終，壯有所用，幼有所長。」《禮運，大同篇》描述的理想社會，在鄭文燦手中一步步實現，但他並未因完成這些政策就稍有鬆懈，「一天當三天用」的他仍每天四處奔波，繼續努力為建設桃園而努力。