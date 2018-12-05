Talk and Die：原本清醒卻突然陷入昏迷的 「硬腦膜上出血」

「男性，車禍，意識不清。」廣播傳來檢傷護理師的聲音。

唉，我好不容易有時間可以扒口晚餐……我趕緊吞下還在嘴裡的一口飯，快步走向急救室。

「病人怎麼發生車禍的？」

「據目擊者描述，是騎腳踏車被撞……」「1、2、3！」EMT邊幫病人挪床，邊回答我。

「他幾歲？」「不知道，目擊者、旁邊的路人都不認得這個小孩，轄區員警等一下就會來處理。」

乾涸的血漬貼著短髮，蜘蛛人的紅色T恤襯著小男孩清秀卻蒼白的臉龐。

「沒有名字就先掛無名氏，趕快幫我排Brain CT！」我一邊下order，一邊心裡盤算著幾種最糟糕的狀況。

果然，腦部電腦斷層證實了我的想法：硬腦膜上出血。

硬腦膜上出血

硬腦膜上出血（Epidural Hemorrhage；簡稱EDH），是外傷造成的一種少見、但非常危險的顱內出血。

受傷機轉大多是車禍、跌倒、或頭部被襲擊。出血原因是顱骨骨折引起動脈破裂，最常見於中腦膜動脈。硬腦膜上出血占頭部外傷病患的1％～4％。患者平均年齡是20～30歲，50～60歲較少見。

Photo Credit：游文瑜醫師

症狀

硬腦膜上出血的臨床症狀變化很大，可以從輕微的頭暈、頭痛、噁心嘔吐、到意識不清、昏迷、癲癇、單側肢體無力等。特點是病人有清明期（Lucid interval）──病人原本清醒，無預警立即陷入昏迷。也因此它具有另一個別名：「Talk and Die Syndrome」。

診斷與治療

頭部電腦斷層（Brain CT）可以提供快速且準確的診斷。CT影像上可見到紡錘狀（fusiform）的白色血塊，並且要注意是否有頭骨骨折。

Photo Credit：游文瑜醫師

硬腦膜上出血的死亡率，成人約10％，小孩5％。臨床上，只要病人有神經損傷、神經學症狀，都需要緊急開顱手術移除血塊，以避免出血範圍變大、腦水腫、腦疝脫等嚴重併發症。沒有神經學症狀的病患，則視血塊量、腦中線偏移程度來決定是否手術治療。

保守性治療的病患，需要絕對嚴密監控生命徵象、神經學症狀、及6～8小時內再追蹤CT。約80％硬腦膜上出血的病患，在保守治療及密切觀察下可自行痊癒。

神經外科醫師來會診時，轄區的員警也到了。「我們問了目擊者、附近商家，他們都說不認識這個小孩。」

「沒家屬簽字，我是要怎麼開刀？」正準備on OP schedule的神外醫師抬起頭說。

我看著電腦斷層，又看了看紅色蜘蛛人底下那張雙眼緊閉、和我兒子一樣稚嫩的臉……「他沒家屬，我們就是他的家屬！手術同意書我來簽！」

神經外科醫師無奈的也一起簽下了手術同意書。隨即，這個名字叫無名氏的小朋友，就被送去了開刀房。

「小魚醫師，警察找到家屬了！我們知道小朋友的名字了！」社工師小寧興奮的朝著我大叫。

轄區警察十分聰明，用手機拍下了小朋友的照片，沿著車禍附近的住家，一家一家的問。終於，有人認出照片上的孩子，也連絡上孩子的父母。2個小時後，無名氏小朋友重新獲得了他存在世上的標記。

看著病歷上新的姓名貼，身為小朋友在急診的家人，我忍不住輕聲的說：「蔡小弟，Welcome Back！」

本文經游文瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航