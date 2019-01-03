「簽證過期也不走！」巴基斯坦壞男孩給我的震撼彈

在印巴世界的通用口語裡，只要是嫂字輩的女性，都通稱為「芭比」。我的公婆一共生養八個兒女，而公公唯一的兄弟則生了12個，近親已是如此，更別說還有那許許多多的表兄弟姊妹，也因此我是外子數十個內、堂、表兄弟姊妹們的「芭比」。

最近，一個從小也是喊我「芭比」的男孩——義姆蘭，丟了一個震撼彈給我。雖然，輩分上義姆蘭其實是我的內姪兼外甥（這牽涉到巴基斯坦近親通婚的複雜親屬稱謂，又是另一番別話），但因為他的年紀與外子的許多堂、表兄弟相仿，所以從小跟著大家一起喊我芭比，喊到如今他已經二十幾歲，若非他的妹妹在今年見面時突然喊了我一聲「嬸嬸」，連我都要忘了我們實際的輩分。

義姆蘭和我們住在同一個村子，我永遠忘不了第一次到巴基斯坦婆家省親時，當時約莫只有5－6歲的他，張著細長睫毛的藍綠色大眼對我擠眉弄眼的漂亮模樣，本以為他是某個鄰居家裡的混血兒，是在好一段時間以後才知道，原來是自家親族的小孩。正因為住在同村，有地利之便，所以義姆蘭自小便常來我家走動，而在他比較懂事之後，我偶爾也會要他帶功課來讓我檢查，因此在眾多親友的小孩裡，義姆蘭與我算是相熟的，每次只要我去巴基斯坦，他也總在隔天一早便來問候。

從抱著學校功課來讓我檢查的小男孩，到可以騎著摩托車載我四處溜的大男孩，義姆蘭絕對是我在巴基斯坦從小看到大的眾多孩兒之一；可惜，今（2018）年夏季，在我返婆家探親大約兩個星期前，他出國到杜拜工作去了，不過，與一般去做苦力的巴基斯坦外勞不同，義姆蘭因為英文還不錯，申請到一個在健康福利中心跑差的工作，不但有冷氣吹，還有電腦可用，薪水也算不錯。

知道義姆蘭能有如此發展，我是很替他開心的，而我們的聯繫，也隨著免費通訊軟體的盛行，從過去只能透過親友轉達彼此問候，到今年終於可以直接用手機直來直往了。也正因為與義姆蘭的交情夠深，所以，在他百般「懇請」下，當初還特別延長將近半個月的返台歸期，只為了參加他的哥哥、姊姊同一天嫁娶的婚禮（當地特殊民情，又是別話）。

只是，我自以為與義姆蘭夠熟，但其實原來並不熟！

在巴基斯坦那段期間，義姆蘭唯一的妹妹只要與我見面，便要問我有沒有和義姆蘭聯絡；只要一拍照，便要我馬上寄給義姆蘭，尤其，她再三「囑咐」我：「義姆蘭也是你的兒子！你一定一定會照顧義姆蘭，是吧？」那語氣不是晚輩對長輩的「叮嚀」，我甚至無法像對義姆蘭一樣，用「懇請」這樣的字眼，因為那更像是平輩間刺探彼此友誼深度的「挑釁」。（在此，請原諒我連續用了不同的形容詞，因為只有這樣才能表達出那情感層次的轉變。）

義姆蘭第一次出國「打工」，我知道他的心裡肯定不好受，尤其，他傳給我的第一個訊息，竟是一張明顯剛哭過的眼睛紅腫照片，所以，透過通訊軟體，別說「受人之託、忠人之事」，光以我和義姆蘭的交情，我也總是積極回應、安慰並照顧義姆蘭的情緒，甚至在他兄姊的婚禮上，我還負責轉播巴基斯坦現場實況給人在杜拜的他；而若我因人潮混亂、訊息發得稍微慢了，義姆蘭還會發訊來追問：「為什麼那麼久沒有訊息？」、「為什麼沒有照片？」「為什麼沒有錄影？」這把我原本抱著即時分享的好心情，慢慢變成稍有錯過好鏡頭便要自責的壓力。

