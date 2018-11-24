平淡生活注入「儀式感」，比荷爾蒙爆發注入的活力更讓人心動

文：高瑞灃

儀式感是感情的催化劑

儀式感像鑽石一般永恆，讓我們在某一天，因為某些柴米油鹽、雞毛蒜皮的小事而倦怠時，看到它就會回憶起那些生命中的美好時光。而婚姻中的儀式感讓我們學會在為生活奔波、為殘酷的現實拚搏時，依然保留一個詩意的、浪漫的遠方。

有一個線下市調，採訪了很多女生，問給她們一百萬元能不能把男朋友賣掉。讓人意外的是，很多女生都迅速回答可以賣掉，還笑嘻嘻地說，不需要100萬元，50萬元就可以馬上寄順豐快遞給對方，免運送到家，一點都不含糊。而同樣的問題問男生時，幾乎所有的男生都十分憤慨地表示，不可能！沒得商量！

採訪者又問女生，在日常的感情相處當中，會不會在意男朋友或老公忘了自己的生日；會不會在意情人節的時候對方不送自己禮物，不陪伴自己一起度過；會不會在意在一些比較有紀念意義的時刻，他忘記和自己說煽情動人的悄悄話？

並不意外的是，沒有一個女生回答不在意。

同時，也採訪了很多男生，問他們對以下情況的看法：有些男生因一時工作太忙而忘記老婆的生日；由於在一起很久了，所以認為情人節沒必要特意買禮物或製造浪漫的儀式；平常生活中，情話總是難以說出口。

不出意料，幾乎所有男生都覺得發生這種情況，情有可原。

有趣的是，採訪者再把問過女生的那些問題反過來問男生，假如老婆忘記他的生日，假如老婆在情人節整天在外面逛街也不陪自己，假如老婆一年到頭就像是一個熟悉的女漢子一樣，直來直往從來不說柔情的話，他們會不會在意？會不會覺得情有可原？

結果大部分男生都表示不願意。

社會心理學家說過，在我們的生活中，大多數男性都會以一種理性而沉穩的心態自居，他們認為女性都是感性的、脆弱的，甚至是無理取鬧的。所以有些男性，特別是結了婚的男性，往往會忽視生活中那些在女性眼中代表感情的儀式。

有他們看來，準備一份禮物花錢、花時間又耗精力，說情話既矯情又肉麻，所謂節日也不過是一個普通的日子而已，沒必要小題大做。他們的想法是，我愛你是在心裡，根本沒必要說出來，也沒必要刻意去做什麼，女人應該感受得到。

可問題是，有些女生偏偏就固執，你不說愛我，也不做那些在我眼中代表愛情的事情，我怎麼感受得到你愛我？

朋友文娟雖然和男朋友早就訂了婚，但一直以來她都不想結婚。訂婚時他們只匆匆辦了個儀式。很長時間過去了，對方始終沒有向她求婚，文娟內心不願意就這樣草草地和男朋友走進婚姻。

其實文娟能夠感受得到，正是因為他們已經訂了婚，男朋友才對這段感情漫不經心。在他看來，她這輩子註定是他的人，還搞那些沒用的儀式幹什麼。可是現在，他們的生活沒有一點驚喜，遠離一切浪漫，每天「坦誠」相對，打嗝、放屁、挖鼻孔，都十分隨意，沒有任何掩飾地暴露在對方面前。如今文娟回想起來，能夠回憶的美好瞬間，掰著手指都數不出幾件，可見她現在的生活過得有多隨意、多糟糕。

既然發現問題，那麼就要解決它。文娟主動向男朋友提出分手，男朋友很驚訝，在他的心裡訂婚和結婚沒什麼兩樣，求婚不過是一種形式，婚禮也是多餘的，只要有真愛，那些都不重要，所以他很想不通。兩個人是真心相愛，也決定要結婚，沒理由分手！僅僅因為沒有正式地求婚和一個正式的婚禮，僅僅因為生活中沒有浪漫，就要分手？浪漫可以當飯吃嗎？

文娟的回答很簡單，她真的很害怕今後的日子會像現在這樣過，想到一輩子都將這麼枯燥乏味、沒有任何色彩地度過，那簡直是生不如死。婚姻對她來說，確實是一種託付和認定，但也需要一種儀式，那個美好的儀式能夠表明她對這份感情的責任。她需要用一個正式的婚禮來開啟婚姻生活的篇章，這個篇章是充滿浪漫的，也是富含色彩的，是值得期待的將來，而不是一眼就能看到底的乏味。

求婚儀式和婚禮到底有沒有實際用處，我們誰也說不清楚，但是心理學家曾做過研究，他們在婚禮現場採集了新郎新娘和所有賓客的血液樣本，結果實驗發現：在婚禮中，每一位參與者的催產素都發生了變化。

