《臺灣老虎郵》：松鼠還是抽筋小貓？臺灣民主國發行郵票的故事

文:李明亮/編撰、王威智/編撰

一隻虎的設計

獨虎票的圖版設計分成四個部分。

拆解獨虎票

首先是發行國家的名稱。

根據李明亮的研究,獨虎票有四個版本,外加一個試用版。毫無例外地,國家名稱安放在任一版本最上方,但試用版採用「民主國」,第I、II、III、IV版則為「臺灣民主國」。

郵票左邊有「士担帋」三個字,這是stamp paper的粵語音義合譯詞,「士担」是stamp的音譯,paper是「紙」,但改採異體字「帋」。郵票的右側為面值,單位是「錢」。剩餘的版面——也就是郵票正中間——安置了一隻動物,這隻動物一出現就大大引發猜疑。

Photo Credit: 蔚藍文化出版 獨虎票的基本設計,圖為第Ⅲ版。

A Republic Proclaimed

無論「民主國」還是「臺灣民主國」,在獨虎票上都由右而左排列。傳統中國文字書寫方向為從上至下由右而左,和今日橫式書寫由左至右的習慣不一樣。附帶一提,當時臺灣平民多為文盲,只有少數人受過教育,禮密臣就懷疑整個臺灣島上懂得「共和國」(republic)一詞涵義的不超過一千人。

嚴格說來,中文的「民主國」表示民主的國家,未必是歐美認知的共和國。根據黃昭堂的說法,「民主國」這三個字是滿清對共和國的官方稱呼,當年中國與法國在越南戰爭,在對法國交涉以及官方文獻上都稱法國為「大法民主國」,可見「民主國」三個字在中國雖不是陌生字眼,但顯然未獲充分理解。

獨虎票的郵戳有兩款,字樣都是英文,而且採用不一樣的英譯,一是FORMOSAN REPUBLIC(福爾摩沙共和國),另一個是TAIWAN REPUBLIC(臺灣共和國)。大清海關末代淡水稅務司馬士在〈夭壽的共和國〉(A Short Lived Republic)一文採用「福爾摩沙共和國」,禮密臣也是。其他許多人則選擇「臺灣共和國」,藍厚理(H. J. Lamley)在討論中國近代史時就採用「臺灣共和國」。

一八九五年五月二十七日倫敦《泰晤士報》刊登臺灣民主國獨立的消息,標題為「福爾摩沙宣布成立共和國」(A Republic Proclaimed in Formosa),並未提到正式的國家名稱。幾天後,五月三十一日的《香港日報》第二版有一篇〈臺灣之動亂〉(The Rebellion in Formosa),說「共和國宣布獨立」(Declaration of the Republic),對於國名同樣隻字未提。

Photo Credit: 蔚藍文化出版 一八八八年臺灣龍馬票,右側有「大清臺灣郵政局」字樣。

音義合譯士担帋

獨虎票很可能是古今中外唯一在票面上使用譯文的郵票。

郵票左邊的「士担帋」向來公認是英文stamp的音譯。「郵票」這兩個中文字的組合早在臺灣民主國之前即已存在,一八八五年,清朝發行中國第二套郵票「小龍郵票」,其中有些加蓋「臺灣郵票」四個字,可見「郵票」在中國不是陌生的詞彙。

有人說郵票創始人麥嘉林是英國人,所以採用音譯。既然發行國名和面值使用中文,何以「郵票」採用譯文?臺灣民主國之前的一八八八年,臺灣發行龍馬票,其上有「大清臺灣郵政局」字樣,這一款著名的郵票也沒有使用音譯文字。

或謂劉永福是廣東人,所以採用「士担」兩字。這種說法毫無說服力,因為郵票是印來在臺灣使用。

前文提及「士担帋」不等於stamp,而是stamp paper。為什麼不用stamp的音譯「士担」呢?廣義的stamp是指一種票據,代表一定的金額,某一種已付的稅,或某一種已盡的義務,在這種情況下,stamp可以指稱多種票據,郵票、稅票,護照上的票等都是stamp,經常做為某一種稅已經完付的憑證。這種使用法在郵政史上並不罕見,譬如香港有「印捐士担」,而這個見解強烈暗示獨虎票可能為了稅捐而誕生。

