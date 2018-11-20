若只比「政見契合度」，韓國瑜其實小勝陳其邁

文：林子元（美漂工程師）

大家都說要談政見，那我就來分享一下我的心得。雖然我是美漂人士，只有因商或探望長輩而去高雄，難以了解高雄人的日常跟心聲，因此我主要以高雄本身的產業結構跟兩位候選人的政策相容性來討論，而不針對兩人人格特質跟經歷。

首先就北漂的議題，高雄市政府經發局的資料（註1）顯示，高雄市從2012年到2017年，25-29歲及30-34歲勞動人口分別下跌14千人跟29千人，所以看起來年輕勞動力外漂的情況是蠻普遍的。

接著我翻了一下各政府網站的數字，也找了一些高雄和其他城市不一樣的特點。高雄有國際雙港，農漁業的營業額所佔產業比例為全國平均近兩倍（註1），工業中最大是鋼鐵業5300億，其他依序是塑膠、半導體、化材、電子、石化都在1000-2000億，而其中成長率最低的是半導體（註2）。觀光業來說，高雄為第四大外國觀光客旅遊城（註3），僅次於台北、新北跟南投。每100個外國旅客到高雄的比例從103年的32人降低到106年的20人，但前十大旅遊景點沒有一個在高雄（註3），所以用一般推廣單一景點的方式是行不通的，可能要像泰國（派對風）或太平洋小島（渡假風）等等這種特別的包裝才能吸引觀光客。

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候選人的政見裡，兩個人都說要招商就不管了，陳其邁最近的經濟重點是橋頭IoT園區、工業4.0跟半導體聚落，而韓國瑜的重點是醫療愛情產業鏈、旗津免稅區、南南合作推廣農漁產品。

先從陳其邁的開始講起，雖然這樣說不好意思，但是IoT跟工業4.0的大餅都不是高雄有機會參與的。

IoT（物聯網）有很多基本的問題沒有解決，例如傳輸安全、系統可靠性、後端系統及前端應用，而工業 4.0 基本上是以上說的IoT + AI的結合，放到工業的應用減少人力跟維修成本，然而高雄一來軟體產業不強、二又不是高階機工具重鎮，不管是人才還是產業上都沒有根基。再來半導體聚落，從現在台灣缺水缺電的情況來看，任何地方發展半導體都有很可能卡關，就像之前的台積電3奈米事件。陳其邁也有談到傳統產業轉型，但對於如何增加現有產業上下游的交流，讓整個產業鏈在高雄有增加價值（added value）的著墨很少。

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再來是韓國瑜的，我個人覺得愛情產業鏈不是很可行，因為世界知名的結婚景點都是拿整個城市的包裝來宣傳（註4），而且主題不出沙灘、城堡、天然美景，所以把目標限定在向亞洲其他地區推廣台灣的婚攝可能相對實際一點。醫療產業鏈比較可行，畢竟台灣的醫療體系世界有名，而台灣的健保也有很嚴重的財政坑洞，如果台灣能開放一部分的醫療資源去提升醫療人員的待遇跟觀光的收入 （旅館、照護、飲食） 的所得，是可以增加現有產業的利用率的（例如住房率大概只有 55%的旅館）。

旗津免稅區的部分，我不知道可行性如何，不過如果過的話，大概沒有人會反對免稅區可以帶動地方經濟的這個假設，至於推廣農漁產品完全是通路問題，假設兩個人的政策跟執行完全一樣，民進黨的台獨立場，確實會讓他們在通路上比較吃虧。

簡單的講起來，兩個人的政策都有漏洞，都需要再討論，但陳其邁主打的方向，比較沒有利用到高雄在基礎建設和現在產業結構的強項，而且都會需要投入很大量的資金，因此單就現在政策跟地方產業的契合度來說，我覺得韓國瑜還是小勝。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航