台法浪漫之作《我想要你記得＿ 》導演羅曼柯杰特專訪

TALKS：羅曼柯杰特

採訪：劉家寧

紀錄：黃鈞浩

拍攝：蔡岳峻、童依凡

圖片提供：光譜映像

兩名歐洲人在台灣相遇戀愛，就像是個童話故事一樣。 ──《我想要你記得＿》導演羅曼柯杰特

法國新興創作導演羅曼柯杰特（Romain Cogitore），執導的第二部長片作品《我想要你記得＿》（Territory of Love），為台法聯合製作電影，於今年高雄電影節首映。劇中講述個性截然不同的一對法國男女，在台灣相遇、相愛，卻因突如其來的病魔，逐漸面臨生命困境與愛情難題的故事。

羅曼柯杰特於訪談時說，電影為真實故事改編，他將友人的親身經歷化為創作靈感，費時5年構思、編寫劇本；除編導工作外，他亦親自擔任攝影師掌鏡拍攝，並兼任剪輯、片尾曲作詞等多重角色，付出極大心力，試圖重現第一次聽見此故事時，內心的悸動與感動。

深藏多年的想法，源於女性友人的親身經歷

拍攝：蔡岳峻、童依凡 ｜ 圖片提供：光譜映像

拍攝：蔡岳峻、童依凡 ｜ 圖片提供：光譜映像

「在這兩個小時裡，她邊講邊哭，我也邊聽邊哭。」

「在這個故事裡，充滿了許多矛盾和對比，同時我也看見了愛一個人時，那種掙扎的情緒。」導演羅曼表示，電影想法來自於女性友人與其前任的經歷，當他初次聽見友人分享時，過程鉅細彌遺、極富情感，令他備受感動，也因此，在他心中悄悄埋下靈感的種子。

「我覺得這部電影感人的地方在於，當她在講述這個故事時，其實過程是相當艱辛、痛苦的，但電影卻以非常美好的方式重新詮釋，讓觀眾看完電影後，也能將故事反射在自己的感情關係裡。」

長達5年的編劇工作

「我認為最困難、又最漫長的就是寫作階段。」羅曼說，光是訪談階段，他就紀錄了高達100頁的A4紙張，並試圖從中整理出完整脈絡，讓觀眾明白故事間的關聯性，將3－5年間的經歷，濃縮在一部電影裡：「我把這些真實故事攤開來，像在電腦上剪接一樣，進行排列組合，重組劇本結構。」

而有時，配合劇情發展，故事情節也會有所調整。如片中男主角於婚紗店試婚紗時，不慎失禁那場戲，實際上其實是發生於餐廳，對此，導演解釋：「我選擇在婚紗店拍攝的原因，除為劇情進展因素外，另一方面，也是因為歐洲並沒有婚紗租借這件事情，所以這對歐洲人來說相當特別。」

「人生由一連串未知的事件所組成，是沒有秩序、一團混亂的。 編劇的任務，就是要把這些事件通通串起，變成有意義的故事。」

親自掌鏡，創造宛如「萬花筒」般的視覺層次感

拍攝：蔡岳峻、童依凡 ｜ 圖片提供：光譜映像

「我不喜歡躲在螢幕後面看演員表演，我喜歡跟著演員，就像在跳舞一樣，跟著演員一起跳舞， 彷彿走進了演員身體裡面，我自己也成為了電影的一部份。」

「我想找到與演員之間那種『凝聚的力量』。」提及擔綱攝影師的原因，羅曼表示，當導演親自掌鏡時，不僅能快速掌控拍攝局面、節省時間成本，也能創造出更多影像細節。如片中多次出現窗框元素，即是他依現場空間二次框景，以「開窗」象徵角色溝通管道，賦予畫面更多伏筆與寓意。

問及參考的電影，導演說，自己雖然很喜歡導演楊德昌《一一》的視覺表現、達頓兄弟（Dardenne）的手持運鏡，及昆丁塔倫提諾（Quentin Tarantino）的攝影機運動，但他仍盡量避免刻意參考大師作品：「如果只是一昧地模仿他們，那我永遠也無法變得跟他們一樣好。」與其四處參考而受限，他更傾向跟隨自身心意，找出屬於自己的影像語言。

這次，他試圖以「萬花筒」的視覺概念，由近而遠，表現影像層次感：「電影前段，我大多使用手持攝影機，捕捉女主角的特寫鏡頭；但當男主角生病後，鏡頭則轉為不斷拉遠，甚至延伸至非常遼闊的自然景觀。」他也藉不同場景，呈現歐洲、台灣的四季氛圍，形塑極具層次的鏡頭語言。