這種催產素被稱為愛情激素或擁抱激素，實驗證明，催產素能決定愛情忠誠度以及婚姻持久程度。實驗結果還顯示，在婚禮上，新娘血液中的催產素大量飆升，提高了28%，其次是新娘的父母親，提高了24%，再其次是新郎，提高了15%，而各位賓客血液中催產素的平均水準也提高了9%左右。由此可以發現儀式感不管是在愛情層面，還是在其他更廣泛的層面，都會在生理和心理上，給予我們更多的安全感和幸福感。

然而，只要儀式一完成，不用多久，我們身體裡的催產素就會回歸到平常的數值，所以我們結婚或訂婚都不會帶來恆久不變的幸福感。如果想要感情永遠充滿新鮮感，那麼你和你的伴侶就要學會偶爾為你們的生活製造一些驚喜，比如送花、送禮物，比如在景色美麗的地方漫步，一起去看最美的星空，一起享用浪漫的晚餐，一起過紀念日等。

儀式感是將美好賦予生活和伴侶的最好方式，也是對生活和伴侶的尊重。儀式感不一定非要用金錢去實現，不一定是用金錢去滿足對方。湯唯在《北京遇上西雅圖》裡飾演的文佳佳有那麼多象徵財富的包包，生日有包、聖誕節有包、情人節有包、三八節有包，就連六一兒童節也有包，可最後她也只剩下包包。試想，如果文佳佳只貪圖富貴，只愛包包的話，那她還幹嘛要分手，和Frank這個不能給她奢華生活的男人在一起呢？

其實，大部分的女人根本不介意你有沒有給她足夠多的金錢，她們介意的是你有沒有給她愛。就像文佳佳說的那樣，他也許不會帶我去坐遊艇、吃法餐，但是他可以每天早晨都跑幾條街，為我去買我最愛吃的豆漿油條。這才是大多數女人最需要的，有錢沒錢不重要，重要的是你是不是照顧得周到細緻。

儀式感與金錢、權力、地位無關，更多的是內心深處對對方的愛，過上有儀式感的生活也許可以從做一餐美食、過一個紀念日開始。

朋友陳實經常和大家吐槽她的老爸、老媽，說自己天天被爸媽秀恩愛、「撒狗糧」。「你知道嗎？我爸媽真的是天天給我「餵狗糧」啊！我一個「單身狗」每天都要受到一萬點的暴擊，傷害值比王者峽谷裡的關羽還高！」

她爸發了獎金，要她陪著去買新手機。兩人在手機店裡逛得好好的，誰知她老爸突然跑到隔壁金店，一眼看中一條項鍊，非要立刻買下來給她老媽作為結婚紀念日的禮物。

原本要買的手機不能買了，人家爸爸卻也一副無所謂的樣子說：「舊手機將就將就還可以用，以後再換也行，但是結婚紀念日就不一樣了，一年只有一次，必須好好過。」買了項鍊以後，爸爸挺開心，一路上捧著項鍊盒子反覆向陳實確認：「妳媽會喜歡的吧？妳媽應該會喜歡吧？我看這條項鍊挺適合她的，我想她會喜歡的！哎，妳說她會不會喜歡呢？應該會喜歡的吧？妳覺得呢？」

「這還不算完，」陳實說著說著，情緒愈來愈激動，「買完項鍊剛到家，我就看見我媽媽穿得漂漂亮亮的，明顯是精心打扮了一番，坐在沙發上，面前的茶几上還放著一部嶄新的手機，她說看我爸的手機已經用了有些年頭，很舊了，早就想買一支最新款、最高配的手機給他，作為結婚紀念日的禮物，然後，我媽還招呼我爸趕快去換衣服，之後老兩口要一起出去吃浪漫大餐，慶祝他們的結婚紀念日。」

而此時陳實非常不解風情地堆起笑臉，諂媚地問她老媽：「那我怎麼辦呢？我晚上吃什麼？要不我換衣服和你們一起去慶祝吧？」

她母親大人正忙著幫她老爸把西裝肩頭並不存在的灰彈掉，頭也不回地告訴她：「我們過結婚紀念日和妳有什麼關係？這麼大了，吃個飯都還要老娘管嗎？妳說妳單身這麼久，也不知道帶一個男朋友回來，晚飯自己解決吧！就這樣了，再見！」

