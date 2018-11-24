李明璁《邊讀 邊走》：關於《戀人絮語》的，戀人絮語

文：李明璁

關於《戀人絮語》的，戀人絮語

Dear，你知道的，我鮮少沉默寡言。喜歡和你說話，我總是叨叨絮絮地，說著。

都在說些什麼呢？或許記得的不表示重要，忘記的也並非不在乎。因為戀人的訴說不為別的，多半只為訴說本身。就像羅蘭巴特（R. Barthes）所形容：「無數片段的話語，一有風吹草動就紛至沓來。」

你知道的， 我愛極《戀人絮語》（Fragments d’un discours amoureux）這本書。所以當出版社前來邀稿，我開心一口答應，而後卻腸枯思竭不知該如何進行所謂導讀（學術體的書寫總覺無趣）。

於是我決定東施效顰，甘犯大忌地模仿巴特；我要把他的後設討論再一次後設化，將他的開放文本又一遍任性重寫。以對你的絮語為名。

A：ATTRACTION 吸引力

關於述說戀人的吸引力為何如何，其實就像是一堂符號學的導論課：請區辨哪些是「吸引力」這個愛情符號構成的物理性樣態（身材面貌）與社會性意義（形象感覺）？哪些吸引力是明示在外、而哪些則隱藏在內？最後，請思考構成這些「吸引力」之所以成立的反面對照：毫無吸引力。

B：BODY 身體

身體如果單純作為性慾對象， 就只是消費的——行為上快速而明確的發洩與「完成」；但如果成了愛慾對象，便有了發掘探索的生產性。戀人常會不疾不徐地瀏覽、然後仔細端詳彼此的身體，用巴特的譬喻來說：「好像孩子們拆開時鐘，想看看時間究竟是啥玩意兒。」

C：CHOICE 選擇

日常生活的行動多半是非此即彼的選擇，就像看足球賽總會挑一隊來支持。

然而戀人間的狀態卻經常模稜兩可——有時進退維谷， 有時並行不悖； 於是既歡樂又悲傷， 便成了電影裡演員最難詮釋的戀人表情（ 巴特倒是將親愛的你詮釋得精準無比﹕「我偏要選擇不做選擇； 我情願吊著， 但我是在繼續下去。」）

D：DISASTER 災難

戀人的世界末日，在於彼此所共同成就之不可逆的局面。巴特的描繪相當鮮明：「我是如此整個身心都投射對方身上，以致他一旦不存在，我就再也無法抓回我自己，恢復自我。我徹底完蛋了。」看來愛情的災難其實就是鏡像的破滅——戀人以為必須看著對方， 才能照見自身； 於是鏡子不存在時， 即使人仍直挺挺站在原地，卻竟然再無法意識到自己。

E：EMBRACE 擁抱

擁抱總是指向一體兩面的身心狀態：倚靠與束縛；從此我們相互需要卻也相互約制。這微妙的結合動作竟讓戀人互為母子般地依存，難怪巴特覺得，擁抱讓我們既在夢中但又清醒，感受著孩提時代聽講故事即將入睡前的快感。

F：FRAGMENTS 碎片

這是《戀人絮語》的書名關鍵字（法文原版和英文譯本都相同）。巴特為這些「碎片」找到了安身立命的家——一個語境的結構。彷彿政治聲明般地，他宣稱要幫零碎飄散、到處可聞但卻又備受壓抑排擠的絮語們，平反。就像在戀愛中愈是無益之事，可能愈有意義、也愈能顯示其純粹力量。碎片般的話語也是。

G：GIGGLE 傻笑

戀人突如其來孩子般的傻笑，雖然有點莫名所以，卻彷彿說了千言萬語。傻笑像是巴特倡議的開放文本，先讓讀者（儘管只有唯一一位）自由再寫，爾後又一起跟著，傻笑。

H：HEART 心

心和心臟是不同的，巴特說心會隨著慾望與想像，擴張或收縮。我想，心因此不是一樣東西（器官），而是一種過程，可以託付或奉獻出去，也可能壞死或粉碎。甚者，在消費社會裡，心成了一個符號，人人都會畫、會比的簡單圖像，流行歌曲日以繼夜、耽溺唱著的字眼。親愛的，當這世界「心」的數量遠多於人口數時，我想你經常的無心恍神，或許是種美好特質。

I： I LOVE YOU「我愛你」

與其說這是一句話，不如說是一個口哨。在無數情境中戀人反覆地吹響它，明亮地，卻沒有一次音韻完全相同（儘管期待著相同的回聲共鳴）。「我愛你」因此不算是告白或誓約，只是個清晰明瞭的，cue。

J：JEALOUSY 嫉妒

巴特談論嫉妒實在太過犀利，我崇拜又嫉妒，實在無言狗尾續貂，只能全文引述複誦：「作為一個愛嫉妒的人，我得忍受四種痛苦：由於我愛嫉妒，由於我因此責怪自己，由於我擔心我的嫉妒會有損於他人，又由於我自甘沒出息：因此我因受人冷落而痛苦，因咄咄逼人而痛苦，因瘋狂而痛苦，又因太平庸而痛苦。」（所以我該因太平庸的痛苦而就此停筆了嗎？）

