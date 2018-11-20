拒絕刊登「同志結婚」照片，澳洲婚禮雜誌遭撤贊助、宣布停刊

（中央社）澳洲婚禮雜誌《白色》（White Magazine）創辦人以宗教信仰為理由，拒絕報導同性戀婚禮後，「LGBT+」活動人士施展「粉紅經濟」力量說服廣告主撤贊助，《白色》雜誌因此宣布停刊。

信仰基督教的《白色》雜誌創辦人魯克（Luke Burrell）和卡拉（Carla Burrell）表示，他們「面臨如排山倒海而來的批評聲浪」，雜誌已經辦不下去，因此決定停刊。澳洲去年12月通過同志婚姻合法化。

魯克和卡拉在聲明中表示：「有人發起鎖定我們雜誌、團隊和廣告主的活動。」「結果有許多廣告主因為怕被指指點點或抗議，而停止贊助。我們必須認清『白色』雜誌經濟上再也撐不下去的事實。」

《白色》雜誌並不是第一家在多元化浪潮下關閉的公司，2016年美國俄勒岡州一家蛋糕店Sweet Cakes by Melissa因拒絕替同性伴侶製作婚禮蛋糕而關門。

凱度諮詢公司（Kantar Consulting）所做的研究估計，「LGBT+」團體光是2016年在美國採購力就高達1兆美元（新台幣31兆元），幾乎與非裔美國人和西語裔消費者一樣多。

人們只是盲目地要求我們表態做選擇

《白色》雜誌的創辦人，在11月17日發布一篇告別聲明。聲明中指出，

慶祝愛與關係，一直是《白色》想傳遞的訊息，而非銷售商品。 去年，澳洲修法允許同性伴侶結婚。從那以後，我們一再被問到為什麼我們的雜誌並未呈現所有的情侶 。 像許多人一樣，我們不得不反思我們的信仰，不只是為了評判自己或他人，而是想為新的對話找出空間。 這是一個漫長而持續的旅程，它不是非黑即白，有很多灰色地帶需要探索。 我們最大的使命是愛，而我們一直在問自己的問題是，我們如何愛才是最好的？ 《白色》雜誌一直是世俗出版物，但作為出版商，我們是基督徒。我們沒有目的，只有愛。 我們無意創造一場攸關社會、政治或法律的戰爭，這種戰爭只會進一步分裂人民，造成更多的傷害而沒有好處。 對我們來說，我們的信仰是不帶論斷的愛。 但最近 我們經歷了大量的論斷。 我們知道很多事情都跟經營一份公共雜誌密切相關。 但我們也只是2個普通人，在這些重大問題上摸索著的我們，像其他任何人一樣，我們沒有得到所有的答案。 有些人只是盲目地要求我們表態選邊站，而不允許我們通過思考和感受來處理，或者願意進行勇敢的對話，以真正聽到彼此的故事。 我們不全是立場，而是關於愛、耐心和良善。有個運動針對我們的雜誌而來，針對我們的團隊和廣告主而來。出現在我們雜誌上的伴侶們也在網路上受到攻擊，雖然他們和我們有著不同的信仰。 我們真的為此感到難過。

創辦人夫婦最後感謝過去12年來所有的支持者與顧客，也表示，「 希望有一天我們的社會能夠學會接受人們的差異和不同的觀點，無論如何都要彼此相愛，這才是真正改變開始的地方。」

《BBC》報導，《白色》雜誌在臉書上發布的聲明，也引起了不同的回應。有些人讚許創辦人堅持他們的原則，另一些人則稱他們為恐同症，不配做為生意人。

「在我看來你的目的似乎並不只是為了愛，你的目的只是為了愛異性戀。」網友「Ruth Parker」這麼寫著。另一名網友「Cynthia McKenzie」則寫道，她認為這份雜誌應該享有言論自由， 如果你有信仰並且不同意同性婚姻，你就不能以你想要的方式經營自己的事業。

抗議者要的是「百分之百」誠實

挺身抗議《白色》雜誌歧視的，包括了幾位曾為該雜誌拍攝婚禮照片的攝影師。

酷兒攝影師 伏特（Tanya Volt）在推特上表示，雖然在澳洲她和她的女友能合法的結婚了，但雜誌卻不能接受她們的結合，她感到憤怒且被排斥。伏特說，當澳洲通過同婚合法化，相較其他雜誌公開表態支持， 《白色》雜誌選擇沉默；而當她和她的女友傳訊詢問雜誌創辦人他們的立場，他們又「已讀不回」。

伏特批評，「 看起來他們很樂意從LGBTQI的廣告客戶和貢獻者處獲取金錢、內容和照片，但是仍然不願意在雜誌上呈現我們，就像呈現其他異性戀夫婦一樣。」

伏特認為，現在的廣告商與客戶都將錢花在他們認同的價值上，如果《白色》雜誌決定杯葛同性婚姻，他們應該對他們的立場百分之百誠實。

另一名攝影師霍茲（Lara Hotz）表示，她注意到在去年支持同婚的民調中，有62%的人支持修法讓同婚合法化，但《白色》雜誌並未表態。霍茲說， 她的照片曾被當作雜誌封面，對於雜誌創辦人這樣沉默的立場，她感覺自己受到了歧視。

霍茲表示，她完全支持宗教自由，但她認為這是關於《白色》雜誌願不願意誠實面對他們的廣告主和贊助商，所以他們可以在充分了解對方立場的情況下，做出明智的選擇。

有一個由超過550名婚禮專業人士組成的Facebook小組，名為「婚禮業的平權」（Equality in the Wedding Industry） ，一直關注該雜誌的動向。隨著 標籤「#UnveilYourValues」（揭露你的價值）開始在社交媒體上傳播，《白色》雜誌發表聲明，由於廣告商的撤資，他們在10月刊出最後一份雜誌後，將不再繼續運營。

《風傳媒》報導，目前澳洲輿論的核心問題是──什麼樣的作為構成非法歧視LGBT族群？澳洲10月曝光宗教自由審查報告的部分內容，指出澳洲當局建議修法，讓LGBT學生及教師可因為其「性取向、性別認同、交往狀況」被有宗教背景的學校拒絕。婚姻平權團體提交的意見書多半呼籲，法律應廢除「豁免基於宗教理由的歧視」；天主教會、雪梨聖公會教區（the Anglican archdiocese of Sydney）、澳洲基督教學校等宗教相關團體，則提倡國會應制定宗教自由法規，保障宗教團體在雇用員工方面，擁護信仰價值的權利。

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