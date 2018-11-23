《自己的肩痛自己救》：「五十肩」的治療方式＆四大復健原則

文：許嘉麟

如何選擇五十肩的治療方式？

肩關節整體評估門診是專治五十肩的西醫診別，西醫往往是將器官分門別類，每個醫師負責一部分，遇到困難時則會診其他科別的專家，一起分享經驗，找出最佳治療方向。

以本名為「沾黏性肩關節囊炎」的五十肩為例，往往是由A醫生診斷出來後，轉給B醫生負責把沾黏分開，很簡單，沒什麼神奇的撇步。分工合作是西方科學的本質，西醫自然也是這樣運作，每個人都處理自己最擅長的部分，善於診斷的負責診斷，善於治療的負責治療。

但這樣的細分與合作方式，就像把兔子放進魔術箱裡，拿出來還是兔子一樣無趣，不像坊間各種療法的神奇感，能從箱子裡變出兔女郎，讓大家嘖嘖稱奇、鼓掌叫好。或許就是因為西醫的理論太無聊，常有肩友拿著坊間的各式五十肩偏方問我：「這樣、然後那樣，五十肩就會好嗎？」以後肩友要是看到任何主打「治療五十肩」的文字，都可以拿下面的「連環五問」做為判斷標準，五個都過關的再選擇，對自己的健康才有保障。

第一問：對人體有害嗎？

不傷害，是醫學倫理的最高指導原則。任何治療都該在安全範圍下使用。西醫能夠在全世界變成顯學，很重要的因素就是「科學驗證」。醫師使用的藥物都必須經過政府認證，透過多次實驗以後，才能用在一般病人身上。

任何一種西藥上市至少需要十年，從研發、動物實驗，再到人體實驗，一關又一關，在最透明化的情況之下，才會成為醫師手中的藥物。

藥物之外，常見的運動和熱敷也是一種治療，過度使用或不正確的使用同樣會造成傷害。最常見的像是低溫燙傷、拉傷，甚至曾經發生把自己的肌腱甩斷的案例。此外，藥物雖然是藥，不當使用也會變成毒物，運動與熱敷亦然。因此，選擇可信任的專業人士給予的專業藥物與治療建議， 是對自己最安全、損害最小的。

第二問：真的是五十肩嗎？

確定對人體無害後，還要對症，才能有效。

五十肩的人口盛行率為2-5%，每100人當中最多只有5個人真正罹患五十肩，而肩部疾患常合併發生，若是用治療肌肉的方式治療五十肩，不但不會好，反而會更嚴重。

舉例來說，夾擠症候群與五十肩常被混淆，兩種疾病都會痛、都會卡，差別在於五十肩是關節內的沾黏，夾擠則是肌腱被夾到。一個是骨頭的問題，一個是肌肉的問題。骨頭不動會黏得更緊，肌肉再動會腫得更嚴重，這一來一往之間，反而舊的症狀沒治好，新的問題又報到。

正確的診斷是通往治癒的捷徑，直線一直走，永遠比彎彎繞繞走錯方向更快到達目標。

第三問：有分開關節囊沾黏的效果嗎？

確定無害，又確診是五十肩，下個問題就是療效。

五十肩真的是很無趣的小病，關節囊黏住了，分開就好了。

真正能治療五十肩的一定會處理關節囊內沾黏的問題，像是肩關節囊擴張術（用液體壓力撐開）、內視鏡（進去關節囊割開）、關節鬆動術（他人外力扯開）、復健（指導下慢慢拉開）、居家伸展（在家自行緩緩分開），雖然治療過程與休養期等差異甚大，但殊途同歸，目標都是讓關節囊分開。

試想，若是從古至今，不管是國術館、中醫或西醫都是直接處理沾黏的關節囊，其他如整牙、貼藥布、吃口服藥等，又要如何經過人體層層保護關卡，深入關節囊，並成功地讓它們分開呢？

第四問：會不會再度沾黏？

五十肩3個月內就該畢業收工，不該反反覆覆。

既是沾黏，透過治療讓沾黏分開後，關節囊內會產生空間，只要關節囊不再黏住，五十肩的問題就算解決了。當然，關節囊或許仍在發炎，要想辦法讓關節囊壁比對待牛郎、織女還要無情，讓雙方不再有見面的機會，這樣就不會再難分難捨了。

肩關節囊擴張術的方式是讓關節囊之間充滿液體，所以肩友治療完回家後，其實仍處於治療的狀態中，只需要用專用居家伸展帶即可，大多數人1個月都可以治癒「畢業」。

其他外力執行的治療，如內視鏡、關節鬆動術等，請務必記住要保持肩關節的活動，認真做復健！因為關節囊裡的舊沾黏去除了，但關節囊內還在發炎，加上外力拉扯或開刀的出血，很可能會再度黏住，產生新的五十肩。

