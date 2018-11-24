讓外國人驚呆的選舉文化：原來台灣選戰是這麼一回事

面對台灣11月底將迎來轟轟烈烈的九合一選舉，就算是現在的年輕人對政治冷感，但黨派鬥爭的惡態，導致很難忽略即將逼近的選戰。

這幾天，在辦公室裡常聽老外同事在茶水間，談論他們到台灣後發現到的一些選舉的「culture shocks」，在不同文化下養成的不同觀點。聽著聽著其實也滿有趣的，畢竟這樣獨一無二的選舉文化只有台灣有。

超瘋狂的選舉行銷

不論是線上或線下，生活的各個層面包含社群通訊軟體、公共空間都成為拉票的管道，好像民眾除了關心選舉外，生活中沒有其他重大的事情可談，與其說選舉行銷，不如說是「選舉強迫推銷」。

在競選期間，相對於美國的公共環境嗅不出選舉味道，台灣大街小巷的電線杆、每家每戶的信箱裡，甚至手機簡訊裡收到的，都是傳單與海報，走在街上隨處可以收到印有競選者頭像的面紙和宣傳小物。

在美國人人也都有投票的權利，不同的地方是在投票前，還要先到各州內相關處所登記，而這道程序大大地降低了民眾實際去投票的意願。所以政治的參與度，實際上是留給真正有在關注政治議題的民眾，一般選民即使到了選舉期間，氣氛仍然冷冷清清。

街上拜票五花八門，政治人物是選專業還是演員？

同樣為「民主」政治體系，美國的政治人物重視法治裡的規矩，而台灣政治人物卻講求多元化。例如：每逢過年過節都要作秀表演，唱歌跳舞樣樣來，有時還因應各種不同的場合，像是傳統廟會、社區公園活動、扶輪社或獅子會等等的社會團體需要，不論是應酬喝酒拜票，甚或是上台獻唱跳舞通通來者不拒。

像這樣多元管道的行銷方式，就是要在公共場合中主動出擊，把餅做大。台灣政治人物很辛苦，不但要有從商的手腕，還要有藝人載歌載舞的能力，導致現在看政治人物演講，都會有種在看場秀或是演唱會的錯覺。

比連續劇更精彩的政論節目

大約在選舉前的一季，只要打開電視新聞頻道，上演的幾乎都是各個候選人的口水戰。

為什麼說是場關於口水的辯論？因大多的候選人都忙著在替自己辯護和批評對手，單純就未來政治決策的談話內容相當少。甚至講到某些議題時，某位候選人曾講過的某一句話會被無限放大，以不同的角度再反覆辯論。關於政治人物的私生活、個人特色、性格差異，被一一扒出，講得口沫橫飛，面紅耳赤，激動得好似要中風一樣。

反觀美國人非常重視生活與政治議題分開，從小在學校就培養「critical thinking」（換位思考）的能力。若要公開討論自己的政治意識，雙方對於不同的政治立場較少有對立的火藥味，而是較注重每個人針對事情本身的觀點闡述及辯論內容。

台灣的選舉有一種我們自己才有的獨特文化，是活潑的、單純的。更可愛的是，選舉之後大家漸漸回歸生活，很快地也就淡忘了當時激烈辯論的立，場與價值觀的不同。

我是以熙國際Madeleine歡迎和我預約時間，用更好的語言和觀點表達自己。

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責任編輯：朱家儀

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