川普頒禁令、建「蛇籠牆」擋移民，聯邦法官「唱反調」下令允許庇護申請

針對大規模移民潮近日陸續抵達美國邊境，美國總統川普於11月9日簽署一項新的移民公告，禁止非法跨越美墨邊界的移民取得尋求庇護的資格，尋求庇護的移民必須從邊界關卡入境，川普政府也派出簽名士兵到邊境駐守，並架設蛇籠拒馬等障礙物，嚴防移民非法進入美國。

不過這項禁令遭到美國聯邦法院阻擋，聯邦法官泰格（Jon Tigar）在舊金山頒布對抗川普移民庇護禁令的「臨時禁制令」，立即生效且適用於全國，且將持續至12月19日，這是川普移民政策在法庭上遭逢的最新挫敗。

《新唐人電視台》報導，根據美國國土安全部（DHS）的報告，估計每年通過官方入境口岸進入美國的庇護申請者就有7萬人，而非法入境者一般會遭逮捕，然後再尋求庇護或其它形式的保護。

《世界日報》報導，這些移民抵達美墨邊境後就要開始面對另一個艱難的旅程：通過美國庇護程序，根據《哥倫比亞廣播公司（CBS）》報導，2012年至2017年超過75％來自中美洲庇護案件被拒。

對移民問題一向採取強硬態度的川普，在9日簽署的新禁令，將禁止從墨西哥非法入境的移民申請庇護，16日，美國邊境官員關閉了連接墨西哥和加州的最重要的聖伊西德羅入境口岸（San Ysidro Port of Entry），以便加緊安裝障礙物、防止即將到來的數千民眾非法越境。

《自由時報》報導，美國聯邦政府官員表示，他們發現大多數的庇護申請原因，經過查核後都是「沒有根據」的，並不一定是受到暴力與貧困所迫，不少移民只是希望獲得居留權，因此總統川普才會簽下這項公告。

《TVBS》報導，而近日開始陸續抵達的移民，已經擠爆了緊鄰美國聖地牙哥的墨西哥城市提華納的避難所，當地政府被迫開放能容納360人的體育館，成為臨時庇護所。美國邊境保衛局一天審查約100件庇護申請，接下來移民得在墨西哥等上幾個星期，甚至幾個月。

《ETtoday》報導，川普批評，載著人民的大篷車正往美國邊境邁進，想要尋求美國庇護，因為他們害怕待在自己的國家，卻又驕傲揮舞著他們國家的國旗，「這有可能嗎？沒錯，因為它是一場大騙局，而美國納稅人正為此付出代價！」

發佈禁令當天，川普還貼出一張「蛇籠牆」的照片，照片中可見數個蛇籠堆疊，「在我們的政府執政下，不會再有攀登者了！」美國國土安全部則透露，這張相片拍攝於加州的因皮里爾灘，蛇籠分別是於13日與16日裝上的。

The Fake News is showing old footage of people climbing over our Ocean Area Fence. This is what it really looks like - no climbers anymore under our Administration! pic.twitter.com/CD4ltRePML — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月19日

川普對移民議題的態度也激怒了一些民間人權團體，讓他們決定上法院控告川普政府，《新唐人電視台》報導，由美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）和憲法權利中心（Center for Constitutional Rights）2個非營利組織在川普發佈禁令後，很快告上了法庭。



美國公民自由聯盟的律師阿茲米（Baher Azmy）稱，如果移民是在邊境口岸間穿越，就有權申請庇護。

聯邦法院法官：總統也不能擅改國會法令

《中央廣播電台》報導，就這起訴訟案，聯邦法院法官泰格發布「臨時禁止令」(temporary restraining order)加以阻擋，他表示，美國國會明確規定，移民無論是以何種方式入境美國，都能夠提出庇護申請，因此裁定川普的禁令「極度偏離」以前的做法。

泰格法官的裁定指出：「無論總統的權利範圍如何，他都不能改寫國會已明確規定的移民法，在國會已經明確規範的條件上又加以禁止。」

這項聯邦法官的「臨時禁止令」將會立即生效，並且適用於全美各地，適用時間至少會到12月19日，直到泰格安排一項聽證會，考量頒布更為長期的禁止令為止。

不過川普也立刻反擊，《衛報》報導， 政府發誓將挑戰泰格的命令，並稱之「荒謬」，批法官支持民間的人權組織提起訴訟，阻止整個聯邦政府採取行動，以便這些「非法外國人」可以獲得利益，「但他們沒有資格」。

川普政府的司法部門表示，「我們期待繼續捍衛行政部門合法且合理的行使權力，以解決美國南部邊境的危機。」 在一這充斥著反移民言論的聲明中，白宮批評這項裁決將「打開閘門給無數的非法外國人」

《中央社》報導，法官泰格是由前總統歐巴馬任命；先前川普的多項移民政策也曾被聯邦法院阻擋，包括去年2月，川普剛上任不久，曾頒布禁止7個穆斯林國家的人民入境，以及去年11月拒絕補助難民庇護城市的命令，都先後遭到聯邦法官發布命令加以阻擋。

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核稿編輯：楊士範