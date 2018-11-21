冷戰防線下的反包圍：愛沖繩，反邪惡美帝運動

紀錄片中，抗爭的男女手臂緊緊交握，不讓彼此被鎮暴警察拉開，鬆懈了共同的防線；一旁，有匆促卻紮實的歌聲傳來：「呼喊著沖繩，沖繩是我們的⋯⋯」。

就在這樣交錯著抵抗的身體與忿進的歌聲中，名為《愛。沖繩》（Love Okinawa）的影片，再次向我們顯示了沖繩人民反基地運動的主張：「自然共生、保有和平」。我們可以從生態保育的角度，從藻礁到儒艮（海牛）到海草自然海域的維護，看見軍事基地對天然環境的直接威脅與破壞，這自然很能引發大量同情者的認同。

從自然與人的融合出發。卻讓我們進一步思索，在紀錄片中抵抗警察圍堵與驅散的人，身體裡流淌的是琉球原住民的血液。這時，我們開始會想「文明」這回事，打從哥倫布登陸美洲的400多年以來，向來都是藉由披著十字架教誨的外衣，展開毀滅性的侵略與殘酷的殺戮！槍砲發明以前是刀劍，晚近是彈藥加上無遠弗屆的科技。

「文明」始終不是人們想像的，帶有高尚或虔誠價值的信物，而是赤裸裸的暴力與壓殺。這也是沖繩人民，在遭遇以現代化為名的「文明」時，和拉美或亞、非其他地域的原住民相同，備感受到掠奪與欺凌的緣由！

揭露這個觀點，其實還蠻關鍵的，因為沖繩問題說到底須回返原初，才能還給沖繩人清白的天空、土地、海洋與歷史、文化。當然，還有被侵犯的身體與心靈。最初，日本明治維新以現代化為名，相繼在殖民主義風潮的浪湧間，將台灣化做新帝國的殖民地，沖繩則直接納入帝國版圖中，成為國境邊陲屬於國境內的島嶼。

二戰戰敗時，相當於次等國民的沖繩人，一方面在帝國面前，身分自卑而求爭取國族榮耀；與此同時，天皇部隊蓄意將最後戰事發生於沖繩，免於衝擊日本境內。在備受差別的歧視下，日本1945年那場敗仗的戰役中，以玉碎為名，每四名沖繩人便有一名葬生砲火或血痕中，堪稱血流印記纏繞世代。

戰爭記憶，對於沖繩之於東亞而言，已經超越非常狀態，而形成日常狀態。這在日本戰敗，美軍駐守期間，固然是不爭的事實；1972年，美國歸還沖繩予日本國時，仍因戰後「美日安保條約」共同協防的原因，繼續擴增美軍及基地的開發。

「這是我們不能原諒的⋯⋯也是一定繼續抗爭到底的原因！」帶領圍堵基地運動的男子，這樣表達他內心的聲音，令人深思，也只有從這樣的角度出發，才得以辨識沖繩反基地抗爭，如何以超過日常估算抗爭時間，將身體的等待，置放於靜坐的積極防堵軸線中，一小群又一小群人輪流的現身，來創造拒絕被軍備收攏的意義。

Photo Credit：Eaphet 台灣東亞歴史資源交流協會

身體，以少數者的靜坐所形成的圍堵，在沖繩的當下，有著另一層深刻的意涵。也就是對於亞洲冷戰防線下的軍事基地，展開反包圍的串接與連帶。這層意涵，讓沖繩的民眾抗爭，非僅僅拘限在自己家鄉的這塊島嶼上，同時擴散到世界各地，以冷戰作為常備戰事集訓的軍事基地上。

「基地，即是帝國」國際知名的左翼學者喬姆斯基（Noam Chomsky）如是說。更進一步延伸，基地是二戰後冷戰高峰年代，美國為展現其軍事帝國霸權，在全世界範圍內，以「民主」「自由」為名虛構的普世價值，所建構起來的、對於社會主義政權的圍堵。

降至1989年蘇聯解體，原本以為冷戰被西方新自由主義烊稱終結後，基地將逐漸解編或減少。相反地，美國以帝國警察之名，行掠奪中東石油的入侵，終將伊拉克納入政權管轄範圍，並構築更大範圍的更多海外基地，在全球130個國家，建立716個軍事基地，並假維護全球安全名義，祭出反恐的大旗（這還不包括另有未曝光的秘密基地，例如：以色列）。

龐大的軍事隊伍在全球基地中駐紮，所耗石油資源無以計數，對生態破壞與在地生存權，視若無睹。更形嚴峻的問題在於：性侵、治安以及公共危險的製造，層出不窮之外，並因基地法權不歸當地所有，導致在地人民無從以法律申述自身受害權益，更遑論監管基地正常化作為了。

「你們知道這些直升機，在基地起飛後，前往哪裡嗎？你們知道它們飛往伊拉克，然後殺害了6千 名無辜的孩童嗎？」紀錄片中，搭自用電動小艇，前往即將建構新基地的海上，進行抗爭的運動組織者，朝著戴墨鏡的幾位年輕保安，說出這席話時，基地暴力的核心問題，終而以國際霸權的面貌，暴露在世人面前。

2006年，日本政府和美國有條件換約，從普天間基地，將一種稱作「魚鷹式」（osprey）雙槳直升機，遷往邊也鼓地區，無論躁音或失事威脅，都令居民寢食難安。這形成新一波的抗爭不層間斷，至今已超過10年以上。

今年夏天，「沖繩攝影展」以獨立而小幅的規模，在台北的兩家咖啡店舉行。攝影作品及紀錄片皆出自在地影像工作者。會後座談時，一位參與運動的成員講述抗爭的經歷後，語重心長的道出抗爭的瓶頸：「紀錄片中出現的抗爭者，多數年紀較長，一定會有人心中在問：年輕人呢？」

他慎思著，而後說：「年長者過去有過戰爭經驗，固然是站出來反戰的原因。另外，一項影響年輕人參與意願的原因，說來你們一定難以相信⋯⋯」接著他揭露了主因，竟然是相關情治部門連結右翼人士，散播基地運動與北京共產黨掛勾，又或是邪教相關的團體等假消息。這竟也導致很多想來參與的青年，深怕被染上「妖魔」色彩而卻步的原因。

這種令人難以置信的妖魔化手段，在網路上產生嚇阻功效，暗示民主在軍事產業連結消費市場時，所達成一種以自由作為象徵，便足以驅離被現代化軍事體系壓迫的弱者。他們恰是整個帝國軍事系統下被犧牲的對象。

高橋哲哉，日本東京帝大哲學教授，在他著名的著作《犧牲的體系》中，針對長久以來在美日產軍結構壓制下的沖繩住民，作出深刻的敘述。他說：「這難道不是在上演現代的《代罪羔羊》（The Scapegoat, 2012）戲碼嗎？被災難襲擊的社會，為了從自身的罪惡中脫逃，而將全部責任推卸給沒有力量的羔羊，把它當作犧牲品。」

戰爭需要建構假象的敵人，以方便基地的擴大與連鎖。現在反基地的沖繩人民也以「共產黨」與「邪教徒」之名，被視作須嚴密監控的敵人，這項指控不證自明他們恰是犧牲體系下的「代罪羔羊」，正義難伸。

攝影展資訊

名稱：凝視沖繩美軍基地——風中傳來邊野古的海浪聲攝影展

時間：2018/11/08－11/28

地點：邊譜書店（台中市台灣大道三段408號）

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航