《被隱匿的校園性犯罪》：我不是因為對方十歲而喜歡上她，而是喜歡的人剛好十歲

文：池谷孝司（Takashi Iketani）

「逃進她的懷抱」

我採訪高中時遭到教師性侵的橫山智子，一邊思考教師猥褻學生的問題時，發現有必要深入採訪加害人。傾聽被害人的心聲當然最為重要，並且具備撫平被害人心靈的功用。然而想要徹底解決問題，預防事件再度發生，則必須了解加害人的狀況。

第一章案例中的山本武原本就不該當老師。他這種人就是教育委員會與學校管理階層口中典型的「害群之馬」——來學校挑逗學生，上班簡直像來找情婦。雖然無法在面試時看穿對方本性的確是個棘手的問題，然而光是深入檢討這種人，也無助於解決校園性騷擾。

另一方面，也有原本認真負責，某一天卻誤入歧途的教師。不少人反而是因為過於認真才會脫離常軌。

精神疾病導致請假休養的教師急速增加，其中又以憂鬱症為大宗。這些教師由於工作繁忙，操勞憂煩，最後終於撐不住而請假休養。每年十二月公布請假休養的教師人數時，各大媒體紛紛大篇幅報導。這或許證明了教師就是如此一本正經的一群人。

不知為何，公布請假休養的人數時，也一併公布懲處人數。部分教師表示工作忙碌與職場壓力促使他們犯下猥褻行為，媒體也出現「壓力」導致「猥褻」的論調。我則覺得：「壓力跟猥褻沒關係吧？這些人只是想合理化自己的行為。」和山本正面對質時，我試著問他「當時是否工作沉重，或是壓力很大」是方便他找藉口，期盼吸引他主動說出更多證據。然而山本卻表示：「我想背後的原因可能包括壓力，不過前提還是我喜歡智子。」我的期望因而落空。

採訪眾多教師之後，我發現志願當老師的人多半認真負責，熱心工作，而且還要喜歡小孩才當得來。日本教職的特徵與辛苦之處在於除了教導專業課程，還必須負起生活教育等品格教育。TBS電視臺的長壽人氣連續劇《三年B班金八老師》中，武田鐵矢所飾演的坂本金八老師是理想的教師代表。

然而不少教師卻對學生過度熱情，把學生對自己的仰慕誤會成愛情。

「師生戀」是禁忌之戀，經常成為電影、連續劇、小說的題材。儘管教師心中可能有所糾結，學生表達好感時還是必須鄭重拒絕。

我以前採訪某地的教育委員會時，其中一位教師身分的職員環視坐在辦公桌前的同事，小聲地說：「你猜這裡有多少人是跟學生結婚呢？大概是一半的人喔！所以我們對現場的老師也無法太嚴格。」

教育委員會的職員多半是教師出身，等到教育委員會的工作告一段落後，再回到原先的職場。

這位職員還告訴我：「從事教職的後輩跟學生發生關係，來找我商量。我叫他辭職。」

等到學生畢業之後，和成人的「前學生」交往是雙方的自由。但是，和未滿十八歲的兒童發生肉體關係，違反都道府縣條例；倘若對方未滿十三歲，無論同意與否，教師都觸犯《刑法》的強姦罪。另外，教師對學生還握有生殺大權，給學生評分正是工作之一。有些老師，像山本甚至會利用這項權力，以給予好成績來脅迫學生就範。就算教師本人沒有徇私的念頭，同一所學校中負責考核者與接受考核的對象發展成戀愛關係，絕對不是好事。因為雙方「權力不對等」。

犯下錯誤的教師當然明白這些道理。既然如此，又為何會誤入歧途呢？勉強抵抗住誘惑和踏出禁忌的一步的教師之間，究竟有何差別呢？

究竟該怎麼做，才能和當事人促膝長談呢？「果然還是必須親自走訪現場一趟。」我於是前往法院，旁聽審理教師猥褻學生案件的法庭。

「被告人判刑三年。」前小學教師鈴木努站在法庭狹窄的被告席，聚精會神，聆聽坐在正前方的女性法官宣告自己的判決。

「得以緩刑五年。」

鈴木聽到獲判緩刑，鬆了一口氣。

他原本任教於關東的小學，是執教二十五年的資深教師，由於在賓館猥褻學生而遭到逮捕。學生的名字叫由美，事發時就讀小學六年級。鈴木是由美三年級時的導師。由於她是單親家庭的孩子，鈴木格外掛心她，轉調之後也繼續關心她。

