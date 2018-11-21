鼓勵小孩變同志？《性別平等教育法》的由來與規範

隨著2018年11月24日九合一選舉暨公投日步步逼近，各方無不卯足全力宣傳自己的理念。其中針對《性別平等教育法》中的性別教育，究竟該不該在國中小學教授同志教育的問題，也是雙方各自表述。但你知道現在的《性別平等教育法》究竟是怎麼來的嗎？

《性別平等教育法》的由來：彭婉如命案、葉永鋕事件

1980年代末期，婦女新知基金會審視了當時的語文、人文課本，發現了許多涉及性別刻板印象的內容，從此他們便開始積極推動兩性平等的相關工作。

1996年末發生的彭婉如命案（註1），使民眾注意到台灣女性處於一個可能會受到暴力對待的還近，也促使立法者在隔年訂立了《性侵害犯罪防治法》，並明文要求各級學校必須要實施「兩性平等教育」，教育部也在隔年設立了兩性平等教育委員會。

2000年時，鑑於兩性平等教育沒有明確的法源依據，兩性平等教育委員會委請學者專家，開始草擬「兩性平等教育法草案」，並在隔年提出。但在研擬草案的期間，又發生了葉永鋕事件（註2），使委員們發現學校應該對不同性別特質、性傾向的學生加以尊重，因此建議應該擬定「性別平等教育法草案」。教育部亦於隔年重新召集多為學者參與研擬，並於2004年6月三讀通過。

《性別平等教育法》規範了什麼？

就範圍來說，起先在「兩性平等教育法草案」的情況下，草案的內容較著重於生理上「男」、「女」二元的性別角色，希望能達到兩性的平等。但在葉永鋕事件過後，立法者注意到在兩性以外，還有不同的「性別特質」、「性傾向」等需要被尊重，因此將法條名稱更改為《性別平等教育法》，並將多元的性別特質、性傾向等也涵蓋在條文內。

至於性別平等教育是在做什麼呢？根據現行的《性別平等教育法》的立法意旨，是為了要促進性別地位的實質平等、消除性別歧視、維護人格尊嚴、厚植並建立性別平等之教育資源與環境。而綜觀該法的全文後，我們可以發現《性別平等教育法》除了要建構性別友善的學校環境以外，同時也希望透過學校教育消除歧視、刻板印象，並期待能達到地位的實質平等。

簡單地說，性別平等教育的宗旨，是希望透過學校教育，使學生認識不同的性別、性傾向以及多元的性別特質等等，並透過教育使學生認識自我、接納自我，進而學會尊重與自己不同的人。

而本次公投議案中提到的「同志教育」，其實目的是使學生認識不同性別特質、性傾向，進而學會平等尊重包容、避免霸凌事件發生等等，屬於《性別平等教育法》設立的重要事項之一。只是有關同志教育並沒有明文寫在《性別平等教育法》中，而是規範在施行細則第13條中。

教育部：同志教育「不是」鼓勵小孩變成同性戀的教育

公投案第11案提案人認為：教育部透過「同志教育」帶入性別光譜、多元性別、多元性傾向等他們認為不適齡的教材，將影響學生身心健全發展、且無法達到促進平等、消除歧視的教育目的；同時，他們也認為不適齡的性別教育可能會導引學生進入同性結合關係。

但真的是這樣嗎？

根據教育部對公投議案的回應，他們指出：

目前學校所使用的教材都也經過審查，學習的內容也有經過專家依據年即進行設計，沒有所謂不適齡的問題。 同志教育所涵蓋的範圍十分寬廣，若是對部分內容有所疑慮，目前已經有教育研究院可以進行處理，若是完全刪除同志教育可能難以達到《性別平等教育法》的立法目的。 提案理由認為可能導引學生進入同性結合關係一點，除了是出於對同志教育目的之誤解外，同時隱含對同性性傾向者之歧視及刻板印象。因此如果要消除對同性性傾向者的歧視及刻板印象，就應該要在國民教育階段落實包括同志教育內涵的性別平等教育。