拍攝：蔡岳峻、童依凡 ｜ 圖片提供：光譜映像

拍攝：蔡岳峻、童依凡 ｜ 圖片提供：光譜映像

35mm鏡頭呈現寫實氛圍

「拍片時就跟軍隊一樣，為了把握時間，我選擇使用小台攝影機拍攝。」由於拍攝日程僅12天，為講求效率，導演大多使用體積較小的Sony F5，搭配35mm及50mm鏡頭拍攝。但在拍攝較廣畫面時，則改以Sony FS7，另外捕捉自然空景，避免耗費多餘時間成本。

其中，35mm鏡頭更是導演的心中所愛。羅曼認為，35mm鏡頭最貼近人眼所見，其輕巧、機動性高的特性，也使他在掌握影像情緒的同時，便於控制拍攝現場。因此，無論是拍攝前作紀錄片，還是新作《我想要你記得＿》時，他皆堅持使用35mm鏡頭，呈現電影最真實的樣貌。

移軸鏡頭詮釋內心世界

「我必須找出一種電影的語言方式，將真實地點，轉化為心理層面的空間。」

片中，男主角擅長透過「地點記憶法」，以真實地點對應心理空間來儲存記憶。當他在回憶心中地點時，羅曼即透過移軸鏡頭（Tilt-Shift Lens），呈現如眨眼般模糊、傾斜的視覺效果，區別與現實的差異，令觀眾不禁思索何謂現實與虛幻，增添神秘氛圍：「這不是正常視覺會看到的畫面，所以我才選用移軸鏡頭的表現手法，作為轉換的方式。」

跨國製作電影，對台印象與難忘拍攝經驗

拍攝：蔡岳峻、童依凡 ｜ 圖片提供：光譜映像

「我總是把我最喜歡的地點，放進我的電影裡。」

回想初來台場勘時的經歷，羅曼坦言對高雄「一見鍾情」：「可以在這麼小的城市裡，同時看見大海、港口和許多歷史遺跡，令我印象深刻。」其中，又以森林最具代表性，他說，與歐洲整齊劃一的孤獨樹林不同，台灣森林自由奔放，蘊藏著許多動植物，生命力旺盛，十分「狂野」。

而在初剪階段，剪接師原打算以夜市場景開場，但對從小生長於法國山區的羅曼來說，山就是他的根基，因此，他仍堅持從山出發：「許多歐洲人對亞洲都會有個既定印象：人潮壅擠、蜿蜒巷弄、長長的街道等，但我不想重複這些印象，我想要從森林場景開始，再慢慢走進這個城市。」

黑夜爭吵戲的挑戰

分享印象最深刻的一場戲，羅曼回憶：「我覺得最難的是第一天第一場，男女主角在黑夜中爭執、尖叫的那場戲。」兩人首次對戲，為使男主角表現出「野獸出籠」的震撼力，演員和劇組皆做了許多準備，包括語言、燈光、鏡頭運動等，試圖將情緒堆疊至最滿。

「當時天氣很熱，我們把冷氣通通關掉，小小空間裡擠滿了人，其實現場是相當緊繃的。」羅曼說，這場戲是長鏡頭，情緒必須是連貫、循序漸進的；而當演員入戲太深無法抽離時，導演也要適時安撫、控制他的情緒：「那幕非常難拍，兩人默契就像真正的情侶，順利拍完這幕後，當場就確定這部片可以成了。」

拍攝：蔡岳峻、童依凡 ｜ 圖片提供：光譜映像

「可以在台灣拍片，與台灣的劇組合作，我覺得這段經驗真的是非常美妙。」

本片除在台取景外，劇組成員也大多以台灣人為主，導演羅曼表示，自己因這部電影真正認識了台灣，而這次的拍片經驗，更使他對台灣劇組的細心與專業大開眼界。

以與美術指導的合作為例，在法國拍片時，常因工作壓縮、時間受限等問題，較少先繪製好場景圖，造成原定該拍攝場景，最後無錢可拍的窘境。對此，他特別感謝台灣的美術團隊，在拍攝前期早已準備好場景圖，確保畫面的精準性：「這是我第一次在拍攝之前拿到場景圖，令我非常感動。」

羅曼說，在法國小成本製作電影相當不易，因此能與台灣劇組合作，令他十分愉快：「我很開心這次能來到台灣，與一群專注投入這部片子的人一起工作。」對於台灣的觀眾，他則表達謝意：「我很感謝那些已經看過電影的人，甚至映後還有人來要簽名，這對我而言，是非常無法想像的事情。」

同時，他也鼓勵還沒看過的人，能抱持著一顆好奇的心，來看這部台法合作的電影。

《我想要你記得＿》電影預告：

《我想要你記得＿》幕後製作：

推薦閱讀：

本文經影製所DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航