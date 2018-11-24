一個人最多能經營的關係是150人，而臉書的交友上限卻是5000人

文：楊嘉玲

先從外圍的關係盤點起，再慢慢進入核心關係，能幫你逐漸熟悉清理的流程，提升信心。更重要的是，透過一次次的篩選、切割，我們也能開始懂得自己的標準、原則、喜好，進而更加認識自己。最後，學習將寶貴的專注力，投入在能讓自己持續發揮價值且互動起來是輕鬆、相互理解的關係裡，一起成為更好、更快樂的人。

第一階段：整理社交網絡

根據鄧巴數字，一個人最多能經營的關係數量是150個人，而臉書、Line的交友上限卻是5000人，幾乎是正常人可以承受人數的33倍？難道使用這些工具，真能讓我們變得更會交朋友嗎？

答案絕對是否定的，通訊軟體之所以訂出如此高的數字，主要仍是為了商業目的。透過好友不停地更新、傳送新訊息，佔據你的注意力，讓你可以持續停留在上頭，以提升廣告效益並刺激消費。同時，改變你接受訊息的方式，成為你理解世界的入口，全面性影響你的思考、情緒和行為反應。

可使用一段時間後，你是否慢慢發覺：

「瀏覽朋友的動態訊息，消耗你許多時間，而你真正想關注的事情，卻被埋沒在人海中。」 「常常有一種錯覺是，不知道自己的下一步該怎麼走，卻對別人的動向瞭若指掌。」 「總覺得別人的人生都過得愉快，只有自己活得烏煙瘴氣。」

是時候，整理並過濾訊息來源了，透過有意識的管理每天需要接觸的人事物，從根本改變你對生活的認知。

找出影響心情的烏雲

請花一點時間，打開你手機或電腦中正在使用的社交通訊軟體，點開「朋友欄」，看看裡面有沒有哪些人的發言，常常讓你感覺到不舒服，例如：經常分享極端的想法、文章、不停的抱怨、內容空洞的自拍或感想、會莫名攻擊或挑釁他人等等，任何你覺得會影響心情的人，你都可以將他們從你的心理空間移除，不再花心力消化這些訊息。

因為你的瀏覽、留言或按讚，正在提供他們能量與養分，繼續製造讓你覺得毫無價值的訊息，甚至傷害你的情緒。別讓對方的烏雲，遮住你世界的陽光。

移除時，你有2個選擇，假如你很確信這段關係不會有任何互動，對方後續的任何反應都不會影響到你，你可以直接按下刪除或封鎖鍵，讓對方徹底無法再跟你有聯繫，或得知你的消息。

但如果你只是不喜歡這個人的發言，偶爾仍需要聯絡，或顧慮對方如果知道你解除朋友關係，會造成你實質的困擾，你可以先選擇「取消追蹤」。光是這個動作，單方面將對方從自己內心移出，就可以省下你許多瀏覽、駐足的時間。

同時，記得設定將來任何人想加你為好友，都需要先經過你的同意。避免過多的關係與資訊，消耗你的注意力和內在空間。

手機通訊錄的整理

不只社交軟體上的關係需要整理，手機通訊錄也需要定期清理。一些從沒打過的電話、只是交換過名片的點頭之交，或是很久沒有聯繫的同學、同事、朋友、客戶、廠商，將之刪除，減少手機記憶體的負荷。或許有些人會不解，現在儲存、雲端空間都很方便，容量甚至到無限大，根本用不完，為何要多此一舉做這個動作？況且如果哪一天需要聯絡該怎麼辦？

必須承認，這一個動作的心理意義大於實質需要。通訊錄名單不若社交軟體，會製造許多聲響、刺激，消耗你的注意力，清理的目的比較像是盤點你已擁有的資源，並將注意力留在此刻對你而言，想珍惜維持的關係上。畢竟，你會擁有對方電話，代表你們生命曾經有過某種程度的交集與來往，還能繼續留在你通訊錄裡的人，應該都是你會想再見面的人，時不時的回顧、檢查，也算是一種提醒，記得問候與關懷對方。

至於哪一天若需要聯絡怎麼辦？這個問題就像是你捨不得丟棄舊東西，心想總有一天會用到的意思是一樣的。那一天，發生機率是微乎其微的低，而且到那個時候絕對有別的方法或物品可以取代，不需要佔用現在的空間，為一個不確定會不會發生的狀況做準備。

重要的不是東西該不該被留下來，而是我們願不願意相信自己有能力應付各種變化。

同樣的，有些人如果已經從我們生命中淡出，感謝對方的陪伴，是你能為這段關係畫上的最美的句點。

與其相濡以沫，不如相忘江湖。假使有一天還有緣分重新聯繫，老天爺會留下線索讓你們可以繼續來往。

相關書摘 ►面對一段有問題的關係，如何決定該割捨還是修復？

書籍介紹

《我決定，生活裡只留下對的人：動手處理消耗你的人，擺脫煩雜忙的互動，過你想要的理想人生》，采實文化出版

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作者：楊嘉玲

父母、情人、公婆、夫妻、朋友……這些原本以愛、以善為起點的關係，卻不知從何開始讓你倍感壓力，充滿負擔。你仍然關心他們，但相處起來卻痛苦至極。

在這些人把你的快樂吞噬前，動手處理掉吧！

重新檢視生活中所有的人際關係吧！就像打掃房子一樣，一一整理，一一歸位，找出影響你心情的烏雲，把壞掉的關係、用不到的關係，從你的人際清單裡直接劃線刪去！將專注力拉回在自己該在意的事情上。

朋友、同事、同學……過去關係再好的人，只要時間改變，立場不同，關係就一直在變。很多關係其實已經造成了你的困擾和不愉快，但卻因為罪惡感勉強和對方相處。主動離開一段感情、斷絕過去的朋友、辭了不對的下屬（主管），並非無情，而是對關係成熟的表現。因為過去的美好已走到分岔路上，分離是必然，讓關係再次流動，才能讓彼此都能有機會找到「對的人」。

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航