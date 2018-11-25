《幻影女子》小說選摘：太太屍體脖子上的那條藍領帶，是你的嗎？

文：康乃爾・伍立奇（Cornell Woolrich）

「你是瑪榭拉・韓德森的丈夫，對嗎？」

「對！聽著，我想知道這是怎麼回事。」

其中一人做了個手勢，他沒來得及理解那是什麼意思。等他會意過來已經遲了。

他想靠近那道門，卻發現他們其中之一擋在他面前。「她在哪？她出去了嗎？」

「她沒出門，韓德森先生。」其中一人靜靜地說。

「那麼，如果她在這，為什麼不出來？」他一生氣就大聲了起來。「講話啊，講點話啊！」

「韓德森先生，她沒辦法出來。」

「等一下，你剛剛給我看的那是什麼，警徽嗎？」

「韓德森先生，放輕鬆。」這四人的互動像是拙劣地跳著團體舞。

他稍微移動一下，他們就跟著他動，然後他往另一個方向挪移，他們又跟著他走。

「放輕鬆？但我想知道發生了什麼事！我們被搶了嗎？發生意外了嗎？她被車撞了嗎？手放開！讓我進去，可以嗎？」

但他們三雙手對他一雙。每次他掙脫其中一人，另外兩個就會揪住他別處。他馬上就激動到無法克制，接下來就要出拳了。安靜的房內只聽見四人侷促的呼吸。

「我住在這裡，這是我家！你們不可以這樣對我！你們有什麼權力不讓我進我太太的臥室——」

突然間，他們都鬆手了。中間那個人朝最靠近門口的那人做了個小動作，無奈又有點不情願地說：「好吧，喬，讓他進去。」

原本用力阻擋他的那條手臂忽然放下來，他開門的時候差點重心不穩，踉蹌了兩步才走進去。這裡布置精細，是個充滿巧思的空間，以藍色和銀色為主調，瀰漫著他熟悉的香氛。梳妝檯上的娃娃穿著藍紗蓬蓬裙，無助的大眼睛似乎飽含恐懼地看著他。兩根用來支撐藍色絲帳的水晶柱，其中一根橫倒在她膝上。兩張床，兩條藍色綢被，一條平整光滑如冰，另一條則裹著人藏在裡面。可能睡著了，或是生病了，從頭到腳包得緊緊的，只有頂端冒出一、兩撮捲髮，像古銅色的泡沫。

他走到一半停下腳步，臉色慘白。「她——她對自己做了什麼！噢，這個小笨蛋！」他恐懼地瞄過兩床之間的床頭桌，但那上面沒東西，沒有水杯或小藥瓶。

他頹喪地走向床邊，身子一低，撫著她的被子，揉著她圓潤的肩膀，不解地搖晃著。「瑪榭拉，妳沒事吧——？」

他們跟在他之後穿過房門。他略微感覺到自己的一舉一動都在他們監視之下，他們不斷分析著他的行為。但他沒時間理他們，他只在乎她。

門口的三雙眼睛直盯著，看他摸索著藍色綢被。他掀起一角。

那瞬間恐怖驚駭、超越現實，足以在他心上留下一輩子的創傷。她笑盈盈地看著他。那死屍慘澹的笑容已完全靜止。她的頭髮在枕頭上披散開來。

警探的手伸過來阻止他。他往後一退，拖著腳步，一步步慢慢退。藍色綢被一蓋，她又消失在眼前。永遠離開了。

「我不希望發生這種事。」他聲音都裂了。「我沒想到會看見——」

那三雙眼睛互看對方，在心中默記下他的話。

他們帶他到另一個房間，引領他到沙發旁。他坐下來。其中一人回去關上門。

他安靜地坐下來，用一手蓋著眼睛，好像房內光線太強。他們似乎沒看著他。其中一人站到窗邊，沒特別注視哪裡。另一人站到小茶几旁，翻著雜誌。第三個人在他對面坐下，但沒看著他。他拿個小東西清指甲縫，專心的程度看起來好像此刻對他來說這是最重要的事。