由美的母親十分感謝鈴木照顧女兒。然而，鈴木從第一次和由美單獨外出的兩年以來，一直認為自己和對方在交往。

法官唸出判決的理由，態度嚴厲：「利用對方如同仰慕父親的心情，持續私下往來。小學教師做出此一行為，社會倫理難容，亦不可輕視該行為對社會的影響。另一方面，考量雙方和解，被告並無前科，至今認真從事教職，並已受到懲處解聘之社會制裁，審判程序中亦懺悔『不會再度接觸被害兒童』，故判決緩刑，給予矯正更生的機會。」

審判程序中提到「權力差距」。社會給予教師權力以便指導學生，鈴木卻濫用這份權力，行為惡質。

法官在法庭上繼續訓誡鈴木：「面對年僅十一歲，不懂性之意義的被害人，做出此等行為，不容任何藉口。你在審判程序中表示『教師生涯毀於一旦』，但是以你的行為而言，這是理所當然的結果。如果今天是你的孩子被害，你做何感想？」

鈴木顫抖著肩膀哭泣。

「你應當體會被害人與其家屬的痛苦，補償贖罪。」

鈴木點頭拭淚：「是。」

旁聽的人一齊離開法庭，我也急忙朝法院後門走去。既然判處緩刑，鈴木應該會馬上離開。

等了一會，鈴木果然走了出來。我趕緊走向前，遞出名片：「我在採訪教師猥褻學生的事件，希望您能接受採訪，協助預防事件再度發生。」

鈴木慌張地搭上計程車。

「我會等您聯絡。」

距離我把名片塞進鈴木手裡，已經過了十年。

「我到現在還會夢見教職員辦公室，心想：『我可以坐在這裡嗎？』」

鈴木接受判決時才四十幾歲，現在已經年近六十，白頭髮也變多了。他戴著銀框眼鏡，說話時態度沉穩，形象知性。雖然緩刑期滿，重獲自由，卻從未忘卻當年的事件。現在他從事指導成人技術的工作，也為此上課學習專業知識。儘管換了職業，還是離不開教學工作。

「我喜歡老師的工作，但是我打從根本認知錯誤，從未想過自己手上握有權力。」

鈴木並未察覺自己剝奪了由美自愛自重的情感，在她的心靈留下難以彌補的傷痕。他表示自己並非戀童癖，每天在家都會雙手合十，向由美道歉，反省自己為何猥褻學生。

判決結束後，過了幾天，我接到一通電話：「如果我幫得上忙的話……」

從此以後，我訪問過鈴木幾次。起初他只願意吐露事件的片段，最近才開始細說工作環境與家庭境況。

「那個孩子應該已經滿二十歲，現在說出詳情也沒關係了。結果當初我只是因為自私而逃進她的懷抱。」

為什麼鈴木能掩人耳目長達兩年呢？和SSHP代表龜井明子合作，同時參與師資培育的神奈川大學名譽教授入江直子分析：「因為犯人是老師，才能隱瞞這麼久。教師帶學生出門，不會引人疑竇。一般社會大眾或許不如此認為，但是老師和家長覺得『學校是特殊的場域』，罪行因而得以掩蓋。」

妻子認為是自己「逼到絕境」

「我也不好，可能是我不常傾聽你的心聲，才把你逼到絕境。」

鈴木因為猥褻由美而遭到逮捕後沒多久，妻子來到拘留所，隔著透明玻璃，流淚向他道歉。他回憶當初的情況：「明明錯的是我，內人卻向我道歉。也許我當初真的被逼到絕境了吧？」

鈴木的妻子發現丈夫心中的空虛。

副校長身為鈴木的上司，也來會面了幾次，向他道歉：「我就在你身邊，卻沒發現。」大家都知道鈴木是一本正經的人，所以把他猥褻學生當作是一時糊塗所犯下的罪行。

鈴木與妻子都從事教職，和兒子住在一起，是三人家庭。家中從未發生問題，經常一起去旅行。鈴木心想：「自己付出了很大的代價。」然而當太太發現鈴木從由美四年級起的兩年一直控制對方之後，態度逐漸改變，最後終於走上離婚一途。

「你原本就有戀童癖吧？」

鈴木斬釘截鐵地回答：「我不是戀童癖，就算對方是美少女，我也從來不曾對小學生有過性慾。」

警察也以為鈴木是戀童癖，說要扣押「可疑的DVD」。不過搜查他家時，卻什麼也沒發現。

「我對小孩沒興趣，是誤以為自己和由美就像成年人一樣，進行關係對等的交往。我不是因為對方十歲而喜歡上她，而是喜歡的人剛好十歲。」

鈴木遭到刑警定罪：「大人怎麼可能跟小學生談戀愛？你是濫用教師和兒童的權力差距。」他此時才第一次聽到「權力差距」一詞。然而他當初並沒有濫用權力，強逼對方的打算。

入江直子表示：「最大的問題就在於教師沒有意識到自己和學生之間有權力差距，所以不會發現學生無法說不。體罰也是一樣，很多老師都自稱：『我沒有那個意思，是愛之深，責之切。』」