第五問：治療後可以接續處理嗎？

醫療是非常個人化的事，有時候即便全部按照SOP，每個人的狀況還是不一樣。請肩友務必在挑選五十肩治療時，選擇合意、合法、合理的方式與機構，因為健康沒辦法重來。

以肩關節囊擴張術療程為例，有時候會發生診斷正確、治療有效，但是肩友回家2個月後，又再度返診的情形。肩友往往緊張兮兮地以為自己的五十肩復發，實情卻是因為五十肩治好了，他開始做東做西、提重物， 手一不痛就忘了醫師的叮囑，讓之前因手痛拖太久造成萎縮的肌肉過度使用，拉傷了。另一種情況則是五十肩好了以後，由於活動自如，便拉扯到以前不會拉到的角度，引起了鈣化點摩擦或撕裂傷的疼痛。

這些狀況可能在治療後的2-3個月發生，專業的五十肩治療機構應該在治療之前正確預期、做出處置；並在治療過程中建立肩友的正確觀念。

五十肩只是個小病，就和車子開久了要進廠維修一樣，是人類能過得更久的長壽病。還好醫學持續進步，三個月就可以結束這討厭的五十肩。千萬不要讓它拖成大病，擺著不理一年的話，不但背彎體斜，手臂還會萎縮，真正是因小失大。

西醫的五十肩治療

輕微的五十肩肩友，若有時間至醫療院所復健，或能忍受症狀與復健的疼痛，建議就近找復健科或骨科先行復健1-3個月，若能透過復健改善，健保有給付，對肩友的經濟負擔較小。若是改善程度不佳，再考慮是否開刀或進行肩關節囊擴張術。

頑固型五十肩的肩友，也就是疼痛大於3個月、復健1個月無明顯改善的肩友，沒有第二句話，請選擇進階的五十肩治療。若不打算開刀，也可以選擇肩關節囊擴張術。只要積極治療就是正確的。

接著就來看看這些治療之間的差異吧！

Photo Credit: 時報出版提供

輕微五十肩復健原則這樣做

復健運動一般會由物理治療師協助進行，肩友只要按照醫師開立的運動處方，認真執行3個月，都會明顯改善。復健過程的4大基本原則是：

一、先止痛

輕微五十肩只需單純復健的話，醫師通常會開立止痛藥與肌肉鬆弛劑，讓肩友能夠較舒服地度過疼痛這一關。也因此，建議在復健前半小時到一小時服藥，以減少復健過程中的不適，後續的痠痛也可以透過藥物緩解。當然，若復健過程非常不舒服，令人難以忍受，請務必與物理治療師討論進度。

疼痛之於身體就像是防盜警報器，身體的其他器官與內分泌也會跟著警戒，如血壓升高、心跳加快等，過度忍耐疼痛反而會造成身體的負擔。當代的醫療在治療五十肩上已經有許多不辛苦的方式，不需要把自己搞得像個苦行僧。

二、最大角度

肩關節的角度很廣，運動治療的原則即是盡可能地讓肩關節每個面向都能至少回到維持日常功能，像是可以自行穿脫內衣、穿褲子、吃飯等。運動方向則按照肩關節的結構進行，盡可能做到最大的活動範圍，如後伸、前屈、側面上舉、內展、外轉和內旋等。常見的復健運動包括了鐘擺運動、旋轉運動、手指爬梯運動、拉棒或拉毛巾運動等。

三、量力而為

盡量做出最大角度是肩關節運動的目的，因此角度延伸比持續時間更重要，肩友透過主動運動加上被動式關節運動，每天4-5次，每次5-10分鐘即可，漸進式增加肩關節的活動量與活動範圍，一次比一次拉得更開。然而，關節沾黏會產生血管增生，復健時會造成血管拉扯、產生疼痛，若過程非常不舒服，請務必與物理治療師討論進度。

四、持續進行

五十肩既然是關節沾黏，解決的方式就是分開沾黏，這過程需要至少3個月以上的持續運動，效果才會明顯。而且不只是輕度五十肩需要復健，外科手術如內視鏡和關節鬆動術，雖已在開刀房裡處理了沾黏，仍需持續一段時間的復健，才能讓關節囊不再沾黏回去，可謂長期抗戰。但比起擺著不處理至少要2-3年才會有所改善，1-3個月的治療期，算是非常值得。

書籍介紹

本文摘錄自《自己的肩痛自己救：圖解五十肩保健與治療》，時報出版

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作者：許嘉麟

肩膀保固期只有40年。

勤甩手或多拉單槓，真的就能治好肩痛？

五十肩「擺著不要理，自己會好」？

內視鏡、關節囊鬆動術、肩關節囊擴張術，哪一種治療好？

五十肩會造成生活不便、睡不好、肌肉會萎縮，甚至連腦部都會退化！

五十肩、夾擠症候群、肌筋膜症候群、肌腱炎、肌肉拉傷、退化性關節炎……你的肩膀痛，到底是哪一種？

從認識肩膀、正確判斷肩痛原因，到清楚明瞭的居家保健動作示範，並介紹最新的「肩關節囊擴張術」治療方式，許嘉麟醫師將徹底破除肩痛的種種迷思。

原來，「活動角度受限、扳不動」與「睡眠壓痛、休息不會好」是五十肩兩大特色，真正的五十肩復健不是熱敷與電療，而是實實在在的全關節角度伸展運動。

只有對症才治得好。徹底根除病源的第一步，就從正確分辨你的肩痛種類開始！

特別收錄

3招五十肩自我檢測法

7組居家保健動作Step by Step示範教學

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航