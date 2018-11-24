瑞士學者：水泥業還有80％的減碳空間

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

根據瑞士的研究，建築業若能提升價值鏈的效率，可將污染排放減少高達80％。學者認為，如果結合碳捕捉與封存（CCS）技術，到2050年甚至可以將排放降為零。

瑞士聯邦理工學院（蘇黎世聯邦理工學院）和洛桑綜合理工學院（EPFL）的研究人員表示，水泥和混凝土業要達到碳中和並不容易，但技術上可行，並且可以透過適當的投資來實現。

研究人員表示，如果導入更有效率的生產方法於整個建築業價值鏈，該產業便可達成巴黎協訂目標——全球暖化「遠低於2°C，目標1.5°C」。

所有類型的建築都會用到水泥和混凝土，不管是家庭住宅、學校、道路或橋樑，佔全球所用材料的一半以上。根據非營利組織「歐洲氣候基金會」委託進行的研究，如果歐洲水泥產業是一個國家，它的二氧化碳排放量相當於整個比利時。

建築業的特殊減排挑戰是，不到40％的排放來自用於生產水泥的能源，剩下約60％來自石灰石的化學分解——即使水泥廠100％使用再生能源，這個過程仍需要大量的熱量、大量排放二氧化碳。

好消息是，瑞士研究人員發現，現有技術就可以大幅減少這些排放。

「我們研究價值鏈中的所有階段後發現，減少1990年代80％的二氧化碳排放目標，可以在不使用碳捕獲和儲存技術的情況下達成。」學者於10月31日發表報告。

報告提出可在建築價值鏈中不同階段實施的十項技術，從混凝土和礫石生產到工程辦公室、營建和拆除公司。研究人員表示，這些都是可以快速大規模實施的成熟技術。

「這些減碳措施可以用相對低的財務成本來實現，某些情況下甚至可以省錢，」瑞士聯邦理工學院（EPFL）建築材料實驗室主任史奎文納（Karen Scrivener）認為，若再加上碳捕獲和儲存（CCS），排放可以進一步降至零。

但作者提醒，在整個建築產業的價值鏈中，實現大幅減碳仰賴不同參與者的共同合作，並表示應採取措施以鼓勵這種合作。

「歐洲水泥產業同業工會」（CemBureau）執行長卡本諾（Koen Coppenholle）對研究結果表示歡迎，並強調「需要一種協作方式」，關注「如何廣泛實施生命週期績效以加速產生結果」。

最近一份壓力團體CDP的調查報告中，歐洲水泥公司被列為全球環境表現後段班，在低碳技術創新方面似乎落後於印度水泥生產商。

這份報告還批評該產業「遊說政策制定者」，進而破壞歐盟的氣候政策，如訂定二氧化碳排放權的歐盟碳排放交易體系（EU ETS）。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航