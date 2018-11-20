替你打一輩子的分數：北京2020年前完成「個人誠信分」制度

11月19日，北京市發布了《進一步優化營商環境行動計劃（2018年-2020年）》，內容為北京營商環境未來3年的改革願景圖，不過也包括了2020年底前將針對北京全部常住人口，建成「個人誠信分」制度，除了獎勵守信者，也讓失信者「一處失信、處處難行」，並且誠信分將關係終身。

《新華社》報導，該《行動計劃》是由北京市發改委會同市規劃自然資源委、市市場監管局、市稅務局、北京海關、國網北京市電力公司等56家單位，對營商環境改革安排了22項主要任務，梳理細化成298項任務清單。

行動計劃包括4項工程：北京效率、北京服務、北京標準和北京誠信。報導指出，該計劃著力突出「4個更加」，包括了政務環境更加便利、投資貿易環境更加開放、創新創業環境更加優越、誠信法治環境更加公平。

《北京晨報》報導，為了讓在北京開辦企業將更迅捷便利，未來將審批時間從過去的24天，到2020年底力爭壓縮至2天以內。另外， 北京將建設全市統一的信用信息平台、全市統一聯通的線上線下政務服務大廳、全市統一的企業服務和重大項目平台以及全市統一的政務服務標準規範，推行審批事項「馬上辦、網上辦、就近辦、一次辦」。

開啟對個人信用的評價 — 關係終身的「個人誠信分」制度

另外，北京誠信工程方面，將構建以企業信用為核心的市場監管機制，「守信者」將獲得綠色通道等便利措施作為激勵；至於違法違規的「失信者」，則將通過黑名單制度，定期公開公示企業和個人失信記錄，形成「一處失信、處處受限、寸步難行」的失信懲戒格局，付出沉重代價。報導指出，這是為引導企業和個人以誠信立身興業，並在全國範圍起到引領示範作用。

Photo Credit: 信用中國網站 截圖

為了完成此「個人誠信分」制度，《行動計劃》提出，2020年底前將完成北京市社會信用條例立法。

而據《北京青年報》報導， 為加快打造誠信示範城市，新一輪《行動計劃》將有「重拳」動作。未來3年，北京將完善信用聯合獎懲機制， 建立健全數據清單、行為清單、措施清單等全市統一的信用聯合獎懲「三清單」制度，2020年底前建成覆蓋全部常住人口的北京「個人誠信分」工程。

「 這是北京一個重要的創新做法，將對個人的信用進行評價，關係終身」，北京市發改委相關負責人表示。而 根據《行動計劃》，北京將大力推動信用信息在市場准入、公共服務、旅遊出行、創業求職等領域廣泛應用 。

《鏡周刊》報導， 中國國務院是在2013年提出公民社會信用制度的概念，隨後訂下2014年到2020年的施政大綱，打算結合中國全境1.7億支監視器的監控能力，加上人工智慧和臉部辨識技術，為人民的一舉一動打分數。

上海市去年就推出了一支app「誠信上海」，市民只要用身分證號登錄，就能得知自己的「公共信用」等級是「優秀」、「良好」還是「差」。信用等級高的人，購物貸款可獲得優惠，反之等級差的人，想買張火車票可能都有困難。

2020年，中國全面施行「社會信用制度」

《今周刊》報導，截至2017年，數百萬的民眾已經自願投入徵信數據提供的行列，預期到2020年，全中國凡是有金融借貸需求的個人及法人，都必須同意提供相關的數據，接受評估。唯有取得合格的徵信分數，才有可能得到所需的金融借貸。

不過，徵信分數是如何計算出來的？雖然每一個徵信平台都會有各自不同的項目，但依據過去公佈的大數據所要收集分析的範疇，可看出大致是由5個大項目來累積分數，除了最常見的水電瓦斯電話帳單繳交紀錄、履行契約義務能力、手機號碼的改換頻率和住宿地址的搬遷次數，來解讀個人的生活習慣和人格穩定性。另外也有將消費習慣和購物商品的類別，拿來評估一個人的行為模式和偏好，也有由社群網站、群組參與的數據來分析一個人的交友狀況，以評估此人的金融徵信強度。

只建立數據庫還不行，誠信分能否真正融入市民生活，才是關鍵，蘇州市社會信用體系建設工作辦公室主任顧斌表示， 讓守信者得到便利和實惠，可以更好地引導人們誠實守信，從而讓信用成為城市發展的「隱形血脈」。而 在蘇州市圖書館，市民掃描手機二維碼，使用「誠信分」自助借閱所需書籍，積分高的市民可免押金借閱圖書，借閱期限由1個月延長至2個月，一次性借書量也由6本提升至12本。

《Business Insider》報導，中國 計劃將於2020年在全國實施「社會性用制度」，目前評估 系統仍然零碎，有些是由市議會管理的，有些是由擁有個人數據的私人平台進行評分（如杭州「惠信分」、蘇州「桂花分」、山東「海貝分」），確切的評估方法仍然是 個秘密，但違規的例子包括不良駕駛、在非吸煙區吸煙、購買太多電子遊戲和在網路上發布假新聞。

而懲罰的方法，也包括了禁止搭乘火車或飛機、網路限速、禁止進入更好的學校、阻止得到某些職位、限制進入某些度假飯店、寵物主人如果積分不佳，寵物也可能「被沒收」（在山東省濟南市，就實施了「養犬登記信用計分制」）。

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核稿編輯：羊正鈺