就這樣，隨著彼此聯繫越來越頻繁，我才漸漸發現，義姆蘭的情緒似乎頗負面，而我與這一家的交往也越來越有壓力。例如，我傳給義姆蘭鼓勵性的人生座右銘貼圖，他竟問我，他哪裡做錯了，為什麼我要對他說教；知義姆蘭幾乎時時盯著我的上線狀態，怕他覺得自己被冷落了，我便三不五時也會主動問候他的近況，沒想，卻得他的酸語：「芭比，你並不愛我」，就連義姆蘭的妹妹也曾經以惱怒口吻丟來一句：「嗨，有錢人……」，以致後來我必須直白地告訴義姆蘭：「你知道的，很多人要找芭比，可是芭比只有一個，不要這樣，好嗎？」

相較之下，另一位表弟可愛多了，不管他再怎麼連環電話call個芭比都不回應，可只要哪天芭比突然接電話了，總可聽到話筒的那頭繼續是一副甜滋滋地問候：「你好嗎？你在哪裡？你在做什麼？」雖然最近會多一句你為什麼不接我的電話，但至少是份沒有負擔、沒有壓力的情誼。

人際關係是這樣的，當你總把自己搞成一副怨天尤人、總把負能量亂射以致刺人心眼時，別人也只好一天天對你敬而遠之了。

就這樣，慢慢地，我不再經常主動問候義姆蘭了，而即使他繼續每次傳來的都是負面詞語，我也總避重就輕地轉移話題，不讓自己揪結於他那些不知哪兒來的為賦新辭強說愁，尤其不被他親情勒索；與此同時，我卻也感謝義姆蘭讓我知道：有些友誼是相見不如思念的好。

原以為我的冷處理，可以讓義姆蘭有反思的空間，未料，就在不數日前，義姆蘭突地傳來一張手臂畫了三道淺淺割痕的照片，割痕上面則塗了厚厚的番茄醬，即使明眼人一看就知道那是小屁孩想引起大人注意的把戲，但我還是情真意切地問他：「發生什麼事了？」沒想，義姆蘭卻只淡淡地回覆：「發生了一些事。」既然義姆蘭又是一番故弄玄虛地不肯好好說，我便也不再挖糞、不想再次被他拉到負面情緒的黑洞裡，不過，還是真心誠意地告訴他：「好好保重。」

大約又過了兩天，就在寫完前述那位可愛表弟的故事不久後，我也準備來寫寫義姆蘭的故事了，我希望義姆蘭知道，芭比是一直有把他放在心上的。

小時候帶著功課來讓筆者檢查的義姆蘭｜Photo Credit:亞瑟蘭提供

巴基斯坦至今是一個身分登記並不落實的國家，很多人其實不知自己的確切年紀，但義姆蘭既然已經出國、是辦過護照的，因此，我第一個好奇也是他的年齡；當義姆蘭很快回覆說他23歲後，我們便沒有繼續對話，而我則在心裡有了腹稿，默默想著要如何從他小時候那雙漂亮的藍色眼睛寫起他的故事。

沒想，就在隔天，義姆蘭突然來訊說著：「芭比，我想告訴你一個秘密，但你要向我保證，你不會告訴任何人。」

又是一個少男心事？

一開始，我只是在心裡笑著：這年紀的男孩，能有什麼祕密？

但義姆蘭慎重其事地連問三次，一次又一次地要我保證不說出去；我不無凝重地開始揣測，難道他要告訴我他是同性戀？難道他在杜拜和什麼女孩搞上了？

但我還是很有把握地根據過去經驗想著：男孩們所謂的秘密，要不就是根本無傷大雅、我聽過也就忘記，所以絕不會有說出口的風險；要不就是，其實是想藉我的口幫他們說出來的話，而非真有什麼不能說的秘密。

因此，我連說了三次Sure。當然。

我不得不承認，義姆蘭接下來的那一大串所謂秘密，是有點嚇到我了。

義姆蘭的大意是，他已經辦好台灣簽證，要來台灣了，可是卻被外子拒絕；「你們都說如果我來台灣，你們會歡迎我！可是現在我要來了，他卻告訴我大大的nonono....」

這整件事有點蹊蹺，巴基斯坦與台灣並沒有邦交，甚至互列為不友善國家，巴基斯坦人來台簽證並不容易申請，義姆蘭是如何拿到簽證的？而我的確說過非常歡迎義姆蘭來台灣，如果他真能來台灣，我當然也會好好照顧他；不只是義姆蘭，只要是家族親友，哪有不歡迎之理？而外子不是無情無義的人，又怎可能對他說不？

