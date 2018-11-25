《盛會不歇》：如果古典音樂帶有任何危險性的話，它的確正冒著把納粹人性化的風險

文：艾倫・萊丁（Alan Riding）

當巴黎人對納粹所積極行銷的德國文學、戲劇和電影無動於衷時，卻給予德國音樂熱烈的迴響。這一點其實不足為奇，因為，音樂可以跨越語言的隔閡，更何況法國人對德國音樂並不陌生，而且也喜歡德國音樂。 畢竟巴哈、韓德爾、莫札特、貝多芬、馬勒以及其他許多偉大德國音樂家的作品，已構成古典音樂的核心。人們實在難以拿希特勒的野蠻殘暴指責這些德國作曲家，甚至也無法將納粹的行徑歸咎於支持德意志國族主義、且因反猶太而備受爭議的浪漫派作曲家華格納；當然，第三帝國也不該認為這些作曲家的天才是自己的功勞。

不過，納粹卻有不同的想法。一九四一年，宣傳部長戈培爾聲稱，德意志民族是「全世界音樂性最強的民族」，所以，也是從前那些偉大作曲家的當然繼承者。 他也很清楚，音樂是德國可以讓法國人由衷欽佩，也是德國可以成功地輸出本身文化的領域。由於柏林當局確信，法國民眾以及具有文化修養的德國軍官都樂於聆賞德國的音樂，因此在整個占領期間，便一直動員德國指揮家、管弦樂團、歌劇院全體工作人員和合唱團前往巴黎及其他的省分舉行音樂表演。此外，為了表現法國音樂家對於德國音樂的敬意，納粹還在一九四一年底邀請二十位法國作曲家和樂評家，前往維也納參加一系列紀念莫札特逝世一百五十週年的活動。

當然，有些德國音樂已滲入猶太文化的成分，而沒有足夠的德國特色。早在一九三○年代中期，納粹便已禁止孟德爾頌、馬勒和梅耶貝爾（Giacomo Meyerbeer）這些已故猶太裔作曲家，以及亨德密特、荀白克、阿班．貝爾格（Alban Berg）和庫特．威爾（Kurt Weill）這些在世的猶太裔前衛作曲家的作品。受到一九三七年慕尼黑「墮落藝術展」的鼓舞，納粹便接著在一九三八年於杜塞道夫舉辦類似的展覽，即「墮落音樂展」。到了一九四○年，納粹還擴大「墮落音樂家」的黑名單，進一步納入已被占領的法國的猶太裔音樂家，尤其是已在五年前過世的保羅．杜卡（Paul Dukas）以及流亡於美國的米堯。實際上，自由區的廣播電台偶爾還會播放已故的孟德爾頌和杜卡的作品──雖然米堯的音樂仍被排除在外──還有，出生於德國、而在十九世紀中期於法國成名的猶太裔作曲家奧芬巴哈（Jacques Offenbach）的作品在占領時期依舊很受歡迎。他的輕歌劇仍在南法上演，而且人們夜晚還可以在巴黎的歌舞秀場聽到他所譜寫的康康舞曲。

就法國人而言，古典音樂的特殊吸引力就在於：它的抽象本質是他們唯一可以暫時逃脫現實的機會。當德國的軍樂隊或合唱團於午餐時間在巴黎歌劇院正門前的台階上演出時，群眾會立刻圍聚過來，他們不是向德國的占領表示贊同，而是受到音樂的吸引。當德國的銅管樂隊在盧森堡公園表演時，巴黎人就在附近一邊曬太陽一邊聆聽，而暫時忘記了他們是征服者軍隊裡的喇叭手。如果古典音樂帶有任何危險性的話，它的確正冒著把納粹人性化的風險：如果這麼多穿軍服的德國人會聽音樂會或看歌劇，因為他們也喜歡音樂，這是否讓他們這些占領者顯得比較不乖張惡劣？是否一個聆聽莫札特的樂曲會熱淚盈眶的人也會從事暗殺？一個把巴哈和柏林愛樂交響樂團帶給全世界的國家會窮凶惡極？

實際上，音樂會激起每個人內在的情感。納粹魔頭希特勒既佩服布魯克納，也相當崇拜華格納，而他的戰友墨索里尼甚至還是小提琴手。一九四二年四月二十日，納粹宣傳部長戈培爾在參加柏林愛樂交響樂團為希特勒五十三歲生日所舉辦的慶祝音樂會之後，當晚在日記裡寫道：「音樂被詮釋得很完美，而且還帶有震撼人心的效果。我從未聽過這個樂團以這樣的熱情演奏音樂，聽眾們都深受感動。我看到我身邊的軍人和工人眼裡都含著淚水。」 在涅米洛芙斯基未完成的長篇小說《法蘭西組曲》的第二卷〈甜蜜〉裡，描述一位芳心寂寞的法國女子看到一位被分派住進她家的納粹軍官在彈奏鋼琴時，愛戀之情便油然而生。

