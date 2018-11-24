「鱈魚卵」改名「博多辣味魚子醬」，評價就從「噁心」變成「適合搭配香檳」

文：川上徹也

換個「名字」價格就不同

因為改變商品名稱而爆發性熱賣的例子也找得到。

像是前進紐約展店的博多餐廳，他們將「明太子」放進菜單時，如果寫成「鱈魚卵」不只沒有人會點，還得到「別把那麼噁心的東西放進菜單」這麼嫌惡的評價。於是他們將菜名換成「博多辣味魚子醬」，此時不只點菜的人變多了，還得到「這個味道很適合搭配香檳呢」這樣的好評。因為是使用同種類魚卵的高級食材魚子醬的其中一種，讓美國人也能夠瞬間接受這樣的料理。

還有這樣的例子。

直到數年前，漁獲都還是被認為天然的才高級，養殖魚的價值較低。

如果用品牌的角度來說「大間的鮪魚」、「明石鯛」、「關香魚」、「松輪鯖魚」、「城下鰈魚」等，冠上地名的天然魚種才是自然的存在。

但是現在，養殖魚做出品牌的實例也逐漸增加。

其中先驅就是「近大鮪魚」。

這是近畿大學水產研究所花費30年以上的歲月開發出來的養殖鮪魚名稱。將「大學名稱」和「鮪魚」組合起來的命名方式太過優秀，讓養殖魚在大眾心裡的印象有了大幅改變。

還有一個最近也被認為很厲害的名字──「小姐鯖魚」。

這是養殖於鳥取縣的白腹鯖（譯註：白腹鯖又稱日本鯖，俗名花輝、青輝、青花）的品牌名稱，正式名稱是「生於鳥取的千金大小姐鯖魚」。因為是汲取地下海水於陸地上從小魚開始全程養殖，所以完全不用擔心鯖魚最大的弱點，也就是寄生蟲，其特徵就是能夠生食。

