面對一段有問題的關係，如何決定該割捨還是修復？

文：楊嘉玲

要割捨還是修復，取決你想得到什麼

我常常遇到一些人，嚷嚷著要辭職或離婚，但好多年過去了，他依然待在原地不動。可也有另一群人，你很少聽他抱怨，但突然有一天，你發現他換工作了，或是結束一段為期不短的感情。而在聊天的過程中，我發現他們很習慣為自己「做決定」，當遇到困境時，他們不太花力氣徵詢別人的同意或保證，而是想清楚自己要的是什麼，然後行動。

於是我漸漸發現，一個人成熟與否的指標，就在於他有多麼的習慣為自己做決定。

當遇到不合理或不舒服的事情，他是待在原地埋怨，等著別人解決問題？還是主動做出反應，在有限的選擇內，創造最能滿足自己需要的結果？不同的心理狀態，就會產生出不同的行為模式，最後編織出不同的人生境遇。

一個遲遲不敢做決定的人，經常是因為害怕承擔結果，只好讓拖延，壓縮自己生命的空間。但他們忘了，其實不做決定，也是一種決定。這麼做，生活會不會變得比較簡單，必須由當事人自己回答。

但可以預料的是，自己做選擇通常會比較「甘願」，無論結果好壞，都願意承擔。

所以，書裡雖然提到許多清理帶來的好處，特別是自由與掌控感，但相對的我們也得承擔更多的責任，不能再拉著別人替我們買單。例如：送婆婆去安養院的小皖，當她沒有選擇和先生一起扛起婆婆的照護工作時，未來她自己的爸媽需要有人看顧時，她也就無法要求先生提供援助，除非先生自己願意。

秀英，當她選擇離婚、帶著女兒搬離，切斷和夫家的連結時，她所要面對的財務壓力、教養責任，相對的也會比較沉重。

當你選擇獨立的生活、澎湃的夢想，不讓爸媽插手你的人生、工作、感情時，你也得接受將來有天你需要買房、有人幫忙帶孩子、當救援投手時，他們是可以冷眼旁觀的。

但你必須相信，這麼做才是對彼此都好的決定。因為當你能學會真正的獨立，他們才能懂得把重點放回自己身上，於是你會明白原來長大，就是深刻的懂了，沒有人可以什麼都要，卻不用付出代價，願意捨棄，才能挪出空間，重新獲得。

在關係中，「取」與「捨」是同一組出場元件，硬要拆開選購，只會付出更大的代價。深刻地付出後，仍敢放手的人，才是真正心靈自由的人。

當你敢大聲宣告：「我決定，生活裡只留下對的人」，那一刻起，你就是一個足夠成熟且清楚自己要什麼的人。這樣的果斷與堅定，將使你成為關係的主人，而不是附屬品。

不割捨，是因為你還有想得到的

之前在出版《心理界限》時，我遇到一些讀者一直跟我抱怨別人對他造成的傷害，但當我建議他可以練習設立界限時，他又有許多「可是」、「但是」。那時我不解，我以為可能是自己寫得不夠好、觀點不夠獨特，才會無法說服人行動。

但在創作這本書時，我漸漸懂了，那些人不是不懂界限，而是在比較後，他們內心深處很清楚，留在原有關係、不行動，是可以獲得更多好處的，只是表面上的自己還沒意識或不肯承認，所以持續抱怨。畢竟無人怪罪，是更痛苦的。

不設界限，少了控制權，但多了一份保障或庇護；勇於割捨，沒了依賴，卻得到更多的可能與空間。

哪一個比較划算，沒有標準答案，但唯有你為自己下決定，而不是等著別人替你安排，才是真實的存在。記得「沒有最好的選擇，只有對自己的選擇負責」，你就不容易因為害怕失敗或受傷，而做不出任何行動。

人是變動的，不同的階段有不同的渴望，重要的不是對方是誰？而是你需要什麼。

幸福，就是該割捨的不強求，該維繫的努力修復。

願你我都能越來越掌握取與捨的平衡，並明白緣分不只有一種模樣，有時離別，是為了讓關係還能活在回憶裡，在將來的某一天，有機會再度重逢。

無論是離開，還是留下，你都清楚自己為的是什麼。

相關書摘 ►一個人最多能經營的關係是150人，而臉書的交友上限卻是5000人

書籍介紹

《我決定，生活裡只留下對的人：動手處理消耗你的人，擺脫煩雜忙的互動，過你想要的理想人生》，采實文化出版

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作者：楊嘉玲

父母、情人、公婆、夫妻、朋友……這些原本以愛、以善為起點的關係，卻不知從何開始讓你倍感壓力，充滿負擔。你仍然關心他們，但相處起來卻痛苦至極。

在這些人把你的快樂吞噬前，動手處理掉吧！

重新檢視生活中所有的人際關係吧！就像打掃房子一樣，一一整理，一一歸位，找出影響你心情的烏雲，把壞掉的關係、用不到的關係，從你的人際清單裡直接劃線刪去！將專注力拉回在自己該在意的事情上。

朋友、同事、同學……過去關係再好的人，只要時間改變，立場不同，關係就一直在變。很多關係其實已經造成了你的困擾和不愉快，但卻因為罪惡感勉強和對方相處。主動離開一段感情、斷絕過去的朋友、辭了不對的下屬（主管），並非無情，而是對關係成熟的表現。因為過去的美好已走到分岔路上，分離是必然，讓關係再次流動，才能讓彼此都能有機會找到「對的人」。

Photo Credit：采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航