K： KISS 吻

青少年期的愛侶，會以棒球攻佔壘數來比喻不同「階段」的身體接觸：接吻被當成是擁抱（上一壘）之後的跑進二壘（在愛撫和性交之前的接觸程度）。

但或許只要一個深刻的吻，就堪稱一記全壘打；因為相較於動物進行交配，複雜的吻卻是人類獨有。其實有很多部落接受婚前性行為，卻嚴禁婚前接吻；對他們來說，口中呼出的氣是靈魂的體現，吻則是兩個靈魂的交合。那麼就讓我們的吻成為一個多重喻意的載體，而不再只是急欲過渡到「下一階段」的生理作為。

L：LOVELY 可愛

「可愛」這形容詞很有趣可愛，它總是無須附帶說明地同義反覆且自體證成（「你好可愛所以我很愛」）。訴說一種籠統的可愛並非便宜行事， 親愛的希望你能明瞭，那是遍尋語言、卻沒辦法精準描述你的整體性（而非局部）完美時，不得已採取如巴特所言：「一種語言疲乏所留下之無可奈何的痕跡。」

M：MISS 思念

如果戀人絮語有個排行榜，「我想你」說不定有可能比「我愛你」還來得經常被說出口。訴說思念時， 在光亮的那一面是聚合的想望， 但同時在幽暗的另一面，卻又琢磨著離散的想像。思念因此不是消極的唉嘆，而是如巴特說的「成了一種積極的活動，一樁正經事（使我其他什麼事都幹不成）。」

N：NO 不

戀人們都想從他們辭典中刪去的字（然後處心積慮找各種委婉的替代字）。

O：OBJECT 對象

「戀人愛上的是愛情本身，而非情侶。」巴特這麼說。我想他會同意——我愛上的也可能是閱讀本身，而非《戀人絮語》。

P：PERSIST 執著

巴特認為因為戀人充分肯定著愛情中有價值的東西，於是愛情中所謂「行不通」的因素也就無足掛齒——「這種執著便是愛情的示威」。人們常說愛情使人盲目，我倒覺得愛情讓人「白目」（「對，我都知道，但我還是要……」）。

Q：QUARREL 爭吵

爭吵是生命中必要的好萊塢Ｂ級電影，有時候你就是突然不想扮好角色，也懶於澄清事實或討論轉機， 只想放任話語， 以一種故意誇大的姿態荒謬演出（於是顯得驚恐又好笑）。爭吵和旅行一樣，其實都鮮少帶著明確意義出發，卻總諷刺地宣稱將找到一些意義。巴特因此花了較多的篇幅， 向我們證明：「爭吵是一種沒有受孕風險的交歡。」

R：REPEAT 重複

愛侶之間的對話是最不害怕重複的台詞； 或者說， 不厭其煩地表述（無論就形式或內容而言），本身即是戀人絮語的核心運作。愛情是帶領我們逃離日常例行牢籠的靈光，但我們卻以無數日常例行話語（「我愛你」、「好想你」……），捕捉這道靈光。

S：SATISFACTION 滿足

滿足是一種「飽得剛剛好」的狀態，一種不多也不少、完美吻合的感受。然而愛情泰半時候卻如我們的衣櫃， 裡頭似乎總是少了一件什麼； 難怪巴特認為：熱戀者會自己想像某種「多餘」（或者「過剩」），如此正負相抵，恰如其分就覺心滿意足。

T：TOUCH 碰觸

還未出生的胎兒透過子宮外的肌膚被溫柔愛撫，已經過世的老者隔著入殮的棺木被思念觸及；皮膚觸覺是人類傳達親密關係最直接的感知，這不僅是自然本能更是互動練習。與親愛的每一次（不論有意識或無意中）的碰觸，都引發內心的獨白或應答的探詢。巴特精準定位：「這不是感官的愉悅，而是咀嚼意

U：YOU 你

V：VALENTINE’S DAY 情人節

「戀人感到與情人的任何一次相會，都可以成為一個節日」，如果巴特所言正確，那麼情人節在日曆上被特別標記，反倒有點嘲諷戀人關係的不夠堅實。或許親愛的你願意拿立可白塗掉二月十四的紅字，然後加註辛波絲卡的詩句：「我偏愛，就愛情而言，可以天天慶祝的不特定紀念日。」

W：WAITING 等待

一旦進入了戀人的角色扮演，巴特說就注定成為等待的一方。然而這話並不苦情，反倒代表了兩人情境劇的關鍵焦點：首先，與等待相關聯的行為思緒，總是任性地重寫時間和空間的意義，甚至據為己有；更有趣的是，等待無言地洩漏出一切情緒，矛盾而真實，且無法喊停。

