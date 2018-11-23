投票日當天要出勤加班，我的薪資應該怎麼計算？

選舉日又要到來了，今年（2018年）的11月24日台灣將舉行九合一選舉（即直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉），由於各類公職人員選舉罷免投票日在勞基法上等同於國定假日，因此每到這個時候，相信許多勞工或人資朋友還是會對於選舉日的薪資計算有些疑問，這次我們就因應時事，來告訴大家有哪些要注意的地方吧。

早在1985年，主管機關就曾做出函釋說明如果勞工遇到公職人員選舉日時，就應該給假一日，如果有出勤需要者，則應加給出勤期間的工資（參照內政部74年11月8日台內勞字第 357091號函、75 年7月15日台內勞字第421316號函），因此，雇主便應注意中央選舉委員會何時公告有選舉或罷免投票日期，即使沒有全國性的選舉，也有可能勞工的戶籍地會舉行地區性的補選或罷免等，這時候還是要給予勞工一日的休假。

由於上述的函釋對照到目前的法令或許有些不合時宜，因此我們來看一則在一例一休上路以後，勞動部有關選舉假的函釋：

（原勞動部106年12月11日勞動條2字第1060132365號函已廢止）

Workforce

彙整一下以上函釋的內容，重點如下：

投票日當日具有投票權的勞工應予放假，而且是放一整天（即00:00至24:00）。 如果選舉日本來就是例假或休息日了，勞工本來就可以運用去行使投票權，因此不需要另外再補給一天假。 若投票日當日需出勤，要先看當天是原本就約定出勤的一般工作日，或是本來不用出勤的休息日，但卻剛好要加班。如果是工作日，那麼就依照當日實際出勤的時數加給一倍的工資，例如約定月薪為36,000元，換算成正常工時工資應為150元，那麼當日如果排班為8小時，則應另外加給1,200元的加倍工資。

而如果當天是勞資雙方約定的「休息日」，但因業務需要又再出勤加班，則應該要以休息日的標準來計算加班費，以上述的月薪36,000元為例，同樣是加班出勤8小時，加班費就會變成1,900元，計算式如下：月薪36,000元÷30日÷8小時×（4/3倍×2小時＋5/3倍×6小時），詳細規定可以參考先前的文章「人資基本功—解析加班費計算方式」。

另外要提醒的是，無論是工作日出勤或休息日加班，只要在業務或時間許可的情況下，若勞工有意願去投票，雇主還是要讓其行使權利，未有正當理由是不能妨礙勞工投票的。但如果雇主真的還是不給選舉假，或是出勤了卻沒依照以上的規定來家給工資又會違反什麼法令呢？

由於選舉假是屬於《勞基法》第37條所定的「其他中央主管機關指定應放假日」，因此如果雇主沒有依法讓勞工休假，就會違反該條次規定，依法可處2萬元至100萬元的罰鍰（參照行政院勞工委員會83年9月22日台勞動二字第85188號函）。而如果讓勞工出勤了，卻沒有依以上的規定發給休息日加班費或加倍工資，便有可能違反《勞基法》第24條或第39條規定，同樣也是會面臨2萬元至100萬元的罰鍰。

Photo Credit: Reuters/達志影像

此外，還有哪些要注意的嗎？

或許有些人資朋友會認為選舉假就像國定假日一樣，那麼應該也可以協商「調移」該日，與其他工作日對調吧？答案是否定的，畢竟選舉假的目的是讓勞工可以免除出勤義務去行使投票權，如果逕自調移後就會失去了這個意義，而且選舉假本質上與12天的國定假日是不同的，因此選舉假是不得協商調移到其他工作日的（參照勞動部官方網站問答）。

另外，由於國定假日出勤還有另一個規定，就是即使出勤未滿8小時，但因勞工已無法充分運用該假日的關係，因此雇主還是要加給一整日的工資（參照行政院勞工委員會87年9月14日台勞動二字第039675號函），但同上所述，選舉假的性質與國定假日不同，因此如果選舉當日為一般工作日，但出勤未達8小時，雇主也只要依照實際出勤時間來發給加倍工資即可。

還有一點要注意，這次選舉下修了公民投票的門檻，因此也是首度出現會年齡在18歲至20歲間的公民，只能投公投而無法選舉縣市首長的情況，而勞動部也在2018年11月8日以勞動條3字第1070131460號公告指定「公民投票日」為《勞基法》第37條第1項所定應放假日，因此如果有聘僱年輕員工的雇主，也要注意應讓這些勞工能取得一樣的權利囉。

最後要再提醒雇主，不給員工選舉假或加倍工資事小，但如果因為政治理念不同或其他原因，而已強暴脅迫的方式阻撓或妨礙員工去投票，就有可能觸犯《刑法》第142條規定，有可能會被處5年以下有期徒刑，因此老闆們不可不慎囉。

本文經Workforce勞動力量授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航