由於巴黎宣傳局希望行銷德國音樂，便催促負責照管占領區文化工作的維希政府重啟巴黎的音樂生活。同時首都的樂手也渴望能重回崗位繼續工作，於是維希當局便命令巴黎的歌劇院、音樂廳連同巴黎音樂院──法國首屈一指的音樂院──重新恢復運作。巴黎的四大管弦樂團也繼續依照從前的慣例，星期天下午在各自的常駐場地舉行音樂會：也就是拉姆赫管弦樂團（Orchestre Lamoureux）在普雷耶音樂廳、帕杜魯管弦樂團（Orchestre Pasdeloup）在嘉禾音樂廳、加布里耶．皮埃內交響樂團（Orchestre Symphonique Gabriel Pierné） 在夏德萊劇院，還有，巴黎音樂院管弦樂團（即現今的巴黎交響樂團）在音樂院音樂廳的音樂演出。

一九四一年七月，作曲家蒲朗克寫信給流亡美國的米堯：「這裡的音樂生活很熱鬧，每個人都在音樂裡找到某種方式來忘記眼前的悲傷。」 在占領初期，巴黎的管弦樂團人數不足，因為許多樂手已淪為戰俘，而猶太裔樂手已搬到讓他們覺得比較安全的南法自由區，至於另一些因德軍入侵而逃離巴黎的音樂工作者還在等待納粹允許他們重返巴黎。此外，巴黎在這段時期還失去了一個管弦樂團：早在「假戰爭」期間便已避難於布列塔尼首府雷恩（Rennes）的法國國家廣播交響樂團，後來在一九四○年六月遷到南法的馬賽，因此，它的營運完全依賴維希政府所提供的資源（直到一九四三年三月，也就是德國接管自由區四個月後，它才搬回巴黎）。

不過，巴黎在這段時期也增加了一個管弦樂團：一九四一年十月，巴黎廣播電台──由納粹掌控的德法雙語電台──成立本身所附屬的巴黎廣播大樂團（Grand Orchestre de Radio-Paris）。該樂團每週在香榭麗舍劇院舉行的兩場免費音樂會，很快便吸引了許多聽眾入場。應納粹德國的要求，維希政府必須支付巴黎廣播電台的營運費用，而現在還得連帶支付巴黎廣播大樂團八十名團員的薪水，這些支出都已成為這個傀儡政府本身數不清的財政負擔。

維希政權顯然無法漠視德國人的存在。比方說，負責藝術部門的秘書長路易．歐特古（Louis Hautecœur）在任命法國文化機構的主管之前，都會先諮詢巴黎宣傳局的意見。此外，維希當局的文化預算雖比戰前的第三共和時期增加，但這些支出卻用於優惠德國占領軍：巴黎歌劇院和喜歌劇院五分之一的座席必須無償保留給德軍，而且還必須給予購票入場的德軍半價的優待。

維希政權最重要的音樂資產就是法國古典樂壇的明星柯爾托。這位鋼琴演奏家在歐洲各地──包括德國在內──廣獲佳評，雖在瑞士出生，但年幼時便已遷居法國，而且時年六十三歲的他還是貝當忠誠的擁護者。柯爾托起先是歐特古的顧問，自一九四二年五月起，成為教育部長阿貝．博納爾（Abel Bonnard）的顧問。他是唯一在維希政府裡擔任正式職務的藝術家。一九四二年，他被任命為音樂專家委員會（Comité Professionel de la Musique）主席。隔年，他還領導所謂的「柯爾托委員會」（Comité Cortot），一個由重量級音樂家所組成的顧問群，成員之間並沒有一致的政治立場，有些人支持貝當，有些人則是溫和主義者。柯爾托認真地看待這個職位，並利用它來提升音樂教育並促進音樂人才的專業表現。此外，他還大力支持以引導年輕人進入古典音樂為宗旨的「法國音樂青年」（Les Jeunesses Musicales de France）這項計畫：在一九四二／四三這個學年度，一共有五萬名學生加入這項音樂培育計畫，有些學生還參加歌劇院的彩排，而且還獲贈音樂會的門票。

