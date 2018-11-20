世界上有很多新的發明和進步，是源於一些荒謬怪誕的想法。有些時候這些想法經過反覆驗證，最後成功了，例如人類可以在空中「飛行」；也有一些奇怪的理論，藉著不斷的質疑和推翻，「誤打誤撞」下建立了新的理論。所以有時看似天馬行空或幼稚的的看法，其實並非完全沒有參考價值。只要把問題多加思考和批判，最終也可以獲得真相。

從前在古希臘，醫學的發展較為昌盛，從屍體解剖甚至活體解剖，去了解人體內部運作。其中有一位學者希羅菲盧斯（Herophilus）就是被譽為解剖學之父，從活體解剖去了解身體內各器官的聯繫與運作，雖然活體解剖在如今社會是十分不人道，但後世學者無不對希羅菲盧斯感到尊崇。

此外，被後世尊稱為醫學之父的希波克拉底（Hippocrates），是西方史上首位不相信疾病乃天譴或超自然力量所致的醫師，令醫學與巫術和哲學分離。然而他亦曾經發表過一個醫學理論叫體液學說，曾經被視為不可撼動的理論，卻在後世被其他醫師推翻。

Image Credit: Newscom / 達志影像 希波克拉底

體液學說裡的四大液體分別是血液（Sanguine）、黏液（Phlegmatic）、黃膽汁（Choleric）和黑膽汁（Melanchoic）。根據此學說，如果這些體液在體內維持平衡，人便不會有疾病，相反如果體液失衡，便會引發疾病。不同的體液代表著不同特質：黑膽汁代表著冷和乾、黃膽汁代表了熱和乾、血液代表了熱和濕、黏液則代表冷和濕。就是把這些特質組合起來，便會跟一年四季和水、土、火、氣四大元素聯繫在一起。

當時希波克拉底認為四體液和人的情緒有關，如果人體太多黑膽汁，便會抑鬱；太多黃膽汁便會暴燥；血液太多則較進取和樂觀；黏液較多是平靜或冷漠。 當時的理論就是要透過改善飲食、生活習慣、工作、氣候和使用藥物，去平衡身體這些體液來治病。例如如果有人發燒，治病的方法可以是服用冷凍的黃瓜，或者是放血（bloodletting），根據當時診斷而定。

到了現在，經過幾代人不斷的實驗驗證，體液理論已經被更精密的醫學理論推翻，放血已經不再是主流治療模式。很多從前認為是對的定律，已經慢慢被改變或推倒。

不過我們卻不能完全否定箇中的道理，我們也常常叫病人要有均衡飲食、均衡作息，所以即使體液學說不再應用，當中的所強調的平衡卻是相當重要。一個人受到感染，背後當然是細菌或病毒作祟，但如果他作息不定時，又煙又酒，暴飲暴食，令自己的免疫系統受創，就是讓病毒和細菌有機可乘的源頭了。

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