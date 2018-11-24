「打8折」跟「現金回饋2成」哪一種比較好賣？

文：川上徹也

「100人中有1人免費」請問這是幾折？

這已經是10年以前發生的事了。

有間家電量販店打出了「100人中有1人免費」的促銷活動，因為我「突然想到」該購買的東西，就晃進了店裡。

當我挑完東西準備結帳時，店員看著我的發票對我說：「啊！恭喜你中獎了，本次購物免費。」

雖然我知道這個活動，但從沒想過自己會中獎所以嚇了一跳，但與此同時我浮現的情緒竟然是「我應該再多買一點的！」然後才是「太棒了」。

因為我的購物金額大約是3000日圓。

因為景品表示法（註1）的關係，免費的上限為10萬日圓，但還是會忍不住想「如果我再拿那個商品的話就有好幾萬日圓了啊！」

雖然只有3000日圓，但能讓我免費獲得就應該非常高興了，可是人類就是這樣貪心的生物（如果再繼續買其他東西，走到結帳台的順序就不一樣了，也就輪不到我中獎，所以可能就只有我這麼貪心吧）。

「100人中有1人免費」是具有相當的吸引力，但從店家的方面來考量成本（去除宣傳等經費），平均起來大概就和9.9折的消費金額一樣。

但是包含我在內的許多人，都會覺得「100人中有1人免費」比「全店商品9.9折」更具有壓倒性的魅力，所以決定「反正都是買東西，不如在這裡買吧！」

「免費」就是這麼具有強烈吸引力的詞彙。

第5章要改變的是「價格」。

改變價格就能改變銷售方式，這個應該很容易想像吧！

但是，單純地認為「價錢砍半就會賣」，還是想得太簡單了。

接下來我將介紹，如同前面敘述在「和價格相關的銷售方式」方面下工夫而熱賣，或是「改變價格」而在最後獲得極大利益的事例。

為什麼她們「不用錢」？

雖然我前面寫了「免費很厲害」，但你知道有個明明是偶像，卻能夠無限「免費」使用她們照片的「免費素材偶像」嗎？

她們是雙胞胎姊妹偶像「MIKA☆RIKA」。

她們因為開放公開於網站上的照片給所有人使用，無論是商用或非商用，所有網站上的照片都可以免費且不需經過同意就使用，因為這樣的「免費素材偶像」行徑成為話題。

2個人原本各自在不同的企業上班，但因為喜歡嘻哈音樂而開始從事音樂活動。不過公司方面是禁止副業的，於是2人都離開公司，進入藝能事務所專心進行歌手活動，她們以「嘻哈雙子團體」的口號被推出。

但是成績卻相當慘澹，不消多久時間就開始把上班族時代的存款拿來繼續歌手活動，進入看不見未來的狀況。

轉機在2014年，她們受到商標使用費基本上免費的「熊本熊」啟發，出現「免費素材偶像」這樣的想法。免費的話，說不定自己的存在就能讓更多人知道，是從這種窮途末路的想法之中誕生的點子。

當然也有「說不定會被使用在很猥褻的地方這樣的風險和恐懼」，但是她們下定了決心，「要讓大家比現在更認識我們，不拿出勇氣的話什麼都不會改變」。

然後她們使用群眾募資的方式籌措資金，結果達成目標金額的1.5倍，還有對此企劃產生共鳴的創作者以近乎志工的形式參加，她們拍攝了超過1000張各種情況都可使用的照片，製作「免費素材」。

網站開設的第一天，就因為快讓伺服器掛掉的進站人數而聚集了大眾目光。「全部免費的偶像」這樣的概念，產生了超乎想像的效果。

還是嘻哈團體的時候，幾乎引起不了任何話題，但在成為「免費素材偶像」之後，她們就突然被各種各樣的媒體邀約。

最近也因為「免費寫真集」和樂曲（《無料女孩》）的免費下載成為話題，知名度也急速上升，成為當紅炸子雞。

當然，「免費」並不是永遠持續不斷的。

她們應該也想早點成為「付費女孩」，所以「先讓大家認識我們」這個策略確實奏效。

你手上準備推出的商品或服務，是否能夠試試先以免費代替宣傳，用來提升知名度的方式呢？

那家咖啡連鎖店「免費」的祕密

有間發跡於名古屋，現在已拓展版圖至全日本的咖啡連鎖店。

過去常見於郊外，最近在市中心也能經常看見那家店。

那間咖啡連鎖店有個隱藏的人氣菜單。

「早餐套餐」。

這樣寫應該會有人認為「早餐套餐，這不是每家咖啡店都有的嗎？」

沒錯。

但是這間咖啡連鎖店和其他家略有不同的地方是，他們強調「免費」。只要在早上11點前點選飲料，就免費贈送吐司和水煮蛋（也有「紅豆」和「雞蛋沙拉」可以選擇）的套餐。

覺得「這樣很便宜耶，去看看吧！」的人。

說不定你就是踏進了「免費」的陷阱喔！

我會這麼說是因為這間連鎖咖啡店的飲料，最便宜的也要400日圓呢！

當然，如果沒有點飲料，也不會有這個免費套餐。

回頭看看其他類似的店家，有相當多的店家用更便宜的價格提供咖啡加吐司、水煮蛋的「早餐套餐」。

但是，就算吃下原本就設定好價格的「早餐套餐」，也不會出現那種「好便宜」的情緒。可是為什麼只要說「吐司和水煮蛋免費」就會讓人出現「太超值了」的想法呢？ 太不可思議了。