柯爾托在這個時期仍演出不輟。他不僅在法國各地舉辦獨奏會，甚至還跟德國的管弦樂團合作，一起在法國和德國登台演出，而讓自己備受爭議。一九四二年六月，他還遠赴柏林和福特萬格勒（Wilhelm Furtwängler）指揮的柏林愛樂交響樂團演出舒曼鋼琴協奏曲。當他「榮返」巴黎後，麥克斯．德．歐庸（Max d’Ollone）──德國大使館和維希政府所共同創立的「合作團隊」音樂部門主管──還在歡迎會上恭賀他是法國被占領以來第一位在德國演出的法國藝術家，而且這樣的行動「有益於德法雙方的合作」。六個月後，柯爾托還在柏林以及其他五個德國城市舉辦多場音樂會。因此，在法國解放後，他必須交代與納粹德國在音樂方面的合作，而比較不是他在維希政府的工作。

當時還有一個德法音樂合作的例子，被納粹廣為傳揚：一九四一年，法國音樂家代表團到維也納參加一系列紀念莫札特逝世一百五十週年的音樂活動，並由作曲家理查．史特勞斯出面接待他們。這個由歐特古所率領的代表團，其成員包括已聯營的巴黎歌劇院和喜歌劇院的總監魯榭、法西斯音樂評論家雷巴特、出生於法國的瑞士籍作曲家奧乃格、親納粹的法國作曲家弗羅亨．史密特（Florent Schmitt）和馬塞爾．德蘭諾依（Marcel Delannoy），以及一些藝文評論家和記者，例如出生於瑞士、當時擔任《音樂見聞》（L’Information Musicale）這份納粹所認可的音樂週刊總編輯的羅貝．貝爾納（Robert Bernard）。總之，這些受邀的賓客很難不對維也納如此盛大地紀念莫札特逝世一百五十週年的活動──超過六十五場音樂會的演出──留下深刻的印象！

此外，藝術家、作家和影星也曾應德方的邀請而組成類似的參訪代表團，不過，代表團的成員卻不一定是納粹的支持者。這些藝文界人士參加這種行程最常見的理由，就是納粹承諾他們將以釋放法國戰俘作為交換。不過，卻沒有資料顯示，曾有法國戰俘因為這些代表團的出訪而獲釋，或音樂界人士曾為了抗議一些排擠猶太裔音樂家的措施而拒絕納粹的邀請，不願前往維也納。那時大部分的猶太裔樂手已失去他們在巴黎管弦樂團的職位。十八家猶太人曾擁有的音樂出版社不是已經關閉，就是被亞利安化。

一九四一年二月從戰俘營獲釋的法國猶太裔作曲家暨指揮家羅森塔則在該年七月被告知，不得再指揮法國國家廣播交響樂團。沒過多久，另一位作曲家暨指揮家帕雷便決定離開巴黎。他當時寧可前往蔚藍海岸的摩納哥，也不願繼續留在已流失猶太裔團員的管弦樂團。出生於委內瑞拉的作曲家哈恩雖然父親是德國猶太人，卻幸運地被認可為亞利安人，儘管如此，他在德國占領時期仍明智地決定在自由區的馬賽過生活。作詞家、作曲家暨音樂編輯協會（法語簡稱為SACEM）曾要求它的一萬兩千五百名會員以書面方式聲明自己不是猶太人。不過，當猶太裔作曲家後來被維希政府凍結版稅後，該協會便暗中以金錢資助已躲藏起來的猶太裔作曲家，或那些已被送往集中營的作曲家的妻子。在該協會被送往集中營的會員當中，至少有十五人死於奧許維茲集中營和其他的納粹集中營。

即使音樂愛好者認為古典音樂是一種深刻的個人體驗，但音樂的世界卻無法避免被政治化。既然納粹使用音樂作為一種政治宣傳工具，反納粹的音樂界人士就覺得應該對此有所回應。但他們能做什麼呢？他們早已失去許多同僚：耶罕．阿蘭（Jehan Alain）、莫里斯．若貝爾（Maurice Jaubert）和尚．維耶爾莫（Jean Vuillermoz）這三位很有潛力的法國作曲家，在一九四○年抵擋納粹進攻的法蘭西戰役時，已陣亡於沙場。至於未受納粹迫害的娜迪亞．布朗熱（Nadia Boulanger）則和米堯一樣，流亡於紐約。不過，她已從那時開始和美國作曲家建立長遠、且具有影響力的關係。