小姐鯖魚不只是玩笑，這個名字的背後還有「細心培養」的故事，讓人覺得是非常優秀的命名。如果把名字換成「鳥取產養殖鯖魚」，就完全無法讓人知曉它的價值了吧！

農作物的名字也很重要。

透過網路販售蔬菜的公司「Oisix」，他們家的特色就是會幫蔬菜取個厲害的名字。不使用原來的品種名稱，而是另外取一個新名字。

「水蜜桃蕪菁」、「中腹紫茄」、「天空高麗菜」、「滿月芋頭」、「黃金桃子」等，這種名字的蔬菜是不是會讓你想吃吃看呢？

在美國很有名的「吉田醬料」也有同樣的故事。

搭配鳳梨的醬料以「中國醬料」的名字販售時，完全賣不出去，以失敗收場。據說後來並未調整原料，只是將名字改成「夏威夷風烤肉醬」，貼上熱帶風情的標籤就大熱賣了。

但是我一定要強調，不好（不好吃）的商品不在我們的討論範圍。因為這樣的商品不管名字怎麼改，也不會有人再次購買。

但如果是好不容易製造出來的優秀商品，因為名字取錯而賣不出去實在很可惜。這種時候，就要在名稱上下點功夫、改變賣點，這樣說不定就能讓人了解它的價值。

「命名」能產生新的價值

在改變名字之前，為過去沒有名字的東西「命名」，也有可能成為賣點。

接下來我要出個問題。

下面這些城市的共同點是什麼？

北海道室蘭市

神奈川縣川崎市

三重縣四日市市

福岡縣北九州市

你找到了嗎？

他們在「灣岸地區都有巨大的工廠區域」。

雖然在過去是象徵公害等的工業地區，但這些地區的機能美在粉絲之間形成話題。特別是夜晚時分，這些工廠看起來有如科幻電影場景一樣奇特。

從2000年代中期開始，這些工業地區的夜晚景色甚至有了「工廠夜景」這樣的稱呼。

於是，這片風景的價值突然大幅上升。

許多人變得想要一賞這樣的「工廠夜景」。

這個風潮的先驅者市神奈川縣川崎市實施「工廠夜景巡航」後，哈多巴士也推出行程，變成相當難預約到的人氣行程。

日本的其他城市也跟著川崎市的腳步，在2011年，前面列出的4個城市合辦了「第一次全國工廠夜景高峰會」。

現在則是又增加了6個城市，有10個城市加入這個市場。

這些城市在觀光上都是不太有人氣的城市，換句話說就是將這些賣不出去的城市，加上「工廠夜景」這個新興詞彙而變得閃閃發亮。

如果能像這樣將過去覺得很不錯的東西，加上明確讓人感受到魅力的名字，就會產生「賣點」和極大價值。

你正在販售的商品或服務，是否也有尚未命名的價值呢？

調整「外觀」就大熱賣

就算是同樣的商品，也有因為改變「外觀」而賣到翻的例子。

以最近的商品來說，就是明治的「THE Chocolate」。這個商品其實以前就有了，但是賣得並不好。後來先不動內容，明治大膽的重新調整「包裝」。

一般來說，巧克力的包裝是橫型的，並且會大大標示出巧克力的照片、商品名稱、口味特色等等。但是新包裝上並不凸顯這些元素，而是改以縱向呈現，加上可可果實的輪廓，並且依照口味設計不同的幾何圖形，型塑出亮晶晶、女性喜歡的方向。

當然，公司內部的上層也有「這種東西怎麼可能會賣」這樣的反對意見。但是開發者是以年輕女性為調查對象，並且以此為根據斷言「此商品不是以各位的年代為目標」，決定販售。

結果，這樣商品寫下了超凡熱賣的記錄。

結合「名字」和「外觀」的技巧

也有改變「名字」和「外觀」後就賣得團團轉的例子。

你知道一個名叫「NEJIZAURUS」的工具嗎？

這是專門在普通螺絲起子因為溝紋變淺或生鏽而無法鬆動螺絲時，用來拔除螺絲的工具，在那個只要賣出一萬把就能稱為大賣的業界，NEJIZAURUS從2002年發售以來，全系列累計賣出了250萬把，可說是神一般的商品。

其實這樣商品以前叫做「小螺絲鉗」，並且已經上市2年多了。但是幾乎可以說是完全賣不出去，於是決定改變販賣策略。

他們不只想要出貨到專門的批發商，也想賣到居家用品量販店等處，所以在公司內部公開募集新名稱。結果，決定使用這個帶有恐龍風格的名字「NEJIZAURUS」，同時改變了包裝。

雖然商品並沒有改變，但這樣商品卻以驚人的氣勢開始賣出去。

「小螺絲鉗」第一個月的販賣數量為15把，而「NEJIZAURUS」則約4500把。整年的販售數量也從800把成長到約7萬把，賣出將近100倍。

「鼻貴婦」這個高級面紙也是，因為改變了名字和包裝而大賣的商品。

此商品原本的名字是「柔潤面紙」，上市後經過了8年，市占率卻沒怎麼增加。後來接受廣告代理商的提案，決定不調整內容，重新設計包裝和名字。

其中出現了「鼻貴婦」這樣的命名和近拍白白軟軟的動物鼻子這樣的包裝案型。這個乍看之下有點胡鬧的名字，幾乎所有員工都不贊成。

但是負責人相當的喜歡，非要採用。真的推出市面後，居然爆發熱賣。營業額達到原本的3倍，先前只有一位數的市占率瞬間超過20％。

包裝在一開始有「兔子」、「海豹」、「山羊」三個種類，但只有「山羊」的銷量最差，調查理由後才知道大家覺得「山羊的眼睛很恐怖」。據說就是這樣才將山羊換成「北極熊」，明明內容物完全一樣，卻有賣得出去的動物和賣不出去的動物，這還真是有趣。

相關書摘 ►「打8折」跟「現金回饋2成」哪一種比較好賣？

書籍介紹

《為什麼這個商品可以賣到嫑嫑的？不靠口才、不用打折，扭轉「賣點」就能從滯銷變暢銷》，商周出版

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作者：川上徹也

譯者：高菱珞

日本最強，讓人買到想剁手指的王牌銷售專家────川上徹也

顛覆舊有框架的七種「王牌銷售法」！

為何明明是不錯的商品卻賣不出去？應該有不少業務人員都有這種煩惱。其實如果產品夠好，你無須改變它本身，只要改變銷售方法就能從滯銷變成暢銷。

當商品開始滯銷時，我們大多數人會認為，與其思考銷售方法，倒不如先思考開發「暢銷商品」才合乎道理。但是，實際上能夠參與「開發商品」的人數有限，而為了已經完成製造卻不知「該如何銷售」這些商品而大傷腦筋的人還比較多。這本書將教你如何將品質優良卻銷售不佳的商品，運用適合的方式銷售提升業績。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航