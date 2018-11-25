【2018公投結果總整理】7案通過、3案不通過，你支持的公投在裡面嗎？

文字整理：李修慧、黃筱歡｜圖：高嘉宏

眾所期盼的公投結果出爐！截至24日晚間23:39中選會的統計數字，在2018九合一大選登場的10個公投案，其中共有7案通過，而同婚入民法、同志教育、以及東奧正名公投等3案，都因為不同意票多於同意票，沒能通過。

依照中選會標準，今年公投投票權人人數為1975萬7067人，各公投案應獲得493萬9267張以上同意票，且有效同意票多於不同意票，公投案才算過關。

中選會最晚將在12月1日正式公告通過的公投案，而這些公投案通過之後，對於未來的台灣又分別有什麼差別？《關鍵評論網》分別就10案結果做了整理，讓我們一起來看看，這些公投案通過後，將對我們的生活造成什麼影響。

第7案：反對火力發電

同意票 687萬5451張（79%）多於不同意票 182萬3019張（20.9%）｜通過之後：無太大差別

按照《公投法》，中選會公告公投結果後，經濟部必須規劃相關政策，確保未來能每年降低1%的火力發電比例。不過，根據能源轉型白皮書，我國目前規劃2025年的火力發電為80%（燃煤30%，燃氣50%），而台灣去（2017）年火力發電為85.9%（燃煤46.6%，燃氣34.6%，燃油4.7%），6年內火力發電比例下降6%的政策方向，與公投訴求其實沒有太大差別。

第8案：反對燃煤發電（深澳電廠）

同意票 656萬529張（76.4%）多於不同意票 203萬1881張（23.6%）｜通過之後：無太大差別

按照《公投法》，中選會公告公投通過後，行政院應該提出相應政策。不過，雖然公投主文反對興建或擴建任何燃煤發電廠或發電機組，但根據台電的電力規劃，在最後一部燃煤機組（林口3號機）明年上線後，將不再有新增燃煤機組的規劃，取而代之的都是燃氣機組。

而公投針對的「深澳燃煤發電廠」，也在桃園觀塘天然氣接收站通過環評後，宣布停止興建。行政院表示，有了桃園觀塘天然氣接收站，未來天然氣能供應的發電量堪用，行政院於是在10月12日宣布停止興建，環保署也於10月24日正式廢止深澳電廠環評結論，該燃煤電廠不得再開發。

因此，這則公投通過後，不會造成實質改變。

第9案：反對核食進口

同意票 672萬6271張（77.7%）多於不同意票 193萬4168張（22.3%）｜ 通過之後：維持現有政策

第9案旨在維持「不要開放」福島與周遭4縣市等農產品與食品進口，不過，我國自2011年起就暫停受理日本福島等5縣產製的所有食品進口，該公投訴求與現有政策並不衝突。但台灣目前正爭取加入日本主導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），考慮不再全面禁止來自核災地區的產品，而是順應國際與WTO的趨勢，改採對「高風險食品」進行管制，但反核食公投通過，恐將對這項政策有著政治壓力。

第10、12、14案：同志婚姻

第10案同意票 665萬1377張（72.8%）多於不同意票 248萬8893張（27.2%）

第12案同意票553萬5553張（61%）多於不同意票352萬4430張（38.9%）

第14案不同意票602萬3944張（67.4%）多於同意票290萬8400張（32.6%）

通過之後：同性婚姻朝專法保障方向立法

同性婚姻的結果，必須同時考慮《公投法》的規定，以及去年大法官針對同性婚姻所做的的〈釋字748號〉，該釋字裁示，如果在2019年5月24日還是沒有通過同性婚姻相關法案（法案不限形式），同性伴侶就可以直接去戶政事務所以現行「民法」辦理結婚登記。

因此，當要求以「專法」保障同性婚姻的公投第12案通過，行政院最晚將會在2019年3月1前提出同性婚姻「專法」的草案，送交立法院審議。接著，將會有2種情況發生：

（1）同性婚姻「一直」用專法：如果立法院在2019年5月24日前就三讀通過「同性婚姻專法」，那麼同性伴侶將透過「專法」結婚。

（2）同性婚姻先用《民法》，後用專法：如果立法院在2019年5月24日前沒有三讀通過「同性婚姻專法」，根據〈大法官釋字748號〉，2019年5月24日以後，同志伴侶就可以直接前往戶政事務所用現行《民法》登記結婚。送入立法院審議的「同性婚姻專法」草案，最晚將在2019年12月31日前三讀通過，屆時，原本可以用《民法》登記結婚的同性伴侶，將改以「專法」結婚。

第11、15案：性平教育

第11案同意票613萬8334張（67.6%）多於不同意票294萬5722張（32.4%）

第15案不同意票589萬2017張（66%）多於同意票302萬2186張（33.9%）

通過之後，同志教育自性平教育法排除，但不代表「完全不教」

要求避免「同志教育」的第11案通過之後，由於主管機關是教育部，教育部必須作出相應的措施。

不過，根據行政院的公投意見書，行政院認為「同志教育」能幫助學生尊重不同的性別氣質、性別認同和性傾向，不宜廢除。因此，教育部可能請國家教育研究院，針對同志教育的「教法」和「教材」再做討論。

第13案：東奧正名

不同意票496萬1187張（54.4%）多於同意票415萬7814張（45.6%）｜通過之後：台灣維持「中華台北」名稱出賽

這次公投第13案，因為不同意票多於同意票，因此沒能通過。《公投法》規定，到2020年12月1日以前，不能針對同一事項重複提出公投。

目前，我國參加國際運動賽事，包括亞洲運動會、東亞運動會，都是以1981年《洛桑協議》規定的「中華台北」為名出賽。且於入場順序及參賽國排序上，位列於「T」順序，而非「C」順序。

第16案：以核養綠

同意票508萬3206張（59.4%）多於不同意票347萬6288張（40.6%）｜通過之後：核電機組有可能延役

公投通過後，依照公投案主文，俗稱「2025非核家園條款」的《電業法》95-1項最晚將在12月3日「直接失效」，核電設備可能在2025年後，繼續運轉。

擁核方或許能申請修法，讓已經過了延役申請期限的核一、核二廠得以重新申請執照更新。公投領銜人黃士修日前也表示，未來將申請「重啟核四」公投，讓目前已進入資產維護的核四，有重新恢復供電的可能。

核稿編輯：楊之瑜