每個未成年孩子都應該閱讀的BL漫畫：《弟之夫》

我認為這套《弟之夫》漫畫是最好的性別教育教材，甚至應該指定為教育部優良指定刊物（當然護家盟不會容許這種事發生）。

近期席捲各界的這套《弟之夫》漫畫，還未在台灣出版前，就已經頗受好評，改編成日劇，也獲得了漫畫大獎。故事主軸圍繞在麥克、彌一與夏菜三人身上，原本排斥同志的彌一，要如何接受死去弟弟的丈夫麥克，與自己和女兒夏菜同住屋簷下長達三週的故事。

同志≠性，直男們別再以為你自己很可口

彌一在麥克住進家裡的第一天穿得特別保守，因為麥克畢竟是「那個」嘛～會不會對我有非分之想呢？我想這應該是許多男性討厭男同志的主要原因，覺得自己會成為囊中物，一不小心就有可能被侵犯，但是男孩們醒醒，同志們根本就不哈你！

我認識一個男生J。J擁有高學歷、好工作，是團體中的意見領袖，我原以為他是個聰明人。J說起他有一位好朋友曾經跟他出櫃、坦承自己喜歡男生，而J的回應是：「我不討厭同志，只拜託你不要喜歡我就好。」那時我才知道書讀得再多再高，都不代表你是真正會思考的人。異性戀不會只因為是異性就喜歡，這道理擺在同志身上也是成立的，所以別再自作多情以為自己是同志的菜了，人都是會挑的。

相愛的兩個人在一起，是一件很幸福的事情

夏菜的朋友問麥克：「你們是因為相愛而結婚的嗎？」「我覺得相愛的兩個人結婚是一件很幸福的事。」這麼簡單的道理連孩子都懂，我們是什麼時候不再將愛想得單純，真是多可憐又多不幸的大人。

彌一在和麥克的日常生活中，發現麥克不只是「同志」，他也是一個「人」。有人說要消除偏見的速成法，就是結交一位這個身分的朋友，我覺得此話不假，原來同志也有喜怒哀樂，原來他們的感情也會痛徹心扉。彌一在相簿看到死去弟弟，在麥克身旁微笑的模樣，原來他曾經幸福的活過，而這個幸福是只有麥克可以帶給弟弟的，彌一想起當初厭惡同志的自己有多狹隘。

目前同志還是被認為是弱勢的一群，大家也開始正視這個議題，但被歧視的、被「正常人」自作多情放置在黑暗處的不只同志族群，還有單親或是孤兒也常被會被給予「過多」的關愛。這套漫畫其實也隱隱帶出這個人類自有智慧以來，就保有的愚蠢思維有多麼可笑。

只是不一樣就覺得可憐，這樣的想法本身就是歧視

彌一帶著夏菜兩人生活，又多了一位同志叔叔進住，讓老師擔心夏菜「說不定」會被排擠、霸凌。可是老師，你這樣的舉止就是一種霸凌。

我本身是單親家庭，父親這個角色基本上在我生命中沒上演多少次，倒是母親總是稱職扮演最佳女主角。很多時候，我在和新朋友聊天時都會自然提到我們家只有我跟媽媽，那時大家都會露出訝異的神色，這時我才會想起，「喔～原來單親家庭在大家眼中是奇怪的事情」，否則我永遠不會有這樣的自覺。還有些朋友，會不自覺說出「你們兩個人相依為命」這樣的話，這讓我覺得很奇怪，為什麼單親就要被同情，就是很可憐，還會被特別對待（我總是遇到對我特別好的人，排擠倒是沒有，但不平等的對待本身就是歧視）。

你們是真的關心，還是只是怕我們的「不一樣」會打亂你們的秩序？要幫助我進入你們的秩序圈圈，世界才會和平。不論同志、單親或孤兒，之所以會不一樣都是自以為是的意識型態造成的，歧視都是當你自認為站在某一高點，有資格救贖他人做出的舉動，但是沒有一個人可以扮演上帝的角色。這輩子這麼短，不要浪費時間做這些對自身與社會都無益的事。

《弟之夫》絕對適合未成年的孩子閱讀，甚至是應該要讀，在還未被險惡的社會洗腦前，人人平等的觀念是孩子們都應該要懂的道理，也應常駐在你我心中。

本文經翁湘惟授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航