為什麼人只要聽到「免費」就會失去理智？

人類發現「免費」具有特別的意義，可經由各式各樣的實驗來證明。

著名的行為經濟學者丹．艾瑞利（Dan Ariely）教授發表了透過2種巧克力來進行的實驗。

他在某所大學的學生活動中心同時販售高級巧克力和便宜的巧克力。

高級巧克力一個要價15分錢（大約是平常的半價），便宜的巧克力一個賣1分錢，結果有73％的人選擇購買高級巧克力。

因為能夠便宜買到高級巧克力來吃，算是一種合理的選擇。

接下來，他將二者一起降價1分錢，高級巧克力賣14分錢，便宜的巧克力變成免費。因為價格的差距相同，實驗結果應該和前一次不會有差異。但是結果出現了相當大的差距，選擇高級巧克力的人大幅減少至31％，剩下近7成的人都選擇免費的便宜巧克力。

就這個實驗結果，艾瑞利教授發表了以下這樣的意見。

「人類非常害怕失去或損失，因為選擇免費的東西不會有損失，所以看起來就特別有魅力。」

換句話說，只要不會有造成損失的風險，人就會對「免費」這個詞失去理性，說不定前面提到的那間連鎖咖啡店就非常了解這個法則。

「免費商業模式」要靠什麼賺錢？

有各式各樣的「免費商業模式」利用這個「免費的力量」展開。

最常見的就是先利用免費體驗，連結到定期購買的類型，像是雜誌、報紙、維他命都常使用這個方式。

各家假髮製造商實施的「免費增髮體驗」等也都是這種類型。

體驗一次之後就會想要認真地增加髮量，一旦開始增髮，接下來就需要定期的保養。所以就廠商的角度來說，就算一開始讓你免費體驗也能夠回本。

而最近還有另一種類型正在增加，這是以其他商業模式實現免費的案例。

像是「免費的國際通話服務」或「免費的手機遊戲」。

這些服務要從什麼地方來獲得業績或收入呢？

其實這個只要從部分的使用者那裡獲得金錢，就能讓其他使用者免費使用。像是「國際通話服務」，如果是電腦兩端的使用者通話就免費，可是想打給家用電話或手機的話就會設定付費方案。公司就是靠全體使用者中的一小部分人選擇了付費方案來獲得業績或收益，「手機遊戲」也一樣，因為有部分使用者購買了付費道具，「免費」才得以繼續下去。

透過免費而聚集起如此龐大數量的使用者，並且提供部分使用者白金級特別服務以獲得利益的商業模式稱為「免費增值」（Freemium）（註2）。

到了尾牙的時節，居酒屋常打出「幹事免費」的廣告，這應該可說是透過讓一個人免費而獲得多數付費顧客的「逆向免費增值」吧！

你正打算銷售的商品，能夠利用「免費的力量」想出什麼新的商業模式嗎？

註釋：

譯註：由日本消費者廳所管轄，為保護消費者權益，確保業者有公平競爭、讓消費者能客觀選擇商品，對商品的不當標示和誇張贈品有所規範的法律。 譯註：免費增值是一種應用於特定軟體的一種商業模式，它提供長時間的免費使用，但其中一些先進的特性、功能或虛擬物品則需要付費。「freemium」是一個混合型新詞，結合「free」和「premium」二個單字。

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書籍介紹

《為什麼這個商品可以賣到嫑嫑的？不靠口才、不用打折，扭轉「賣點」就能從滯銷變暢銷》，商周出版

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作者：川上徹也

譯者：高菱珞

日本最強，讓人買到想剁手指的王牌銷售專家────川上徹也

顛覆舊有框架的七種「王牌銷售法」！

為何明明是不錯的商品卻賣不出去？應該有不少業務人員都有這種煩惱。其實如果產品夠好，你無須改變它本身，只要改變銷售方法就能從滯銷變成暢銷。

當商品開始滯銷時，我們大多數人會認為，與其思考銷售方法，倒不如先思考開發「暢銷商品」才合乎道理。但是，實際上能夠參與「開發商品」的人數有限，而為了已經完成製造卻不知「該如何銷售」這些商品而大傷腦筋的人還比較多。這本書將教你如何將品質優良卻銷售不佳的商品，運用適合的方式銷售提升業績。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航