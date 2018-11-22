不管你是「韓粉」或「邁粉」，都請務必回家投票

難得高雄市長的選舉有那麼多人關注，辯論剛結束，雖然這次辯論對選舉的影響可能有限，因為很多人想投誰早有定見，但作為一個熱愛高雄、身邊很多好朋友都來自高雄的年輕人，我還是有一些話想講，風向應該是不對，因為我向來跟風向有違。

選舉越接近你會發現，候選人公開的論述會越來越偏頗，因爲在最後的幾天內，要做的已經不是拉攏中間選民這種事，而是顧好自己的票源，特別在雙方都覺得自己會贏的情況下，很多幹話其實都是講給自己選民聽的，而不是用來說服對手，特別你的政策越少，幹話就得越濃，畢竟選舉越演越烈，如果講錯話立場改變，讓自己的支持者跟人家吵架吵不贏或是被打臉， 這也不好跟支持者交代。

我一個七年級末端生，從小到大看多了藍綠的爭鬥，看到父母那輩的文化，造就了如今台灣的政治環境，對這種只有藍綠沒有是非的狀況，我真的看得很膩，高雄這次選舉就是藍綠鬥爭的典型，我不喜歡陳其邁也不喜歡韓國瑜，就像我不喜歡侯友宜也不喜歡蘇貞昌，我身邊很多朋友都跟我一樣，大家都覺得怎麼台灣政治只有這種貨色，我想這也是讓我輩年輕人對政治容易冷感的原因。

韓國瑜能崛起，是因為他有毛澤東的魅力，創造巨大的空泛希望，讓人去追隨，但政策就是漏洞百出，雞排妹用直銷來比喻非常貼切，韓國瑜打選戰有策略、有凝聚，再搭配他的夜襲，要說高雄這個局面，是他用槍桿子打出來的也不為過，毛澤東在鬥爭上是成功的，但在行政上是徹底失敗，從韓國瑜幾次辯論來看，他真的對高雄的施政沒什麼準備，要讓這種人當選，我會對高雄的未來很擔心。

而陳其邁會從被講成西瓜，但現在都快變成菜瓜的局面，我的觀察便是民進黨的傲慢所導致，2016年政黨輪替，民進黨重新奪得政權，但如今已執政兩年，你看的出民進黨的政治人物們，有對失去的八年檢討嗎？我其實真的看不出來，民進黨在這裡犯了一個錯，就是他們忘記一件事，這段話很重要，我要強調三次。

2016會政黨輪替，不是人民覺得你民進黨好，而是因為國民黨太爛了。 2016會政黨輪替，不是人民覺得你民進黨好，而是因為國民黨太爛了。 2016會政黨輪替，不是人民覺得你民進黨好，而是因為國民黨太爛了。

這兩年民進黨沒有記取教訓，執政上的幹話是幹上加幹，還記得嗎？邱議瑩的抗議都在放錄音帶、蔡英文的你自己要跟老闆爭取、賴清德的功德說、扶龍王世堅大動作無釐頭的打柯文哲打韓國瑜，這些都為民進黨的未來種下隱憂，民進黨還以為他們至少可以爽爽執政八年，未料今年就出了個韓國瑜，業力引爆讓綠高雄選成現在這德性。

其實韓國瑜的背景，在國民黨內是不可能出頭的，勢力不夠大血統也不夠純，當初國民黨派他去選高雄，本來就是選爽的，誰能料到這番局面，但後來韓國瑜聲勢大了，靠向他的人是誰，是吳敦義跟王金平這種角色，後面韓國瑜出現大量的電視廣告等等，也是這兩個人明確表態後才有的，廣告需要「錢」這應該是大家都知道的事，吳敦義已經自爆我不多說，但我提醒大家王金平是什麼人，王金平就是今年宗教基本法的提案人之一，這部宗教基本法可以讓很多地方宗教勢力為所欲為，看到韓國瑜的造勢場面這些人靠那麼近，我真的覺得非常噁心。

而讓韓國瑜打高雄最強的一點，就是北漂青年的議題，以及高雄又老又窮，在這議題上執政高雄20幾年的民進黨，頓時所有政績都變成包袱，北漂議題會讓很多高雄人有感，其實最核心的感受，就是高雄這城市的吸引力的確在下降，這段話也很重要，所以我也要講三次。

北漂到哪不是重點，重點是高雄的吸引力降低了。 北漂到哪不是重點，重點是高雄的吸引力降低了。 北漂到哪不是重點，重點是高雄的吸引力降低了。

台灣就那麼大是能漂到哪去，但北漂指得不只是高雄到台北的年輕人，而是所有喜歡高雄生在高雄，卻沒辦法在高雄就業的年輕人，這種現象關係到產業，高雄過去是靠重工業跟中小企業撐起來，但隨著產業需求型態改變，中小企業也逐漸跑去中國（也很多死在中國）。

高雄需要轉型，但這過程絕對非常緩慢，因此年輕人當然得不到好的就業環境，我身邊的高雄年輕人能回去做的工作，就只有公務員跟國營企業居多，這就是北漂青年會發燒的背景，高雄的吸引力下降了，過去是台灣第二大城的高雄，輸給了台中也輸給了桃園，甚至科學園區的發展也輸給了台南，這關係到南北開發不均，政府大政策，污染留高雄稅收在台北等等，但身為一個執政那麽久的政黨，這種時候不是一句共體時艱就能安撫選民，這類型的不滿會醞釀是非常正常的事情，高雄吸引力在下降這件事，是不能去否認的，但選戰方面民進黨一開始卻選擇完全否認，這也促成北漂青年這議題會燒成那麽烈。

Credit: Reuters / TPG

韓國瑜跟陳其邁的對決，就是一場感性跟理性的對決，感性的人會只追著「夢想」，想看到全盤大方向的改變，把原有的城市翻轉，而理性的人會重視「政見」，希望能看到實際的政策，夠了解這個城市，然後去推動這個城市再進化，而不是翻轉。

我身邊的高雄長輩，支持韓國瑜的不少，但外地工作的高雄年輕人們，再看過幾次辯論跟研究政見，都表示要含淚回去投陳其邁，這現象我覺得很好玩，因為年輕人本該是有「夢想」的一群，但現在他們卻表現得比在地的長輩還要「理性」，或許是身在外地更能了解高雄之所以會變成現在這樣子，有他的時代背景，所以更能體諒高雄。

無論如何，1124拜託大家一定要回去投票，讓自己的聲音被聽見，高雄的未來需要每個人參與，然後去改變，我也希望有一天我能帶著我的專業回到高雄，幫助這個城市發展。

如果你這半年來一直幹譙陳其邁、嘲笑韓國瑜，結果你卻不回高雄投票，實踐自己的理念，那你這半年來，其實也沒什麼好抱怨的，台灣的民主的確藍綠搞得很可笑，但這份民主就是要讓你的聲音能被重視，為高雄投一票，為民主投一票，也為台灣跟你自己的未來投一票。

愛高雄，讓我們一起回去投票。

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本文經動物辛球授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航