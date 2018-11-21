巴西成功清除「非洲豬瘟」的重要秘訣：禁用廚餘養豬

議題：非洲豬瘟

背景描述：2018年8月初，中國確診出亞洲首例的非洲豬瘟。根據農委會動植物防疫檢疫局的資料顯示（註1） ，到11月14日止，中國已爆發了66例疫情。由於非洲豬瘟目前無疫苗可抑制，加上其病毒對環境的抵抗力很強，使得我國作為鄰近國家也開啟了相應的防疫措施，並延伸出廚餘飼養的一系列問題。

內文更新最後日期：2018年11月15日

非洲豬瘟的國際相關報告（資料來源：世界動物衛生組織）：

對此議題，專家所進行之回應如下。

周崇熙教授

臺灣大學獸醫專業學院，回應日期：2018年10月24日

7月初，新聞裡都是慶賀我國豬隻擺脫「口蹄疫」不用再打預防針的好消息。8月初，肆虐中國大陸許多省份的「非洲豬瘟」卻又盤據了新聞的版面。從官署、學界到業界，無一不是萬分警覺，深怕這號稱「豬隻的伊波拉病」會跨越海峽，重擊才重新站起來的臺灣養豬產業。

形容「非洲豬瘟」是「豬隻的伊波拉病」其實並不為過，不像口蹄疫已經有良好的疫苗，雖然增加飼養成本但至少能夠防止疾病的傳播肆虐；非洲豬瘟沒有可信賴的商用疫苗來預防疾病，更沒有任何藥物能夠治療或減緩豬隻的大量斃死。

雖然，非洲豬瘟不會傳染給人類，僅能在豬群間傳播與感染，在食安議題上似乎能讓人類稍喘口氣，但是豬隻的大量斃死，不僅會造成養豬產業崩盤及市場供需癱瘓，如何處理大量的斃死豬隻，也將造成環境嚴重負擔，因此我們不能就此放下戒心。

全世界清除（包括預防再發生）非洲豬瘟最成功的案例算是巴西了。其成功的最重要秘訣之一就是「禁用廚餘養豬」。非洲豬瘟病毒非常頑強，現今常用的豬肉產品（生熟食皆同）製造過程，都沒有辦法完全殲滅沾附在豬肉上的病毒，由於人類的「生物循環經濟」思維，這些病毒透過廚餘養豬的管道又回到豬群。有些豬死了，還沒死的豬製成食品變成廚餘後，再餵豬，然後其他的豬又死了，慘烈的惡夢就是這樣被循環擴大的。

靠「科學」來解決疾病問題才是王道，廚餘養豬已經被證實是傳播非洲豬瘟最重要的兇手，因此廚餘絕對不是餵食豬隻的選項。就算長時間高熱蒸煮可能殺滅非洲豬瘟病毒（但長時高熱法並不會適用於人類食品的製程中），然而從收集廚餘、運輸、儲存、蒸煮這些流程帶給環境各類汙染的成本實在太大。相關主管機關應革新處理廚餘的思維，走上先進國家之路，在防治疾病的前提下，廚餘的處理絕不能無辜地躲在「生物循環經濟」的大傘下。

海峽對岸的疫情日趨嚴峻，我們必須拿出合理而有效的對策。嚴防走私豬肉產品，禁止旅客違規攜入所有國外肉製品，徹底根除廚餘養豬的不良思維，我們才能安心地在臺灣，開心地吃萬巒豬腳、台客香腸。

德國聯邦風險評估研究所

Bundesinstitur für Risikobewertung，回應日期：2018年09月14日（註2）

動物疾病不是食品醜聞：病原體無法轉移至人身上。

目前在歐洲盛行的非洲豬瘟（African swine fever，ASF）對人體沒有健康危害。ASF病原體無法移轉到人類身上。德國聯邦風險評估研究所（German Federal Institute for Risk Assessment，BfR）的主席Andreas Hensel博士解釋到，「直接接觸患病的動物或食用受感染的家豬或野豬製成的食物，皆不會對人類健康構成威脅。」

ASF病原體為一種感染家豬和野豬的病毒，並且通常會使動物感染嚴重且致命的疾病。它會透過直接接觸感染動物，或透過病豬的排泄物與軟蜱（tick）傳染。ASF病毒是非洲野生動物所感染的流行病，但在歐洲南部也多次爆發。自2007年，該病原體感染野生動物的地區一直從西邊往北方蔓延，從喬治亞（Georgia）、亞美尼亞（Armenia）、亞塞拜然（Azerbaijan）到俄羅斯（Russia）。2014年開始發現野豬身上帶有ASF病毒，並且在波羅的海各國爆發。此病毒也在羅馬尼亞（Romania）、匈牙利（Hungary）、波蘭（Poland）和捷克共和國爆發（Czech Republic）。2018年9月，也在比利時的野豬身上發現此病毒，這是西歐的第一個案例。

聯邦風險評估研究所建議，雖然ASF病毒不對人造成危害或者風險，但家豬和野豬肉就像其他生肉一樣，帶有其它的病原體，應該總是在衛生的條件下被烹調。肉品應該被冷藏，並且在烹調前與其它食品分別準備。聯邦風險評估研究所也建議，肉品加熱時，中心溫度應該至少達到攝式70度或以上，並持續最少2分鐘。

聯邦風險評估研究所為提供進一步資訊，整理了有關ASF的常見問題。可自聯邦風險評估研究所網站下載。

本文轉譯自英文版本，最原初版本為德文，法律效力唯以原德文版本為準

資料來源：非洲豬瘟對消費者沒有風險

註釋

資料來源：國際疫情現況 德國聯邦風險評估研究所為德國聯邦食品與農業部（the Federal Ministry of Food and Agriculture, BMEL）之下的科學獨立機構。它為聯邦政府和各邦提供有關食品、化學品和產品安全的諮詢。BfR對與其評估工作緊密連結的主題進行研究。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航