《和日本文豪一起做料理》：即使被人嫌棄，我依然喜歡家鄉味的雜煮

文：岡本加乃子

我的娘家在明治維新前，是江戶及各地大名的御用商人。明治維新後，我家變成了東京近郊的地主，但有些事仍固守著昔日遺風。

例如那些依字母順序排列的幾十座倉庫，由許多掌櫃負責管理。掌櫃以下還有男工、女僕和家事女傭等，僱用了多達近百人。而老爺面對這些工人、僕役時的態度，迄今仍承襲了當年東京下町批發商號老太爺的那一套，絲毫沒有改變。當家老爺吃的正月雜煮，會和僕役們從同一口大鍋裡盛來端上桌。老爺就在自己的這份餐點前，先整理了一下身上那件印著家紋的外衣衣領，才畢恭畢敬地坐下，拿起沒上漆的原木筷。長男、長女、次男、么女，全都跟著坐在一旁，就和當年老爺的父親一樣。

雜煮是用浮著白蘿蔔、芋艿和小松菜的清湯，加上中等大小的方形烤年糕組成。我從小就吃慣了這種清淡的口味。我們總會草草吃完二之膳裡的鯛魚清湯， 再多吃好幾碗雜煮。我印象中，應該只有老爺一家會用有光琳繪圖的大雜煮湯碗。

幾年後，我嫁到市區，每年都還是會想吃到這樣的雜煮。這個家裡的老爺，出生於都會家庭，但雜煮口味卻是承襲了出身關西某藩的祖先，吃的是鷸雜煮或白味噌雜煮。我覺得前者吃起來很腥，後者則是很膩。個性強悍的我搶佔了上風，先生只好苦笑著吃下了我朝思暮想的雜煮，到頭來他也完全習慣了這種口味。幾年後的歲末時節，家裡有一對出身山陰望族的兄弟來寄宿，剛好當時學校也放假，兩兄弟便從歲末起，就興高采烈地聊起了新年的特色風俗。

「吃這種雜煮真沒意思。」

兩兄弟嫌棄了我的雜煮。對我的不平之鳴，他們也只是淡然地笑笑帶過。最後，這對兄弟說要為我們家介紹山陰地區的雜煮。

除夕夜當晚，山陰道的老家依照兩兄弟的指示，用裝橘子的紙箱寄來了滿滿一箱的圓年糕。把它們一個個從箱裡拿出來仔細端詳，發現它們約莫相當於較大的蜜柑，稍偏硬，外表還撒了一層澄粉。經過再三揉捏製成的圓年糕，有著如真綿般細緻的黏著力和光澤。光是烤過就吃，味道顯得過於細膩幽微。然而，烹煮雜煮時，這些年糕得要丟進大鍋熱水裡煮。

選品質精良的柴魚片，熬出滋味細膩幽深的高湯，接著再把更細緻的柴魚片，放在高湯裡那一整顆渾圓的年糕上，就像放上一堆碎花瓣似的，搭配整齊等長的水芹或小松菜等綠葉，細切如絹絲般的蛋絲帶著黃，還有口感爽脆、光澤照人的白色魚板。不論在視覺或味覺上，這碗雜煮都顯得清爽高尚又典雅。我拿起略顯粗鄙的罕見雜煮湯碗，眼前竟浮現出了山陰道上優雅的野趣。清澈卻有分量的豐沛流水，與群山間的松樹綠意，宛如押繪般厚厚地堆疊，讓我想像出了一片既樸實又濃豔的風景。

兩兄弟的哥哥瀟灑開朗，略帶幾分寂寞氣息；弟弟有張稍偏鈍角的短臉龐，散發溫和與銳氣。兩人即使和我們再熟悉，也不會親近到過分狎暱，展現出望族教養，展現出內斂而有深度的一面。那一年元旦，朝陽晴得很爽朗。紙門敞開，景物沒在和室落下陰影，只有朝陽悠悠地流瀉進屋裡，顏色佔滿了每一片榻榻米。壁龕的大花瓶裡，插著豔紅的南天竹，果實一顆顆地閃耀著澄澈的光。

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書籍介紹

本文摘錄自《和日本文豪一起做料理：京豆腐、握壽司、昭和啤酒，還有紅豆湯……》，四塊玉文創出版

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作者：北大路魯山人、太宰治、正岡子規、岡本加乃子、堀辰雄、織田作之助

譯者：黃碧君

等開飯嗎？打開文豪們的餐桌筆記，

北大路魯山人、太宰治、正岡子規、堀辰雄、

岡本加乃子、織田作之助——

滿溢香氣與才氣的暖心之味，

一道道連番上菜，令人垂涎欲滴！

由文豪們接力講述舌尖上的迷人故事：收錄壽司文學代表作、餐桌奇談、庶民美食，以及美食家的洋食雜感，無賴派大師的戒酒之心等。或是虛構的小說，或是生活有感的個人隨筆、飲食評論。

作品中並不是單純地描述料理本身或用餐的過程，而是通過美食，表現吃飯的場景、心理描寫、回憶，甚至傳達和食文化與美學意識。藉由每位作家不同的觀照重點和風格，使得整本書的感受性更加豐富，時而妙趣橫生，時而撫慰人心，令人愛不釋手。

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Photo Credit:四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航