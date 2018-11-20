「2025非核家園」獨步亞洲，台灣明年將主辦「非核亞洲論壇」

有25年歷史的「非核亞洲論壇」上週於菲律賓馬尼拉舉行，共有7國代表齊聚討論核能相關議題，而台灣的「以核養綠」公投格外引發各國矚目。與會的台灣環保聯盟今（20）日表示，為了引入亞洲各國反核能量，已成功爭取下屆主辦權，第26屆非核亞洲論壇將在明（2019）年底於台灣召開。

非核亞洲論壇（No Nuke Asia Forum）開始於1993年，今年邁入第25屆，上週於菲律賓的馬尼拉舉行，聚集了亞洲各國包含日本、韓國、菲律賓、越南、印度及土耳其等反核團體，台灣則有台灣環保聯盟會長劉志堅與學術委員郭金泉教授等人與會。

今年非核亞洲論壇主題為「強化人民的團結 朝向非核的未來」，突顯反核運動最關鍵的力量在於人民的團結，同時也討論包含核能產業、菲律賓的能源發展、再生能源的轉型及替代方案的做法等主題。

各國的報告顯示，全球各地的擁核、反核仍在激烈角力。包括中國、法國、日本、韓國、俄羅斯等，都仍繼續輸出核能設備或試圖新建核電廠。但反核成功的例子也不在少數，例如越南就在2016年11月取消了南部寧順省的核電廠興建計畫。

越南在2009年提出興建核電廠的計畫，將在日本、俄羅斯的協助下，開發2座核電廠，成為東南亞第1個擁抱核電的國家。然而，2011年日本福島核災後，連帶的安全檢討、設計調整以及民間抗爭，連帶地影響了越南的核電進度，即便日本與俄羅斯都表示願意貸款，但越南政府最後在2016年以「預算過高無法負擔」為由，放棄了延宕多年的核電建設案。 根據越南 工業貿易部資料，2016年，越南的發電主要來自水力（35.7%）與燃煤（34.7%），其次為 燃氣輪機（24.5%），少部分來自燃油與外來電力。

會議結論顯示，世界各國興建核電廠的緣起、過程都很類似──在國家壟斷、財團當道的背景下興建核電廠，然後增加用電、產生更大的電力需求，然後再對核電產生更大的倚賴，惡性循環，甚至債台高築，並陷入世代背負無盡的核廢料處理／處置壓力的泥沼。

台灣環保聯盟會長劉志堅表示，台灣「非核家園」的政策曾經獨步亞洲，但其實還沒有成功。劉志堅指出，「以核養綠」公投實際上是要刪除電業法中核能發電的落日條款、撤除障礙，以方便下一步提出「重啟核四」的公投，論壇中與會的各國代表也都表達高度關切，並紛紛簽下「反對核電，公投第16案請投『不同意票』的認同卡」（Say “No” to Nuclear Power Plant, Vote "Disagree" on #16 Referendum ），呼籲台灣民眾團結起來、堅定反核。

Photo Credit: 台灣環保聯盟 提供

為了引進亞洲各國反核能量，台灣環境保護聯盟也指出，已成功爭取下屆非核亞洲論壇的主辦權，預計2019年底於台灣召開。

美核能管制機構前委員長：核電已非可靠能源

而針對對台灣的核電公投、美國國家最高核能管制機構（Nuclear Regulatory Commission，簡稱NRC）前委員長亞茲寇（Gregory Jaczko）也特別發表聲明。

NRC是美國的國家最高核能管制機構，委員長是由總統直接指派，亞茲寇是歐巴馬總統直接指派的委員長。

在給台灣人的一封公開信中，亞茲寇指出，歷史已經證明，核電是一種不可靠且昂貴的技術。美國正在陸續關閉核電廠，因為在經濟效益上，它們已經無法與再生能源和更乾淨的天然氣競爭。目前還在建造中的新核電廠建造成本比原本估計的已超支了100億美元。這筆錢原本可以好好用來推展更新、更可靠的零碳排能源解決方法。

根據國際知名投資銀行Lazard 2017年報告，各能源的單位發電成本（LCOE）： 核能 ：112 - 143 （美元）

：112 - 143 （美元） 天然氣 ：68 - 106（美元）

：68 - 106（美元） 風力發電 ：30 - 60（美元）

：30 - 60（美元） 太陽能發電：依據太陽能板不同類型，單位發電成本有異，從比較便宜的 第二代光伏太陽能電池（43 - 38 美元）到比較貴的屋頂型太陽能系統（187 - 319美元）

亞茲寇指出，現今有些國家為了要應付眼前的氣候變遷的需求，想把核電再拿來考慮，但是對於氣候因應策略來說，核電是一個糟糕的賭注。他表示，日本曾經把核電當成減少碳排放的主要方法，不過福島核災發生後，因為平時沒有籌建其他替代能源，日本被迫使用高污染性的化石燃料來取代大部分核電廠的發電量。

亞茲寇表示，風力、太陽能和水力，已經成為最便宜、永續性的潔淨能源來源。當越來越多的國家將它們當成主要的能源來源後，這些技術將變得更加便宜。他認為，投注於各種再生能源和電網的現代化投資，才是解決世界對電力的需求，以及達成地球消除碳排放需求的真正解決方案。

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核稿編輯：羊正鈺