同時，教育部也於近期針對坊間流傳的「爭議教材內容」作出澄清，表示目前的所有教科書中均沒有這種內容。但護家盟認為教育部在說謊。

對於性別教育議題的反思：怎樣才能真正落實平等？

事實上，究竟什麼才是「適齡的教育」一直都是個假議題，因為永遠都是要等到事件發生之時，我們才會發現教育的不足。

彭婉如命案的發生，讓我們注意到兩性平等、性侵害等等教育的不足；因為葉永鋕事件，我們發現學校教育對不同性別特質、性傾向學生的不足；2010年鷺江國中楊姓學生跳樓事件，再次讓大家注意到性別平等教育的重要，以及學校在法律通過後並未落實的問題。但如果每次的精進，都必須要等到我們從慘痛的教訓中發現不足，那究竟還有多少的年輕生命要被犧牲？這是我們必須思考的問題。

在公投辯論中反對同志教育提案方的辯論代表郭大衛，主張自己曾有10年的同志身份，因為學校教他有同志讓他覺得自己是同志而和陌生人發生性行為，而且每次性行為都沒有戴保險套，所以他反對同志教育。但換個角度想，他的經驗不就反而是在強調性教育和性別教育的重要性，以避免學生透過錯誤的管道瞭解錯誤的訊息、成為跟他一樣的受害者嗎？

在實際的實施面上，究竟刪除同志教育以後老師要怎麼進行教學呢？如果同學因為性傾向、性別特質與大家不同而遭到霸凌，老師可不可以教育不同性傾向、性別特質呢？如果都不能教的話，那學生怎麼會認識有不同的性別特質、性傾向呢？如果沒有認識，他們又怎麼會知道每個人都有不同的特色，沒有所謂的正不正常呢？

而且現在網路這麼發達，學生的知識來源已經不再只有學校教育，網路也是他們獲知知識的來源。但網路上也存在許多錯誤的資訊。如果因為從網路上得到錯誤的知識，導致校園霸凌事件、性侵害事件等等悲劇的發生，老師又不能教導正確的知識，那這樣的問題又應該由誰來負責呢？難道我們要繼續用：小孩不會用網路、他用了也不會查到、查到也會分辨是非等理由來矇騙自己嗎？

另外，反對同志教育的團體認為同志教育會導致學生「變成」同性戀者，因此不能教。但姑且不論這樣的論述本身就是「認為同性戀者『不如異性戀者』」的歧視，學校教育如果真的能讓異性戀學生「變成」同性戀者，同樣的邏輯反過來說，在還沒有《性別平等教育法》且著重異性戀者的年代，應該也可以把同性戀者變成異性戀者囉？如果是這樣，以性平教育開始落實不過14年左右的時間，基本上不會有40歲以上的同性戀者，因為他們都因為教育而「變成」異性戀者，但事實根本不是如此。

或許我們應該要重新思考，究竟我們想要帶給下一代的是什麼？是一個能讓所有學生都可以在無憂慮學習、沒有霸凌的環境中練習保護自己？還是讓他們自己去碰觸可能錯誤的資訊，而發生悲劇呢？

註

彭婉如命案：彭婉如生前積極參與各種婦女權利運動，於1996年11月30日，她為促成民進黨提名人選時應有「婦女參政四分之一保障條款」而前往高雄，當日晚間成計程車離開尖美大飯店後便失去聯繫。同年12月03日遺體被發現棄屍於高雄鳥松，全身赤裸身上有多處刀傷、眼睛遭挖去。案發後警方便開始偵辦，但直至2016年追訴期屆滿前都沒有找到兇手，成為台灣史上未解懸案之一。 葉永鋕事件：據報導，就讀屏東縣高樹國中的葉永鋕，因性別特質較為特殊而遭同學欺負，並曾被強行脫褲「驗明真身」，使他不敢在下課時間上廁所。根據報導案發當日，他提前於上課時間上廁所，並於下課時被發現倒臥於廁所血泊中，最後送醫不治。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航