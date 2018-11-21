回收綠報報#47｜邁向國際的環保實力！惠嘉電資收處理技術行銷全球

科技的突飛猛進，使生活中充斥著越來越多的電子產品，連帶造成電子廢棄物的暴增效應，這些電子廢棄物中含有的有害物質，如果不當處理或任意丟棄，就會成為對環境和人體產生危害的有毒污染源。

因此臺灣早在20年前，就開始進行特定廢電子電器及資訊產品（四機一腦）回收計畫，包括像是電視機、冷氣、冰箱和洗衣機等家電用品，以及電腦、筆電、印表機、鍵盤、電腦螢幕等各類資訊產品都納入回收體系中。

挑戰廢棄家電回收處理技術的最高門檻

然而這些廢棄電子產品因為組成複雜，加上如冷媒等部分物質，在擠壓、破碎的過程中，可能造成外洩污染，像是臭氧層破洞有部分原因就是因冷媒擴散到空氣中所致，它還可能引發燃燒、爆炸的危險性，必須交由具有合格專業技術的回收商處理。

而擁有臺灣甲級廢棄物處理許可證照的惠嘉電，就是專門負責各項廢電子物品回收處理。董事長林雍偉表示，減少自然資源消耗，建立循環型經濟體系已成為全球一大趨勢，公司的成立宗旨，就是不斷把廢棄物料從消費者或製造商手中轉變為資源物，像是從廢家電中，可取得的再生資源包括鐵、銅、鋁等金屬和塑料，資訊產品中的電子原件中也含有許多貴金屬，經由精煉廠提煉出來後，不僅可以再次成為電子零件的製造原料外，也可以鎔鑄成高價的金、銀。更重要的是，透過專業嚴謹的處理程序來有效控制有毒污染物，以避免因不當的處理方式對環境造成二次污染危害。

圖說：擁有臺灣甲級廢棄物處理許可證照的惠嘉電，專門負責各項廢電子物品回收處理。（關鍵評論網 攝）

「所有廢家電中，電冰箱可說是回收處理的最高技術門檻。」林雍偉董事長指出，電冰箱不但體積大，包含許多不同材質，光是物料分離上，就涵蓋複雜的技術層面。首先得以人工進行拆選，特別是壓縮機的冷媒和做為冰箱隔熱層的發泡PU發泡冷媒，需要先利用特殊的冷媒回收系統進行抽取收集後，才能投入特製的巨型破碎機進行破碎與分選流程，分門別類篩選出能成為有價值的再生資源。

圖說：電冰箱可說是回收處理的最高技術門檻，光是物料分離上，就涵蓋複雜的技術層面。（關鍵評論網 攝）

環保設備客製化，滿足全方位需求

為達到更完善具信賴的的回收處理效能，惠嘉電多年來也不斷致力於環保研發創新工作，並取得多項發明專利，為不同需求的客戶提供客製化的專業系統設計、規劃及整合服務，進行環保設備與技術輸出，以協助國內外業者更有效率的執行廢棄物處理工作。

除了回收處理技術的創新外，惠嘉電對於服務創新同樣重視，像是結合科技設備運用，讓客戶可以透過監視攝影鏡頭，遠端監控報廢現場的作業流程，做到資訊透明化，客戶就能更安心信任。

圖說：惠嘉電結合科技設備運用，遠端監控報廢現場的作業流程，做到資訊透明化。（關鍵評論網 攝）

談到對於未來的目標，林雍偉董事長一方面期望能拓展與國外合作的機會，把惠嘉電傲人的實力和技術輸出國際，他說：「特別要感謝基管會帶領我們出國參訪，與當地官方和相關業者進行交流，可以讓我們對當地法規和市場有更全面深入的了解。」林雍偉董事長認為，環保產業十分具有特殊性，所面臨最大的挑戰，是必須符合當地法規和民眾的生活習慣，懂得以在地人的思考方式，才能夠真正融入當地市場。

惠嘉電另一個努力的方向，則是在回收處理技術的基本功方面繼續精進，林雍偉董事長樂觀表示，尤其近年來，看到有不少生產大廠也逐漸轉型，投入循環經濟的生產模式，讓產品從起初的設計端到回收端能夠做很好的串聯，如此一來，可有效提升回收物料的品質，增加再生資源的附加價值，生產製造業與回收處理業一同攜手，朝向零廢棄的循環目標邁進！

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