我趕緊向外子求證，「你告訴我，你和義姆蘭到底發生什麼事了？他說他已經拿到台灣簽證、就要來台灣了，可是你叫他不要來？」

當時人在印度的外子，接到我突如其來的電話，自也是一副莫名其妙，緊張著追問義姆蘭到底說了什麼？

「我已經答應他，不會告訴任何人，所以，你只要告訴我你們兩個之間怎麼了就好。」直到這個時候，我還是鄉愿地想保持承諾，不把義姆蘭對我說的事情「告訴任何人」。

於是，外子便把這段期間義姆蘭是如何突然找他、如何說著如今兜起來全部都是謊話的經過，全盤說給我聽。

外子所聽到的版本在此就略過不提，而我聽到的版本大意是：義姆蘭把在杜拜幾個月所賺的薪水，全部花在大使館了，他已經辦好台灣簽證，準備來台。他一再強調自己是個壞男孩，所以就算他拿到的那個短期商業簽證到期，他也不離開台灣。以及，他已經連付房租的錢都沒有了，要我借錢給他。

義姆蘭甚至傳來一張照片，照片上只有幾張不知哪一國的鈔票，真不知是什麼意思？但由於他對外子說的版本和對我說的版本並不一樣，因此他對我說的話，到底有幾分真，我已完全存疑。

「你之前都沒有和我們討論過這件事情……但我還是非常歡迎你來台灣，你在台灣期間，住我家、吃我家都不是問題。不過，簽證一到期，你一定要離開，這是法律問題……據我所知，我們家已經借給你們家很多錢了……」

沒有人知道義姆蘭暗暗進行這件事情多久了，畢竟，就連他的父母也沒向我們提過一個字，而巴基斯坦是個非常重視家族的國度，只要一個沒弄好，家族紛爭是常有的，尤其大家又同住一個村子，因此這件事絕對不只是我和義姆蘭的事，而是我們家和他們家的事！何況，這事如何不告訴別人？只要義姆蘭來到台灣，就是外子和我的事，我可沒有防空洞可以藏住他而不讓外子發現，而他也不可能不讓他的父母知道呀！這於是，如何讓義姆蘭心服口服、不做任性傻事，著實令人傷腦筋。

然而，不管我怎麼對他開解，他始終堅持，他一到台灣，就不離開了；眼見根本打不開他那早已往死裡鑽去不知多久的結，我左思右想，既然義姆蘭自己不斷強調他是壞男孩，那麼壞男孩的事情，就交給壞男孩去解決吧。

我決定把問題丟給我們家的壞男孩代表——也在台灣生活的小叔M；M的壞在巴基斯坦親友間是「口耳有相傳」的，也由於他的壞名，導致我和外子六親不認地與他斷絕關係多年。

「我有告訴M你要來台灣了，你和他聯絡，你們都是壞男孩，也許他知道要怎麼幫忙你。」

看到我的回答後，義姆蘭只傳來一個哈哈回應，便不再與我對話，算是心裡有數。

不管怎樣，壞歸壞，但M好歹一直是合法居留、比循規蹈矩的我與外子有辦法多了，我相信M會知道要怎麼去處理這個燙手山芋，我相信M可以解他們同樣都是壞男孩的結。

然後，就在當晚，巴基斯坦的婆家開始不斷傳訊給我，一個個不斷叮嚀我：「不准再跟義姆蘭聯絡！聽到了沒有……」；話筒的那邊，明顯地有好多人同時在對話，聽得出來，都是在爭論義姆蘭的事情。到底是人在印度的外子、還是人在台灣的M掀起這件事的，我已沒有力氣詢問。總之，當天直到台灣時間凌晨兩點左右，在地球不同經緯的一家人，才都各自歇下。

經過那一夜之後，目前看來，我們和義姆蘭這一家的關係，算是完了，也許還不至於像破碎的水晶，完全無法恢復，但就像地震後的滿目瘡痍，需得費心才能收拾。我不無悔恨地想，若能早幾天來寫義姆蘭的故事就好，因為，那結局肯定會落在祝福他在杜拜有美滿前程，而不是如今這麼個家族大切割！

噯！結論就是，請千萬千萬不要對筆者說：「我想告訴你一個秘密，但你要向我保證，你不會告訴任何人。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航