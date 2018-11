老闆是工作狂，你能說不嗎？專家教你如何與難纏的老闆打交道

工作場所裡什麼個性的人都有,有時候遇到不對盤的老闆及同事甚至會讓人不想上班。但專家表示職場上的成功很大部份取決於與老闆同事間的相處,因此你與他們不一定要成為朋友,但最好能保持友善。怎麼做?本文告訴你。

我們在工作場所的時間可能比在家還長,但並不意味著我們會喜歡老闆及同事,他們的個性或許與我們南轅北轍,工作習慣不同,對管理的看法也有差異。如果你不喜歡你的老闆及同事,則就算你熱愛自己的工作,也可能會不想上班。

職場專家林恩·泰勒(Lynn Taylor)說,良好的辦公室友誼會讓我們更快樂,也會幫助我們提高工作效率。羅格斯大學人力資源管理教授Jessica Methot表示,辦公室的朋友會給我們很好的歸屬感、更好的工作態度及更高的工作滿意度。這有助於增進員工的敬業精神及就業穩定,因此也符合公司的利益。

所以,你不必在工作中與每個人都成為好朋友,但為了自己及公司利益,至少應該與老闆及同事保持友好關係。如果有相處上的問題,則以下內容,可以協助你改善彼此關係。

本文3大重點:1. 堅守自己的原則,老闆才會尊重你的底線。2. 用「三明治溝通法」與同事開誠佈公。3. 建立與同事間的緩衝空間

堅守自己的原則,老闆才會尊重你的底線

如果你的老闆是個工作狂,一天到晚電子郵件及電話連環追蹤,每件事情都是最急件,你必須長時間工作,犠牲掉個人時間才能達到他的要求,怎麼辦?

人力發展公司Professionalism Matters創辦人Dana Brownlee建議找工作時就要張大眼睛,避開惡名昭彰的血汗工廠。因為你不會希望進去後才發覺是陷入了工作黑洞,你也没有能力去改變組織的加班文化,因此一開始就要努力找一家能兼顧你工作與生活品質的公司。

但如果真的遇上工作狂老闆,職場暢銷書《#CHILL-Turn Off Your Job and Turn On Your Life》作者Bryan Robinson建議想辦法為你的工作量設定界限。例如在感到工作過量時與老闆討論你的負荷,分享你的想法,告訴他你有多少事情正在處理,如果再加上現在交辦的事,則可能會影響現有事情的完成進度。請老闆告訴你每件事情的先後順序,好讓你知道應該先完成哪件事情。

如果是周五下午才接到老闆交辦的任務,並要求你下周一早上就要辦好,則可以和老闆確認這件事情的急迫性,努力尋求妥協。你可以告訴老闆:「我瞭解這件事情的重要性,但週末我已經安排其他事情了,可以在下周一下班前完成它嗎?」

如果協調不成功,最後仍要在周末加班,Brownlee建議要確保老闆知道這是例外,不是常態。告訴老闆你十分重視週末休息時間,但你也知道這件事情的重要性,因此這次你會利用假日完成它,但下不為例。你一定要堅守對工作與生活平衡的底線,不然以後週末加班就可能會變成常態。如果你無法堅守自己的原則,則也別指望老闆會尊重你的底線。

萬一在假日突然接到老闆電話,Robinson建議可以跟老闆說你正在陪兒子玩遊戲,你想知道在陪孩子和配偶的同時,如何能夠做好臨時交辦的工作。你要表現出願意和老闆一起找出雙方都能接受的做法,不要忍氣吞聲的讓自己筋疲力盡,但態度也不要理直氣壯,而是理直氣和。一旦你必須犧牲個人與家庭的時間來完成工作,也要讓老闆知道你的犧牲,才不會讓假日加班成為習慣。

Photo Credit: Depositphotos

用「三明治溝通法」與同事開誠佈公

如果與同事相處有問題,首先找出你們的癥結點在哪裡,然後約同事出來吃飯,談談如何讓情況改善。泰勒建議可以先談一下自己有哪些地方尚待加強,態度坦白且友善,但並不需要道歉。用「三明治溝通法」與對方溝通,也就是在開始及結束對話時保持正向及稱讚對方,中間再穿插你想解決的問題及提出你的意見。

例如:當找同事討論專案的進度時,可以先稱讚對方在某件事的執行上做的非常好。然後,再提出你認為可以做得更好的點。最後,用感謝對方在專案的各種付出做為結束。

同時,你可以問同事對你有什麼看法,他的哪些作為讓你覺得不太好受,還有你能做些什麼來改善彼此間的關係,以及你正在進行的哪些工作需要他的協助等。心理學家Paul White建議可以從興趣、背景等地方找出彼此共通點以增進互相瞭解;也可以閒聊天氣或運動等一般話題,但避開政治、宗教等敏感地帶。

建立與同事間的緩衝空間

如果你的個性與同事差異實在太大,例如你內向且喜歡獨處,而你的同事外向又喜歡到處宣揚,則泰勒建議你不需要勉強自己和個性不同的人相處,可以請其他同事在你們之間做為緩衝,避免與那位難相處的同事直接互動。

如果是同事的過度嘮叨讓你不舒服,則可以與主管討論重新分派工作。如果主管要求你頻繁更新工作進度讓你覺得無法專心工作,則可以與主管討論一個固定更新的時間,或建立一個可以和主管共同閱覽的文件。

總之,你無法左右老闆及同事的行為,但可以決定自己的反應及如何處理,一切操之在我。好同事與好鄰居一樣,都是可遇而不可求。遇到了是福氣,没遇到也不用嘆氣。不必羡慕別人為什麼會有老闆疼愛,同事幫忙,讓工作得心應手,因為他們懂得如何與同仁相處。所以平時多蒐集一些與同事相處融洽的小技巧,臨到要用時才能信手拈來,從容應付。