X：XMAS 聖誕節

諧仿巴特：「商人感到與情人的任何一次相會都應該改寫一個節日。」

Y：YESTERDAY 昨日

與親愛的你述說昨日點滴，其實是危險的誘惑：一不小心，「真希望早點認識你」和「真遺憾那時不是我」的微妙心理拉扯就會失衡。巴特舉了一個少年維特以現在式口吻述說過去式畫面的例子；其實倒反也成立：戀人常以過去式的語言講著現在式的種種。

Z：ZERO 歸零

寫作一開始泰半是想寫就寫，與相戀一樣是種套套邏輯（「因為喜歡所以愛上」）；這種原初的非理性，似乎意在言外地創造了獨特的差異性，成了一切叨叨絮語的原點。由此而言，在書寫與愛情的路上，我們不但無需害怕歸零，甚至還該多多練習。

Dear， 我寫下了一些斷裂的絮語， 從A到Z， 但是The only thing I “miss” is ─ U / you——是的，是你；因為總在想著你，所以無法說清你。你作為絮語的對象主體，對我來說要客體化地言語對待，是不可能的任務。畢竟我不是少年的維特，也不是熟年的巴特，炎炎夏日我所書寫的既非戀人的傾訴，亦非思辨「傾訴」的學者論述。說穿了這只是篇必須完成的邀稿，我難產失眠的煩惱、對巴特的諧仿致敬、向你的海洋鳴笛而行。

巴特早就宣告： 作者已死。每篇文章都面朝讀者開放重寫。那麼Dear All，各位單戀人準戀人熱戀人失戀人無戀人非戀人……請準備好你們的筆如何？！

相關書摘 ►李明璁《邊讀 邊走》：在革命廢墟的瓦礫裡，尋找新芽

書籍介紹

本文摘錄自《邊讀 邊走（書盒珍藏版）》，麥田出版

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作者：李明璁

設計大師王志弘，

特別打造精美書盒與前衞書封。

向製書紙本工藝的致敬，

給用心翻閲讀者的收藏。

特別收錄：川本三郎、何式凝、李取中、李惠貞、李清志、吳洛纓、詹宏志、馮光遠、劉克襄、馬欣、詹偉雄等跨國跨界名家，書寫與作者的相遇和對他的閲讀。

下一頁，翻閱自己；

在書與非書之間，漫遊走讀。

因為持續閱讀與漫遊，我們相遇；

因為相遇，我們重新創造了自己。

李明璁邊讀，邊走；

讀書、讀人、讀世界、讀自己……

我總是在翻閱，在相遇，我總是在路上……

本書主要三大精神——「閱讀、相遇、連結」 書名「邊讀」和「邊走」，這兩個詞中間之所以不放逗號，是因為我不希望它們是有先後次序的。不是乍看起來「一邊讀，一邊走」這樣的意思。 「邊讀」和「邊走」是各自獨立、卻又彼此對映、呼應的狀態。也就是一種「讀走/走讀」，像散步也像翻閱般一直持續的動態，但同時又有靜定的力量。 書裡文章分成五大部分：我讀、我思、我走、我遇、我記。以及生命旅途中透過攝影留下的吉光片羽。就像是一個讓自我不斷展開、收斂、再展開、又收斂的反覆過程。 我無時不刻地閱讀著，不只是書本，還包括各種形式的創作，同時連結著生活百態。我也總是抱持旅行的心情，並不是觀光，而是生活的延伸，與世界角落形形色色人們的一期一會。 這因此也是一本寫「相遇」的書：我相遇了各種文本，同時我也相遇了各種有故事的人；然後，在無數次這些相遇的旅途中，我不斷重新遇見自我。 如果要用一句話來總括形容自己這本書，那大概是：在百無聊賴系統化的生活或工作裡，不斷嘗試用各種方式想自由地讀/走出界線（限）。

繼精細書寫「物件生命」與「物我關係」的《物裡學》散文集之後，十年淬鍊，

李明璁沉澱再出發、深刻思索「生命閱讀」的跨文類essay文集。

在這個資訊爆炸，人工智慧崛起，網路閱讀方興未艾，到處充滿速食文化，人們內在晃動不安的時代，為什麼我們還需要閱讀？我們可以閱讀什麼？報刊書籍，藝術人文，他方之人，自我行旅……

公共知識分子李明璁，從一個充滿改革理想的叛逆青年，來到了瀟灑隨性的中年；他曾在台大開授多達六百多人擠爆教室的「失敗者社會學」，他也不遺餘力思索時代變遷與個人生命的連結關係。他讀書、讀人、讀世界、讀自己，從內在到外在，歷經十年淬鍊，不斷探尋「我與人相遇的過程」以及「人我閱讀的關係」。他鼓勵所有人，都可以透過閱讀與寫作，在自己人生的蛻變中找到無可替代的意義感與趣味性。

這本書，是他面對所有讀者，一起「重啟生命閱讀之多重探索」的深情邀請。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九