鈴木從由美就讀三年級的九月起，當了她半年的導師。第二年轉為專任，由美升上五年級之前調至他校。當鈴木遭到逮捕時，由美就讀六年級。這段期間，兩人究竟是何種關係呢？

「由美從轉學來時就是個引人注意的孩子，我身為導師，非常在意她。」

或許是受到就讀國中的姊姊影響，由美非常成熟，對小學生的品牌服飾很有興趣。

「由美在暑假結束後才轉學來，班上的人際關係在上學期已經大致底定。她不擅長交朋友，就算交上朋友，第二天又和對方大吵。」

由美的母親曾經寫信給鈴木，抗議女兒遭到男同學欺負。

由美很想獨占鈴木，給他的信裡寫著「我最喜歡老師」「老師是我的」；甚至還緊握著他的手說「老師的右手是我的」，不肯放手。鈴木也因為由美說出「老師好有男人味」這種不像孩子的話而大吃一驚。

由美家是單親家庭，家裡沒有父親。

「她也許是因為寂寞，渴望有個父親，而來向我撒嬌；加上又融不進班級，希望有人肯定她吧？」

現在回想，她的動機不過如此罷了。

「升上四年級前的春假，和她一起去野餐是一切的開始。」

相關書摘 ►《被隱匿的校園性犯罪》：教師猥褻學生特別容易出現「檢討被害人」的二次傷害

書籍介紹

本文摘錄自《被隱匿的校園性犯罪：老師叫我不要說，這都是為我好》，光現出版

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作者：池谷孝司（Takashi Iketani）

譯者：陳令嫻

在學校這個權力不對等的體制下，

兒童的小小生命，就被掐在教師手中……

「只要我忍耐，就不會有人受傷。」（被性侵的女高中生）

「老師生起氣來很可怕，可能我也有錯吧？」（被猥褻的國小女生）

——為什麼遍體鱗傷了，還要檢討自己？

為什麼說出真相，大家都包庇狼師？

作者池谷孝司是專訪日本「校園性別事件」的記者，也是日本唯一一位關注此議題的「男性」記者。本書是他10多年來的深度考察，詳載了無數曾遭教師性侵、性騷擾的學童們「不敢說不」「無法啟齒」「不見天日」的痛苦，並與日本唯一專門處理此類事件的NPO團體「防止校園性騷擾全國網絡」（SSHP）攜手，致力於杜絕全日本的加害狼師，協助被害人勇於說出真相。

無人聽見的求助——在學校才會發生的事件

在傳統的教育觀念下，我們總以為「老師不是一般人」「老師做的一切都是對的」。特別是在校園這個封閉的空間裡，教師擁有絕對的權力——國小生的心智還不成熟，只得乖乖聽從老師的話；國高中生擔心對未來升學不利，所以選擇服從老師。

每當發生性別事件時，總是重複著以下的模式：

校方為了自保而慣性隱瞞，或是私下解決

其他老師同仁不想惹事生非，只是旁觀；甚至作證後反遭恐嚇，只得禁聲

擁護狼師的家長們組成「啦啦隊」來聲援，打擊被害人

加害教師始終堅稱：「我沒有做！」

於是一切便告終，受害學童就這麼被抹黑成「騙子」……

不僅教師無法察覺學生「無法說不」，家長也難以處理孩子敏感的心思與事件背後複雜的因素：

無聲的抵抗

國小女生被老師帶去賓館性侵，當老師脫光她全身的衣服時，發現她穿了兩條內褲。她無法拒絕，這是她僅能做出的抵抗：「求求老師不要碰我……」

扭曲的心靈

家長發現校隊顧問是狼師，瞞著女兒告發學校，然而女兒卻對此不滿。因為害怕自己過去的成就感被抹滅，還會遭來其他社員的攻擊……

代代相傳的狼師問題

許多年過4、50的媽媽前來諮詢，原因是發現女兒就讀的高中的校長，正是當年性騷擾自己的教師。原來要忍到這種地步才說得出口……

如何不讓孩子長大才喊#MeToo？

或許，我們無法立即翻轉教育、改變師培方式。但是至少從現在起，請對孩子說：「身體是屬於自己的，不喜歡就要說不喜歡，無論發生什麼事，爸爸媽媽都會相信你說的話！」同時也對自己說：「選擇中立，就是選擇站在加害人的那一方！」當發生事件時，盡可能留下紀錄，由獨立機構介入處理，避免校方自行解決。

營造出讓受害孩子與旁觀者都願意坦白、說得出口的環境，或許，就能讓這樣的事件漸漸攤在陽光底下……

——性騷擾，沒有誣告！

房思琪，一個都太多！！

雖然當初說不出口，現在說出來也沒關係！

Photo Credit: 光現出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九