出版米堯、蒲朗克和其他法國作曲家作品的音樂出版商德伊，後來成為法國音樂界反納粹的領導者：法國被德國納粹占領四個月後，德伊便完全憑藉自己的力量展開反納粹行動，開始偷偷地印行抗議性刊物，並借用文藝復興時期法國作家拉伯雷的《巨人傳》（Pantagruel）這部長篇小說的書名作為該刊物的名稱。他在創刊號裡鄭重地呼籲法國同胞支持戴高樂將軍，而且還向他們保證，在英國人的支持下，戴高樂將軍將會戰勝納粹德國，畢竟「英國人向來都以百折不回的沉著與堅定不移的意志著稱」。在接下來那一年裡，《巨人傳》密集地發行了十六期，直到德伊被逮捕而被送往德國的集中營為止。兩年後，已被大多數法國人民遺忘的他，在科隆的一所監獄裡被斬首處決。

此外，法國音樂界還有另一位值得一提的反納粹人士──莫里斯．赫維特（Maurice Hewitt）。他在戰前曾是卡佩弦樂四重奏（Capet String Quartet）的一員，而後在一九三九年成立赫維特室內管弦樂團，在德國占領時期曾以法國巴洛克時期作曲家尚．拉摩（Jean-Philippe Rameau）的作品為曲目，錄製了一些唱片。那時已年近六十的他還加入一個由英國主導的抵抗組織，以協助盟軍的飛行員取道西班牙而逃離法國。不過，他本人卻在一九四三年十二月被納粹逮捕而被送往布亨華德集中營。他在集中營裡舉辦音樂會，一九四五年該集中營被盟軍解放時，他還穿著囚服指揮法國作曲家佛瑞（Gabriel Fauré）的安魂曲，以紀念那些曾被監禁在納粹集中營的法國人。

書籍介紹

本文摘錄自《盛會不歇：最屈辱的年代、最璀璨的時光，納粹統治下的巴黎文化生活》，麥田出版

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作者：艾倫・萊丁（Alan Riding）

譯者：莊仲黎

黯影壟罩花都，鐵蹄踏碎夢鄉。

自由意志繳械的文明舞台上，好戲不曾中場休息。

關於那個卑瑣與光輝糾結共生的時代，你不能缺席的歷史血淚直播。

反抗無罪，妥協有理！

全面鋪展納粹占領時期巴黎文化生活連環圖的報導巨作

英國資深記者極致挖掘二戰期間豐贍史料，大量採訪仍在世的書中人，嘔心瀝血之紀實文學集大成作品

全書登場文人、藝術家等大小角色多達一千人，堪稱戰時巴黎乃至法國的人物與社會群像畫集

書中提及上百部文藝、電影、戲劇、舞蹈、繪畫等作品，可作為文化學分進修大補帖

搭配約四十張作者親自蒐集、珍稀難見的時代影像

一九四○年夏天，納粹鐵蹄壓臨法國巴黎，花都成為德軍「戰利品」。這座歐陸文化堡壘一夜之間風華隱暗，曾在其中俯仰發跡、閃動奔放的作家、畫家、歌手、導演等文化人士面臨最艱困的選擇關卡：抵抗犧牲？還是妥協求生？That is the question！與此同時，維希傀儡政權以貝當元帥為首，於法國南部非占領區自成一家，勉力抓握有名無實的虛幻存在。

選擇駐留巴黎者，必須在草木皆兵的繪聲繪影中，設法貫注生存的實質意義。人在屋簷下，時代的舞台布幕換成灰淡沉鬱的底色，但精采與光芒不曾稍減，夾摻了矛盾與衝突。有人加入抵抗組織爭一口氣，僥倖未死；也有人遭納粹逮捕，壯烈赴義；還有的人則未讓創作停擺，以才華娛樂敵方──跳舞女郎重登秀場、劇場重新開張、電影放映機再度轉動、親敵派及反納粹作家用筆墨決勝負。在那四年屈辱喪權的巴黎占領歲月中：歌后琵雅芙持續高唱「玫瑰人生」；作家柯蕾特與馬樂侯奮力摹寫「金粉世界」與「人的處境」；大導演卡內與詩人普列維聯手蘊生「天堂的孩子」；畫家畢卡索畫筆不停，還拿起另一支筆撰寫劇作──而劇本朗讀會的捧場佳賓是卡繆、沙特與西蒙波娃……門內猶見衣香鬢影，門外或許有另一位才子正被帶往集中營關押處決，隨風而逝。這是同一場大戲的不同場景。

戰時巴黎不歇的盛會中，成千上百的大小人物接連出場、搬演、謝幕。這一切，並非總是像文字描述的如此輕鬆悠然，也非樁樁件件都如此慘烈卑微，其中參雜了時代的「不得不然」，是機運與抉擇，是韜光養晦或見風轉舵，是低吟淺唱或高聲呼求的生命變奏曲。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九