Photo Credit: 蔚藍文化出版 商券背面貼有「士担」並銷印,表示某種稅負已付。

麻煩的「錢」

郵票右側為面值,右下角有一個「錢」字,其上則空白以供蓋印面值。無論哪一個版本,每一套獨虎票各有三枚,面值分別為三十錢、五十錢、一百錢。必須注意的是,面值單位採用制錢的「錢」,而非官方制文的「文」,如一八八八年的臺灣龍馬票。

西方文獻經常把「錢」字譯成「分」(cent),其實不完全正確。禮密臣在文章裡就把獨虎票的面值寫成三分、五分、十分,而非三十錢、五十錢、一百錢。

二十世紀初,臺灣的貨幣制度非常混亂。除了大陸的各種銀幣制度,臺灣本地也有多種貨幣,其中不少以「錢」為單位,而貨幣以銅鑄成,稱為銅錢,當年臺灣就同時存在各種銅錢。

銅錢的「 錢」遠小於銀兩的「兩」。眾所周知,一斤十六兩,一兩十錢,一錢十分,一分十釐。假設獨虎票的「錢」指的是十分之一兩的「錢」,則三十錢、五十錢及一百錢分別相當於三、五、十銀兩。

以二○一八年九月十三日國際銀價即時價位為例,一盎司國際銀價約為十五.四三美元,約當新臺幣四百七十三元(匯率三十.六七三),即每臺兩白銀值新臺幣五百七十元,若不考慮其他影響因子,則一百二十年前一枚相當於三兩白銀的三十錢獨虎票,僅僅面值就超過新臺幣一千七百元。對於一枚郵票而言,這個數目顯然貴重到超乎常理。由此可知,獨虎票上的「錢」指的應該是銅錢的「錢」,而非重量單位十分之一兩的「錢」,至於是何種銅錢則不得而知。

此外,獨虎票的面值版模是另一個獨立的版模,當郵票主要部分印製完成後,面值再同樣以手工如印章般蓋在預留的空位,以至於面值在郵票上的位置難以固定,色彩濃淡也和郵票的主要圖樣不一致,偶爾還遺漏或倒印。

松鼠?還是抽筋小貓?

最後是郵票中央的圖案,如今我們知道那是一隻老虎,但為什麼是老虎,麥嘉林沒有說,吳質卿也不曾提及。

獨虎票的老虎圖樣實在過於拙劣,以至於一開始沒有人猜得出究竟是什麼動物。英國《史丹利.吉本斯郵票月刊》一八九五年十一月號曾指出有人搞不清楚那究竟是老虎還是松鼠:

……當中有一個圖案,可是我們不知道這個圖案所代表的是龍、松鼠、風景抑或其他事物。甚至於那一方為上,那一方為下,也無法得知。

到了下一期才說「圖樣的中心是要表示一隻老虎」。幾年後,還有人相信那是一隻面部表情非常兇猛的龍,其下有一隻驚慌奔逃的動物。

有人甚至認為那個圖案是蝴蝶,一隻抽筋的小貓或阿富汗貓。姚錫光在《東方兵事紀略》提到這隻動物,他認為那是一隻老虎;目睹臺灣民主國的建立以及覆亡的馬士,在致英國郵學會(British Philatelic Society)會長美爾微爾(F. Melville)的信中提及這個圖樣的確是一隻兇猛的老虎。禮密臣注意到那是一隻老虎,但尾巴大得不成比例,佔去很多空間。

當然也有人不認為這個圖樣是一隻老虎,因為臺灣沒有老虎,但只要理解中國郵票上的龍不但不產於中國,更是一種不存在的動物,就會同意上述見解毫無說服力。對中國人而言,動物是一種象徵,是否真有其物一點也不成問題。

老虎所在的地面難以辨認。在最初的試用版,老虎好像站在草地上,到了第I版,地面變得複雜,有人甚至認為那是浮動的海草,到了第II、III版,地面又恢復原樣。

額頭王字鐵證無誤

這隻動物之所以是老虎的另一個重要證據是額頭上的「王」字。在中國,老虎是百獸之王,畫虎時往往在前額描上一個「王」字,這個「王」字在第II、III、IV版都可輕易辨認。

