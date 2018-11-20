【沃草Fact Check】高雄市長辯論會：韓國瑜說錯什麼被酸遇到「金光黨」？

沃草記者：廖昱涵

中國國民黨籍候選人韓國瑜、民進黨籍候選人陳其邁今（19）日再度進行辯論會，尤其這次加入「交叉詰問」環節，替辯論增添不少可看性。較為可惜的是，韓國瑜在多數問答時間內，大多在反問，且未說出較多具體、可供檢驗真偽的事件，為查證創造不少困難。但《沃草》仍查核出韓國瑜11個可能有問題之處，錯誤高達7題。

其中甚至引出被提及的中原大學設計學院院長陳其澎本人發誓：「從來沒見過韓國瑜，更沒有帶五個學生去看摩天輪。」並諷刺他「碰到金光黨了！」而對手陳其邁的查證結果中，7題僅錯1題。

辯論一開始，有鑒於上次導致政見發表會失焦的「耳機」烏龍事件，陳其邁開場先是開玩笑表示：「我想先請大家看看我的耳朵，我可能是第一個參加政見發表會，讓大家把耳朵看清楚的候選人。」

關於韓國瑜一直備受矚目的「摩鐵摩天輪」政策，他說中原大學設計學院院長聽到後，直接帶5個學生到愛河並稱讚：「韓國瑜是天才阿！」並說留學生聽到馬上幫他畫了摩天輪的設計圖。不過這番言論不到半小時內就立即被中原大學設計學院院長陳其澎在臉書貼文指出，發誓他從來沒見過韓國瑜，更沒有帶5個學生去看摩天輪：「你（韓國瑜）在說什麼？我完全不知道，你肯定碰到金光黨了！」

韓國瑜在辯論中也不服氣的指出：「現在法國設計師已經在設計，裡面還可以洗澡。」拜託不要再嘲諷、指責他是色情狂，痛罵陳其邁「思想上已經投降了」。但經沃草查核團隊搜尋，2015 年法國的確出現描述在塞納河畔，興建漂浮在河面上的摩天輪飯店的概念設計。但相關新聞大多出現在2015年，但之後再也沒有相關消息。

韓國瑜繼續主打「高雄又老又窮」的人口及財政議題，他指出高雄市負債2500億到3000億元，是全台灣第一名，且人口成長居末，不過沃草團隊發現這兩個說法都有些錯誤。根據財政部107年11月公布「各級政府公共債務統計表」發現，高雄市負債的確全國最高，但正確金額為2495億元，和韓國瑜所說有5億元上的差距。

在人口成長部分，沃草比較主計處2016年底到2017年底或是1998年底到2017年底的資料，六都中人口成長數最少的都是台北市。

韓國瑜也攻擊，高雄舉債上限剩不到500億元。但沃草團隊查對新頭殼報導發現，現行的高雄代理市長許立明在議會報告2019年度總預算編列情形，表示市府大約剩餘舉債空間是598億，不諱言明年預算編列比較保守，是為保留空間給下任市長。

韓國瑜也回嗆陳其邁：「對手一直扣住這四字，可是他自己發表高雄有四大困難，也就是完全承認又老又窮，只是用詞沒有這麼有張力。」經沃草查證，陳其邁的確在今年一月的臉書貼文中提到「高雄當前面對四大挑戰：經濟結構轉型、人口結構老化及外移、空氣汙染嚴重、財政困難，舉債空間有限。」

針對觀光問題，韓國瑜以今年中國黃金週，飯店生意不如以往扣連高雄市的觀光業已面臨寒冬。他也用數據指出，高雄這兩年「住房率下降了61％」。面對如此驚人的數據，沃草查證後發現這說法大有問題，根據中華民國統計資訊網，高雄觀光旅館住用率2016年是67.22%，2017年是62.07%，正確說法應為「下降5個百分點」。

除了即時查核外，回顧今日韓國瑜的辯論中，也出現讓不少引起輿論的爭議性語句。像是說自己的文化政策是「任用英文非常好」的文化局長；在回答中芸、汕尾港的轉型策略說：「我是選高雄市市長，不是選公務員，我不需把資料調出來，我立刻叫一個漁業局長就可以了。」並認為這是「滴滴答答的小問題」。

此外，韓國瑜也對觀光政策的開放程度用「北韓的金正恩要吃燕巢芭樂我們都要賣」比喻；並替自己的高雄人口500萬政策解釋：「經商求學的，就醫的，借用高雄陽光的，養老的，旅遊的，人口為什麼不會到500萬？」表示自己只是希望大家一起努力。

這次辯論還有其他問題的查證，例如：

韓國瑜：台灣毒品使用者平均第一次用藥年齡是12歲半，真的嗎？

韓國瑜：集會遊行法的問題，我等下回答。是真的嗎？

陳其邁說韓國瑜過去在立法院把國安三法越修越嚴，不像他主張廢除刑法一百條促進民主化，真的嗎？

陳其邁說去（2017）年在高雄住宿的旅客是148萬，真的嗎？

陳其邁說高雄有16個漁港，真的嗎？

陳其邁：高雄營業額成長是六都第一名，真的嗎？

經歷台北市長辯論會、新北市長辯論會，到今天的高雄市長辯論會，由於《沃草》Fact Check 已經進行到第三場，引起網友熱烈響應。在直播進行中，網友也不斷提供可能有問題的內容，並提供許多查證資料，形成全民即時檢驗、查核政治人物的新運動。

編按：高雄市長候選人韓國瑜在選後記者會中澄清，他指的是「中原大學文創學系的魏教授」，也就是現任中原大學文化創意與休閒旅遊設計中心主任魏主榮，曾出任設計學院前副院長。

責任編輯：羊正鈺

核稿編輯：楊之瑜