說完，兩人手挽著手，親親熱熱地出門了。在吃了一大把「狗糧」之後，陳實深深地懷疑自己到底是不是他們親生的。

陳實爸媽並不僅僅在結婚紀念日當天這麼恩愛，平時他們的感情就很好。陳實從小到大很少看到父母吵架，就算吵架也都是當天解決。這是她父母之間的一個約定，每個大大小小的節日都要一起過，都要認真對待。幾十年來，他們生活得很有情趣，很有意思，不管什麼時候，都會記得製造驚喜和浪漫給對方。他們用專屬於自己的愛情儀式感，提醒自己感恩和珍惜，用愛和智慧以及耐心，化解掉漫長婚姻生活當中必定會出現的矛盾和爭執，就連陳實都承認，儀式感就是她父母能夠保持愛情常鮮的祕訣。

儀式感像鑽石一般永恆，讓我們在某一天，因為某些柴米油鹽、雞毛蒜皮的小事而倦怠時，看到它就會回憶起那些生命中的美好時光。而婚姻中的儀式感讓我們學會在為生活奔波、為殘酷的現實拚搏時，依然保留一個詩意的、浪漫的遠方。

今年七夕，樹小姐和男朋友大吵了一架，因為他忘記牛郎織女相會的日子，也就是中國的情人節。

樹小姐說自己早就幫男朋友準備禮物，精心打扮了很久，可是遲遲沒有接到男朋友約她的電話，最後她沉不住氣主動打電話過去，問他在哪裡，在做什麼，對方用半死不活的語氣告訴她，他正在家玩遊戲。

樹小姐很生氣地質問他：「你不覺得今天我們應該一起吃個飯嗎？」

他男朋友卻回答她：「什麼時候都可以一起吃飯啊，為什麼非要今天？」

男朋友的反應讓樹小姐很是驚訝，她追問道：「你難道不知道今天是情人節嗎？」

男朋友不明所以地反問她：「情人節不是2月14日嗎？」

樹小姐耐心地解釋：「今天是七夕，是牛郎織女一年一度相會的日子，是鵲橋一年中唯一一次在銀河上搭建起來的日子，是中國的情人節！」

可男朋友接下來的態度讓樹小姐有些抓狂，他不但不承認自己的疏忽，還吐槽說：「這種節日有什麼好過的，一年一個情人節就夠了，還冒出一個七夕，怪不得今天去哪人都特別多。這些節日也就是商家炒作出來的噱頭，呼攏女人去消費而已，吃飯要排隊，商場裡到處都是人，還不如在家玩遊戲來得自在，我們這叫錯峰 。」

「錯你個頭！」樹小姐生氣地掛掉男朋友的電話，最後，她一個人打扮得漂漂亮亮地去吃了一頓大餐，吃完以後，她似乎想明白了很多事。

她的這個男朋友已經很久沒有給過她什麼驚喜，兩個人在一起的時間久了，很多浪漫的事情讓他開始厭煩，甚至連正式出去約會的次數也愈來愈少。儘管樹小姐知道，戀愛時間長了肯定不如剛開始在一起的時候熱絡，她可以接受日子稍顯平淡，但是卻絕對不能接受一點溫馨浪漫的時刻也沒有，況且她要的浪漫從來都不是一定要對方大張旗鼓地浪費金錢，節日和紀念日也不需要煞費苦心地去準備。平常日子裡只要用心都能成為驚喜，就像是你隨口說想吃蛋糕，他下班回家就會帶回來；點咖啡時忘記囑咐加奶、加糖，他會記得幫妳提醒服務生，僅此而已。就像這個七夕，哪怕他只是在家裡為妳做幾道妳最愛吃的菜，也是令人感動的驚喜。

一個真正在乎你、愛你的人，總會想方設法地讓你開心，這些事情和什麼時間、人多不多、路上堵不堵沒有任何的關係。不能以此指責女人天生勢利，愛慕虛榮，貪圖錢財。

亦舒在《喜寶》中的一句話被很多女人認同，「我要很多很多的愛。如果沒有愛，那麼就很多很多的錢。」事實是男人沒錢，也不想給女人愛。自己不努力，不疼女朋友，等到女朋友提出分手了，就咬牙切齒地給對方扣上拜金的帽子。

相信所有男人應該都見過那些絕世好男人如何寵妻的，也相信很多男人並非不懂怎樣讓女朋友高興，說穿了還是自私，他們更愛自己。不給女朋友花錢，也不願意給女朋友更多的愛，還希望她死心塌地地跟著自己，當自己的保姆，真是異想天開。

寵女朋友、關心女朋友這件事，和有錢沒錢真的沒大關係，有錢的話你可以送Gucci酒神包，沒錢的話你可以送個對方喜愛的小玩意；有錢的話你可以開著BMW送她上班，沒錢的話你可以陪她一起搭公車；有錢的話你可以帶她出國度假，沒錢的話你可以和她城市周邊遊。關鍵是你對她的那份心意。

