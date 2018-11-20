【插畫】比起民主前輩們的苦難，被檢舉刪文鎖帳號算什麼

幹幹貓

言論自由很重要，因為有了言論自由才能知道誰是笨蛋。但相對於自由，另一方的力量也隨之演化，檢舉、下架、封鎖，便成了今日的「管理」工具，一不小心，就得面臨刪文鎖帳號的命運。

但又想想，從前追求民主自由的前輩，輕者入獄讓數十年的青春歲月消磨殆盡，重者失去性命甚至慘遭滅門，這些犧牲換取了眾人得以言己所欲，不怕被「河蟹」的環境，今天的人們因為說了不中聽的話被「禁言」30天，相較起來，好像也不是什麼大事。

畢竟到頭來，今天那些檢舉人之所以能在各大社群平台瀏覽批評各樣言論，也是那些先行者爭取來的呀。

本圖文經作者授權刊登，原發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航