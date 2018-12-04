小時候胖不是胖？台灣每4位兒童就有1位過重

兒童肥胖的定義在世界各國的標準不同，以美國疾病管制局訂定的標準，2－19歲兒童與青少年BMI（身體質量指數）大於等於同齡兒童第95百分位，即為過重。英國、香港、紐西蘭等國的兒童肥胖標準，則分性別個別列出2－18歲過重與肥胖之BMI值，超過此BMI值即算超標。調查結果發現，兒童青少年體重過重及肥胖比率大增，部分國家的兒童甚至超標210％，兒童肥胖問題已成為全球問題，不容小覷。

台灣每4位兒童就有1位過重

根據教育部提供的健康檢查數據顯示，台灣平均每4位兒童就有1位有過重的情形。若是在小學時期就過重，長大後繼續肥胖的機率則高達40到50％，國中時期約60到70％，若是高中時期發胖，成人後發胖的機率就更高了。「小時候胖不是胖」的俗諺，徹底被顛覆。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁表示，兒童肥胖的問題對於孩童在健康與發育層面影響甚大，最遠甚至可能影響到日後成人健康問題。近十年來，西方飲食習慣逐漸融入台灣，小朋友對速食及含糖量、熱量偏高的飲食已經習慣，加上生活壓力大、經濟壓力重，家長在長期忽略兒童生活習慣及飲食管理的狀況下，有許多小兒糖尿病、高血壓、高血脂或氣喘問題，陸續可在門診遇見。

這些來求診的過胖兒童，家庭多半有「小時候胖胖的很可愛」的錯誤觀念。殊不知，孩童若在成長的路上因體重過重加上骨骼發育未完全，容易出現Ｏ型腿及上述小兒糖尿病等健康問題，而這些病徵將伴隨兒童長大至成人，胖小孩變成胖大人。

胖小孩心理及生活常受挫折。蕭敦仁理事長進一步表示，「肥胖除了影響外型及健康外，還會造成心理上的問題」，在台灣，平均4位兒童就有1位有過重的情形，由於孩童們之間的相處多為直覺反應，一般孩童會認為胖小孩較邋塌、不愛乾淨，運動不佳、行動較慢、功課較差，進而產生排擠或不願與之為伍的情況。造成胖小孩在課業學習與人際相處、心理上及生活上遭遇挫折。

8、5、2、1、0健康生活概念

中華民國肥胖研究學會多年來一直致力於改善兒童肥胖問題，今年（2018年）的研討會，學術部分除特別邀請到馬偕醫院李宏昌醫師發表「臺灣兒童肥胖白皮書」的臨床運用，還邀請國內各專科醫師及營養師等專家，共同來研究探討，如何改善孩童肥胖問題。

學會將與多所中、小學校合作，透過學校的通報，將過胖的孩童透過醫療人員、專家的協助，轉介到區域院所參加減重計劃，並推出「8、5、2、1、0」的生活概念，８為每天睡滿8小時，飲食上天天5蔬果，坐在電腦電視電玩手機前時間建議低於2小時，每天至少有1小時的活動時間，喝的飲料０糖分。學會除了希望能夠建立健康生活觀念與校園外，也希望能夠倡導國人加入健康飲食的行列。

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蕭敦仁理事長呼籲家長，孩童肥胖問題已是全球性刻不容緩的問題，體重控制的健康觀念必須從小扎根，學校與家長則須密切合作，並重視孩童在生活作息及飲食上習慣。家長們在閒暇之餘，應帶領孩童多運動接觸大自然，脫離高糖飲料對孩童的誘因。飲食中盡量少油、鹽、糖類等食品。有肥胖問題的孩童，則需透過專家及醫療人員的協助，在青春期前就將體重問題處理好，才會有美好的人生。

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責任編輯：朱家儀

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