韓德森此時把手放下來。他發現自己看著她的照片。他伸出手把對開相框給闔了起來。

那三雙眼睛用心電感應溝通了一回。

室內的寂靜彷彿讓天花板降了下來，壓得他們喘不過氣。終於，坐在他對面的人開口了。「我們得和你談一談。」

「你們可以再給我一分鐘嗎？拜託？」他一臉蒼白地說，「我實在太震驚——」

椅子上那人體諒地點點頭。窗邊那人繼續看著窗外。桌邊那人繼續翻著女性雜誌。

最後，韓德森揉揉眼角，好像想看得更清楚。他簡短地說：「好了，你們開始吧。」

剛開始的對話很隨意，不像詰問，根本不知道他們開始偵訊了沒。或者這只是一種技巧，讓他們能得到更多資訊。「韓德森先生，你今年幾歲？」

「三十二。」

「她的年紀？」

「二十九。」

「你們結婚多久了？」

「五年。」

「你的職業？」

「仲介業。」

「韓德森先生，你今晚幾點離開這裡的？」

「五點半到六點之間。」

「可以更清楚一點嗎？」

「我可以縮短範圍，沒問題，但我不知道門是幾點幾分關上的。嗯，大概是五點四十五到五十五分之間。我記得我走到街角時，正好聽到六點的鐘聲。下個街口有間小教堂。」

「了解，你當時吃過晚餐了嗎？」

「沒有。」他緊接著說。「沒，當時還沒。」

「那就表示你今晚在外面用餐嘍。」

「我今晚在外頭吃飯。」

「你獨自用餐嗎？」

「我在外面吃飯，沒跟我太太一起。」

桌邊那人已經把雜誌翻完了。窗邊那人對他失去興趣。坐在椅子上那個則是小心翼翼地接著問，好像怕冒犯他。「那麼，嗯，你很少不和太太一起吃飯，對吧？」

「我通常會和她一起。」

「好，既然你這麼說，你今晚是怎麼過的？」警探沒看他，望向他在菸灰缸彈下的一座菸灰。

「我們計畫今晚一起出去吃飯，結果她臨時說身體不舒服，說她頭痛——我就自己出門了。」

「有爭執嗎？」那問題幾乎聽不見，問得很若無其事。

韓德森同樣以若無其事的方式說：「稍微，你知道的。」

「當然。」那警探好像很清楚這種家中口角是怎麼回事。「但不嚴重，對吧？」「絕對沒有嚴重到讓她做出這種事，如果這是你調查的方向。」他反問了一個問題，像是突然提高了警覺心。「話說回來，到底發生了什麼事？你們還沒告訴我。怎麼——？」

外門一開，他的話就停了。他歇斯底里地看著，直到那人關上臥室的門。他略微弓身，想要站起來。「他們要做什麼？他們是誰？他們在裡面做什麼？」

椅子上的那人走過來，把手按在韓德森的肩膀上，讓他坐回去。不過他其實沒多施力，那只是個安撫他的動作。

窗邊那人看過來說：「有點緊張是嗎，韓德森先生？」

一種屬於所有人類的本能和自尊逼得他說：「我要怎麼自在輕鬆？」他苦澀地指責，「我才剛回家，就發現我太太死在家裡。」

他說得有理。窗邊那人顯然點到為止。

臥室房門又開。他們的動作很笨拙不協調。韓德森的瞳孔放大，慢慢地巡著房門到玄關之間的短短距離。他的雙腳不自覺抖了起來。「不！不可以這樣！你看看他們在幹麼！像拖一袋馬鈴薯一樣！她那美麗的長髮竟然拖在地上，她那麼愛護——」

警探的手按住他，把他壓在原處。外門靜靜地關上了。臥室裡的香氣散出來，似乎在悄聲說：「記得嗎？記得你曾經愛過我嗎？記得嗎？」

這次他忽然頹坐，把臉埋在糾結的手掌裡。你可以聽到他的呼吸聲，看到他的太陽穴暴凸。他放下雙手後無助又意外地說：「我以為男人不掉淚——結果我剛剛就哭了。」

椅子上那人遞給他一根香菸，替他點燃。他的雙眼在火柴光芒下看起來很明亮，韓德森的雙眼。

不知是因為詰問被打斷，或是問不出更多資訊，他們就沒再繼續了。當他們又開始說話時，像是漫無目的的閒談，就像是在打發時間，沒事找事聊。

「韓德森先生，你很會穿搭。」椅子上那人突然注意到。

韓德森厭惡地看他一眼，沒答腔。

「你每一樣都搭配得很好。」

「穿搭就是一門藝術。」原本在翻雜誌的那個接話了。

「襪子、襯衫、口袋裡的手帕——」

「就除了那條領帶。」窗邊的人不同意。

「為什麼你們要在這種時候討論這種事？」韓德森困乏地抗議。

「應該配藍色領帶，不是嗎？每一件都是藍色的。那領帶讓你看起來很蠢。我不是時尚達人，但光看到這樣我就覺得——」他繼續天真地說，「你怎麼會把領帶這麼重要的配件給搞錯呢？其他衣著都那麼費心搭配了。你沒有藍色領帶嗎？」