在廣告公司工作的周宇似乎就是樹小姐口中的絕世好男人。他以前追女朋友的時候就很會製造浪漫，看電影、送鮮花、放煙火、送禮物、發紅包，樣樣不落，甚至結婚兩、三年後，在我們眼中已經是老夫老妻的情況下，他還會事先瞞著老婆，和朋友們商量籌劃替她舉辦生日派對。

於是，在周宇老婆生日那天，朋友們都集體配合他的計畫。先是有人打電話把周宇叫出來，和他老婆說公司有緊急公務需要他去處理，接著又找人約他老婆出來逛街，把家留給另外一群朋友幫忙布置。和周宇老婆一起逛街的朋友，算準時間假裝說想吃她做的菜，不肯在外面吃飯，把她哄回家。

在她拿鑰匙打開門的那一刻，周宇捧著一個大蛋糕站在她面前，身後是布置成粉色且擺滿鮮花的家，還有一群起鬨的朋友。在熱鬧的氣氛裡，所有人都看見周宇老婆臉上驚喜又幸福的笑容。

那天晚上，周宇老婆發了一則動態：親愛的，謝謝你結婚後還待我如初，謝謝你替我製造的儀式感，我最喜歡的不是玫瑰、氣球和蛋糕，而是背後你為我花的那些心思。

大多數時候，所謂的儀式感就是表達，那一刻因為被對方重視而變得不一樣，有一份溫暖，有一份閃耀，有一份珍惜。儀式感是愛情最好的催化劑，並不是奢華到非要有roseonly玫瑰，一支普通的冰淇淋也能表達同樣的愛。

我能給你很多，但這次可以特別一點；我們生活很久，但這次可以改變一下。所有的一切，都是為了讓我們的生活變得更加美好。

《小王子》中的小狐狸說：「儀式，它就是使某一天與其他日子不同，使某一刻與其他時刻不同。」那個願意為你製造儀式感的人，是願意把你放在心尖的人，因為愛與尊重，才想為你花心思，想讓你的生活多點色彩。

情人節的禮物、生日的驚喜，這些都是愛情裡的儀式，這些紀念日裡小小的浪漫都值得我們提前一個月去期待，這些儀式讓我們在剩下的三百多天裡有東西可以回味，想到就會開心。這些儀式感不是做作，不是俗氣，是平淡生活裡總要有的調味品。

有人說，儀式感這件事真是太浪費時間和金錢，用各種理由來推脫，但儀式感並不是一味地一擲千金、用很大的排場來體現，才能顯示這件事情的重要。儀式感不過就是一頓親手做的飯，一首學了很久、要在那天唱給她聽的歌，甚至只是回家的路上買的一袋辣條 。

對很多女生而言，真的不需要你用大筆的錢來討她開心，更不在乎你轉帳的金額是五．二〇元還是五百二十元。她要的不過是你心裡有她，你願意用特別的方式讓她快樂，願意和她一起去記住那些感動的瞬間。

感情都是要經歷過初戀、熱戀後趨於平淡的，這種平淡要想長久其實也很簡單，不過是早安的一個吻，讓她一天都有好心情；不過是睡前的一杯牛奶，讓她帶著幸福感在你身邊安然入睡。

平淡日子裡注入的儀式感，比雙方荷爾蒙爆發時注入的活力更讓人心動。

要讓你愛的那個人開心，永遠都那麼簡單。而想要一直相愛，儀式感是不可或缺的。

書籍介紹

本文摘錄自《儀式感：把將就的日子過成講究的生活》，時報出版

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作者：高瑞灃

村上春樹說：「儀式是一件重要的事情。」

它讓今天和其他日子不同，使此刻和其他時刻有別

儀式或許無法為你帶來幸運，但因儀式感而起的自覺，將使你開始思考生活，了解自己，進而重塑人生價值與意義。

你日復一日地為生存奔波，卻忘了生活長得什麼樣子；你整天泡在瑣碎的日常裡，是否感嘆：長大成人就是這麼一回事？

其實，生活很簡單，既然每一天都是人生的幾萬分之一，那就要過得特別而值得回憶，儀式感大概就是這麼一回事。用心對待看似平凡的小事，生活就是一個接著一個的節日！

儀式感不見得是多大的事，心情好時買花，可以增加愉悅感；心情不好時買花，可以讓煩惱減半。

在有限的能力與條件下，追求最好的事物與生活，培養求好的生活品質，進而豐富自信與心胸，找尋生活中最美好的事物，創造愉悅多元的心靈空間。

用心去生活，而不是拚命生存；將就的是日子，講究的才是生活。充滿儀式感的生活，才能讓平淡的日子，遇見富有格調的生活。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航