這隻令人費盡疑猜的動物是一隻老虎,還可以從臺灣民主國的國旗得到有力的佐證。前文一八九五年五月三十一日《香港日報》第二版的報導提到臺灣民主國國旗上有一隻老虎(……the new flag, a yellow tiger on a blue ground……),為了表示臣服於清朝,所有有龍的旗幟都遭到銷毀,而代之以虎旗(A tiger was adopted on the design for the flag. The dragon flag has been everywhere destroyed and the tiger flag has been hoisted in its stead.)。

連橫指出老虎是臺灣民主國的象徵,而這個象徵也用在郵票上。馬士在一九一九年談到臺灣歷史時,提及臺灣民主國的國旗是藍地黃虎旗,這一隻老虎有一條很長很威猛的尾巴在空中揮擺,這條尾巴有八至十尺長,馬士甚至說他擁有唯一一面遺留於世的臺灣民主國國旗。

Photo Credit: 蔚藍文化出版 臺南官銀票(局部)也蓋有虎印。

威武的臣服

臺灣民主國其他的官方文件也經常見到類似的虎像。

臺灣民主國政府發行過幾次銀票,如臺南官銀票,這些官銀票上蓋了很多印章,其中一枚有一隻老虎,很像郵票上那隻。這一枚印章長四.七公分寬二.六公分,下半部是一頭站在草坪上的老虎,極似獨虎票第II、III版,老虎肩膀上和腿上的漩渦類似試用版,尾巴則介乎第I、II版之間。這些官銀票在獨虎票之前發行,因此郵票的老虎圖案可能只是匆忙決定沿用虎印的結果,未必經過縝密的考量。臺灣民主國晚期還發行過兩種銀票,一種是五百文的官銀票,另一種是所謂的股份票,其上都有老虎印記。

李明亮先生藏有一幅虎像,出自道光年間的畫家曾茂西之手。畫中的老虎坐在小丘上,尾巴向上翹,與獨虎票上的圖樣極為相臺南官銀票(局部)也蓋有虎印似,不過正反互異,有如鏡像。

為什麼老虎會被當成「國獸」?在中國傳統裡,龍虎都是勇猛的象徵,如勇猛之鬥稱為「龍虎之鬥」。龍一向是中國皇帝專屬的圖騰,即使清日簽訂和約逼使臺灣不得不自尋出路,「永戴聖清」的臺灣民主國也不能僭越。

在天為龍,在地為虎,虎次於龍,但仍象徵威武。這頭臺灣並未孕育的猛獸似乎具備了臺灣民主國所需的精神要素。

書籍介紹

本文摘錄自《臺灣老虎郵:百年前臺灣民主國發行郵票的故事》,蔚藍文化出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:李明亮/編撰、王威智/編撰

一枚獨虎票流浪到邁阿密,

一瞬間觸發了一名年輕科學家迢遙的追索。

一九六六年,李明亮在美國邁阿密的一家集郵店看見獨虎票,他驚訝地盯著票面上「臺灣民主國」幾個大字,心想自己讀漏了歷史課本的哪一章?

之後李明亮在邁阿密大學攻讀分子生物學,一邊研究人體的遺傳與變異,一邊探索獨虎票的遺傳與變異,他花了三十年追尋這段曾經遺失的臺灣歷史。

獨虎票,老虎郵,臺灣I LOVE YOU,這些歷史課本沒寫的精采故事,讀起來令人又驚又喜,福爾摩沙臺灣,的確是太有趣啦。

一八九五年,立志抵抗日軍佔領的臺灣民主國為了要籌措軍餉,開始發行郵票。郵票中央印有一隻老虎,起初這隻老虎被當成松鼠,後來有人覺得那應該是一隻兇猛的龍,但居然也有人看成蝴蝶、一隻抽筋的小貓,或是一隻不快樂的阿富汗貓,算是上上個世紀的「一虎各表」吧。

這套郵票在一八九五年夏天的福爾摩沙登場,卻也在夏天快結束時,隨著臺灣民主國下台一鞠躬而消失。一百多年後,這套郵票已然是集郵市場上的搶手貨。李明亮醫師在年輕時無意中發現了這些與臺灣歷史息息相關的郵票,他耗費數十年心力研究、保存這些臺灣歷史上的寶貝,他知道,越瞭解這套獨虎票的故事,就越瞭解我們臺灣這座島嶼的身世……

Photo Credit: 蔚藍文化出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九