韓德森差點要求他。「你現在要對我做什麼？你看不出來我沒辦法聊這麼瑣碎——」

他又問了一次，口氣和之前一樣平淡。「韓德森先生，你沒有藍色領帶嗎？」

韓德森撥著頭髮。「你想要把我逼瘋嗎？」他聲音很小，似乎不能忍受這種無關緊要的話題。「有，我有一條藍色領帶，應該在我的領帶架上。」

「那你在配衣服的時候，怎麼沒想到呢？任何人都會覺得配藍色領帶才合理。」那警探做了個手勢要他放低戒心。「除非，當然，你本來要配藍色領帶，但臨時改變主意，把領帶拿掉了，換上現在這條。」

韓德森說：「這有什麼差別？你幹麼一直問？」他提高音調。「我太太死了。我心裡很亂。我打哪個顏色的領帶到底有什麼差？」

警探繼續問，好像水滴不間斷地往下落。「你確定你原本不是打那一條，後來才改變心意？」

他按捺著脾氣。「對，我很確定，就掛在我的領帶架上。」

警探明白地說：「不，不在你的領帶架上。所以我才要問你。你知道你每一條領帶都垂在架上，一層一層就像魚骨頭一樣？我們找到了你的領帶架，就是你平常收納領帶的地方，我們看到架上有個空位。那個空位在最下面那層，也就是說，上面的領帶都還掛得好好的。所以你看，那條領帶從其他條下方抽出來，表示你一定有走到那裡，原本選了那一條，而不是從上層隨便抽取。現在我想不通的是，為什麼你都費心把那條從所有領帶下面抽出來了，卻改變心意打上你今天上班用的，結果根本配不上這身衣著？」

「我受夠了！」他嘟囔著。「我受不了了！我跟你說，你想講什麼就講清楚，要不就閉嘴！如果不在領帶架上，那會在哪裡？我沒打那條領帶！在哪裡？你知道的話就告訴我啊！在哪裡究竟有什麼差別？」

「差多了，韓德森先生。」

他等了很久才繼續說下去，久到他還沒聽完便已經臉色慘白。

「就繫在你太太的頸子上。緊到要了她的命。緊到我們得用刀子割才能鬆開。」

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書籍介紹

本文摘錄自《幻影女子》，馬可孛羅出版

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作者：康乃爾・伍立奇（Cornell Woolrich）

譯者：葉妍伶

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為何所有人都不記得那名女子？

難不成她只是道如煙幻影？

眼見行刑日一天天逼近，史考特・韓德森回想起五個月前的那個傍晚。他與妻子起了爭執，一氣之下離家在街上亂逛，隨手推開路旁一間酒吧的門，朝吧檯裡的酒保點了杯酒。

她是如此惹人注目，史考特心想，尤其是那頂顯眼至極的帽子，叫人不注意也難。他手上有兩張戲票，原本想跟妻子一同觀賞的，這可不能浪費。史考特向她搭訕，女子也同意了邀約，兩人歡度一晚時光後就此分別。史考特對她印象最深刻的依然是那頂說來顯得突兀的帽子，摘去帽子的她竟是如此平凡，讓人幾乎記不得她的長相。

史考特的麻煩就此而生。

回到家中，先前與他爭吵的妻子已成一具冰冷遺體，警方很快就將矛頭指向史考特。酒保記得他，但不記得進店裡的時刻；其他人願意提供曾見過他的證詞，但沒有一個人能給予命案發生時刻關鍵的不在場證明。弔詭的是，這群證人全都不記得他身旁曾有個陪他度過一晚的女子──如同一縷魅影鬼魂般消失無蹤。

這究竟是怎麼一回事？史考特心中的不安逐漸擴大，難道是自己真的殺害了妻子、幻想虛構出不存在的人物嗎？

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航